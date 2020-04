Moni mökkiläinen on hankkinut mökkinsä turvaksi riistakameran. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Mökkimurtojen määrä on ollut alkuvuonna hurjassa kasvussa. Tilastokeskuksen perjantaina julkaiseman tilaston mukaan poliisin tietoon on tullut yli 260 mökkimurtoa, mikä on yli 90 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

Tilastossa on mukana vuoden kolme ensimmäistä kuukautta.

Esimerkiksi Lounais-Suomen alueella on tehty kaksinkertainen määrä mökkimurtoja viime vuoteen verrattuna. Rikosylikomisario Juha Kainonen kertoo, että tänä vuonna ilmoituksia on tehty lähes 60, kun viime vuonna vastaavaan aikaan ilmoituksia tehtiin 27.

Syitä kasvuun voi vain arvuutella. Uudenmaan sulkeminen, lumeton talvi tai jopa yksittäinen murtojen tehtailija ovat voineet nostaa murtojen määrää.

”Pääosin murrot menevät kotimaisten tekijöiden piikkiin”, Kainonen arvioi Lounais-Suomen tilannetta.

Viime vuosien aikana mökkimurtosarjojen tekijöiksi on selvinnyt Baltiasta tulleita ryhmiä. Tänä vuonna matkustusrajoitukset ovat estäneet ryhmien mahdollisen maahantulon.

”Todellisuus mökkimurtojen määrästä selviää vasta, kun uusmaalaiset pääsevät käymään mökeillään. Esimerkiksi Paraisilta, jossa on runsaasti uusmaalaisten mökkejä, on tehty vähän mökkimurtoilmoituksia”, Kainonen sanoo.

Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella mökkimurtojen määrä on alkuvuonna kolminkertaistunut verrattuna vuoden takaiseen. Rikosylikomisario Sami Asikainen arvelee sähköpostitse syyksi sitä, että ihmiset ovat tänä vuonna tulleet mökeilleen tavallista aikaisemmin suotuisampien säiden takia. Näin ollen murrot on ehditty havaita jo alkuvuonna. Alueella on kaksi suurta mökkipaikkakuntaa, Mikkeli ja Kuopio.

Alkuvuoden aikana tehtyjen mökkimurtojen saaliit ovat olleet kohtuullisen pieniä. Kainonen kertoo, että Lounais-Suomessa ei ole kirjattu yhtään mökkimurtoa törkeänä varkautena, vaan kaikki ovat olleet perusmuotoisia varkauksia. Mökkiläiset osaavat ottaa arvotavarat mukaansa talven ajaksi.

”Saaliit ovat jääneet pieniksi, ja tekijöiden mukaan on kelvannut jopa astiastoja, joilla ei ole erityistä arvoa”, Kainonen sanoo.

Murto on kuitenkin usein mökkiläiselle kova paikka.

”Vaikka mitään ei olisi viety, se, että joku ylimääräinen on käynyt yksityisessä paikassa, aiheuttaa toki turvattomuuden tunnetta”, Kainonen sanoo.

Ovatko uusmaalaiset huolissaan mökkiensä kunnosta? Perinteisesti mökillä on käyty viimeistään pääsiäisen aikaan tarkastamassa sen kunto.

Soittokierros mökkitalonmiehille osoittaa, että heidän työmääränsä ei ole lisääntynyt ylimääräisten valvontakäyntien takia. Päinvastoin, mökkitalkkarien työt ovat vähentyneet.

”Nyt on ollut enemminkin hiljaista. Esimerkiksi eräs mökkiläinen soitteli alkuvuonna ja pyysi minua tekemään terassiin katetta. Kun koronatilanne kiristyi, hän ilmoitti, että siirretään remontti myöhempään ajankohtaan”, Pertunmaalla työskentelevä Harri Nieminen kertoo.

Sama tilanne näkyy myös Turun saaristossa. Mökkitalkkari Lassi Laaksonen kertoo, että mökkiremonttien määrä on vähentynyt tänä vuonna huomattavasti. Hän käy tekemässä valvontakäyntejä osalle asiakkaista, mutta käyntien määrä ei ole lisääntynyt koronaepidemian takia.

”Taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, että terassirakentaminen on paljon vähäisempää kuin viime vuonna. Nyt on näkynyt sama ilmiö kuin edellisen laman aikana, jolloin eläkeläiset ryhtyivät ostamaan halvempaa ruokaa, vaikka heidän tulonsa eivät muuttuneet. Nyt jopa eläkeläiset ovat peruneet remontteja”, Laaksonen sanoo.

Hän uskoo, että pakollisten remonttien määrä voi ruuhkauttaa mökkitalkkareiden työtilanteen kesän puolella.

”Kun mökkiläiset eivät ole vielä käyneet mökillä, he eivät ole huomanneet vaikka sitä, jos laituri on lähtenyt myrskyn seurauksena”, Laaksonen sanoo.

Uudenmaan rajat avattiin keskiviikkona, mutta hallitus suosittelee edelleen vahvasti välttämään myös kotimaanmatkailua.

”Suomeksi sanottuna, nyt ei oikea aika lähteä mökille”, pääministeri Sanna Marin sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Salolainen mökkitalkkari Mika Linsen uskoo, että uusmaalaiset eivät tällä hetkellä huolehdi erityisesti mökkiensä puolesta.

”Jos mökillä ei ole käyty koko talvena eikä sinne päässyt vielä pääsiäisen aikaan, niin eihän mökillä ole mitään anastettavaa. Sitä paitsi, jos mökille on murtauduttu, murto on voinut tapahtua jo vaikka tammikuussa”, hän sanoo.

Lounais-Suomen poliisin mukaan Salon seudulla on ollut alkuvuoden aikana muuta maakuntaa enemmän mökkimurtoja. Poliisi arvioi, että tekijöinä on ollut pääasiassa paikallisia.

”Jos mökin omistaja on jättänyt talveksi mökin verhot auki, ja ikkunoista näkyy auki olevat tyhjät kaapit, niin mökkiin tästä huolimatta murtautuva on joku paikallinen tuhotyöntekijä”, Linsen sanoo.

Linsenin mukaan mökkitalkkareiden työmäärä voi tänä kesänä olla viime vuosia pienempi. Sadattuhannet suomalaiset ovat tulevina kuukausina lomautettuina.

”Jos henkilöllä ei ole työvelvoitetta koronaviruksen takia, hän pystyy tekemään itse mökillä korjauksia pikkurahalla.”