”Eri asia on todeta ja eri asia ennustaa”, kirjoitti suomalaisen historiantutkimuksen grand old man Eino Jutikkala (1907–2006) runsaat kolmekymmentä vuotta sitten.

Jutikkala julkaisi vuonna 1987 pieneksi klassikoksi muodostuneen kirjansa Kuolemalla on aina syynsä (Wsoy). Siinä hän veti isolla pensselillä laajaa kuvaa maailman väestöhistoriasta, syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja erityisesti muutoksien syistä.

Kirja on monille aikoinaan talous- ja sosiaalihistoriaa opiskelleille tuttu tenttikirja tai esseen lähde.

Oppineen tiedemiehen varmuudella Jutikkala pohti kirjassaan väestönmuutoksien syitä ilmastonmuutoksesta talouteen ja taloudesta kulttuuriin.

Yksi häntä eniten askarruttaneita kysymyksiä oli ihmiskunnan historiassa toistuneiden väestökatastrofien syyt.

”Nälkä vai tauti tappoi?” hän kysyi, kuten historiantutkijoilla on ollut tapana.

Jutikkala kallistui sille kannalle, että pohjimmiltaan se oli tauti, joka tappoi ja aiheutti suunnattomia tragedioita.

Ajan hammas on toki nakertanut Jutikkalan kirjan kulmia, mutta tietyin osin se on nyt korona-aikana taas ajankohtainen ja kiinnostava. Maailman väestöhistoria on nimittäin pitkälti myös tautihistoriaa, jota hän tutki.

Meistä tuntuu, että elämme nyt ihmiskunnan historiassa poikkeusaikaa, jonka on aiheuttanut koronavirus.

Tunnelmaa vahvistaa viestimien ylläpitämä lähes reaaliaikainen body count -laskenta, jossa pidetään tarkkaa tilinpitoa koronavirukseen sairastuneiden määrästä, sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevista sekä tietysti kuolleista.

Nykysukupolville kyse on poikkeusajasta, mutta todellisuudessa olemme palanneet tuhansien vuosien ajan elettyyn normaaliin. Olemme päässeet kurkistamaan sellaiseen normaaliin, johon kuuluivat toistuvat tappavat kulkutaudit.

Olemme itse asiassa eläneet useiden sukupolvien ajan poikkeusoloissa, jossa kulkutaudit ovat harvinaisia ja jopa suorastaan hävinneet.

Poikkeusolot ovat muuttuneet niin normaaleiksi, että liian monet ovat jo unohtaneet, millaista jälkeä tappavat kulkutaudit ovat tehneet tuhansien vuosien ajan. Tämä on näkynyt erityisesti rokotevastaisuutena.

Kuka muistaa, millainen hirvittävä tauti tuberkuloosi oli Suomessa vielä 1930-luvulla? Tuberkuloosiin kuoli tuolloin Suomessa vuosittain tuhansia ihmisiä, keskimäärin yksi suomalainen joka tunti.

Tuberkuloosi luokitellaan yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, joka leviää ilman välityksellä. Ihmisten tietämys taudista on kuitenkin jo vähentynyt eikä sitä välttämättä osata enää edes epäillä.

Kulkutaudit ovat kiertäneet ihmisyhteisöissä todennäköisesti yli 10 000 vuotta eli siitä lähtien, kun ihmiset rupesivat hankkimaan elantonsa maanviljelyksestä ja karjankasvatuksesta. Tutkijat kutsuvat tätä käännekohtaa neoliittiseksi vallankumoukseksi.

Aikaisemmissa pyynti- ja keräilykulttuureissa tartuntataudit tuskin levisivät, koska yhteisöt olivat pieniä ja toisistaan erillään.

Maatalous on kuitenkin yhteistyön taloutta. Se synnyttää naapurustoja ja kyliä, ihmiskeskittymiä.

Jutikkala kuvasi kehitystä värikkäästi:

”Kotieläimet sijoitettiin samaan majaan ihmisten kanssa ja kaupanpäällisiksi tulivat varastoja nakertavat rotat ja hiiret sekä verta imevät hyönteiset. Majan pihaa kaunisti sontatunkio. Vaarallisille mikrobeille rakentui tyyssijoja kaikkialla ihmisen läheisyydessä.”

Pandemia tarkoittaa maanosien ylitse ulottuvaa epidemiaa. Kulkutaudit eivät leviä pandemiaksi, jos matkustaminen on kovin hidasta. Sairastuneet kuolevat matkalla.

Euroopan eli Rooman valtakunnan ja Kiinan väliset yhteydet paranivat kaksituhatta vuotta sitten, kun maitse kulkeva Silkkitie ja meritie Etelä-Kiinan mereltä Punaisellemerelle avattiin.

Kiinan ja Euroopan välillä ovat Intia ja Lähi-itä. Varsinkin Intiasta levisi kulkutauteja sekä itään että lähteen.

Jutikkalan sanoin tautien markkinoilla Intialla ja Lähi-idällä ”oli läntisiltä ja itäisiltä naapureiltaan vähän saatavaa, mutta paljon annettavaa”.

Kuuluisin jostain idästä tullut kulkutauti lienee musta surma eli paiserutto, joka alkoi levitä Eurooppaan 1340-luvun lopulla.

Jutikkala muistuttaa, että ”mustaan surmaan kuoli enemmän ihmisiä kuin sotiin kenties vuosisadankaan aikana, ja se mullisti taloutta ja sosiaalisia suhteita, synnytti uusia henkisiä ja hengellisiä virtauksia ja vaikutti välittömästi tai välillisesti ihmisten arkielämään”.

Musta surma ei ollut vain yksi iso joitakin vuosia riehunut pandemia, joka tappoi huomattavan osan esimerkiksi eurooppalaisista, vaan rutto toistui ja nosti päätään lukuisia kertoja satojen vuosien ajan ympäri maailmaa.

”Ruton psyykkisenä seurauksena oli depressio, voimakas kuoleman läsnäolon tunne, joka kuvastuu makaabereissa Kuolemantanssi-maalauksissa”, kirjoitti Jutikkala.

Jos vanhat merkit pitävät siis paikkansa, niin pitkittyessään myös koronavirusepidemialla on muitakin vaikutuksia kuin taloudellisia.

Paiserutto, isorokko, kolera, tulirokko, kurkkumätä, tuhkarokko, lavantauti, punatauti ja keltakuume ovat tunnetuimpia niistä taudeista, jotka kuuluivat aiemmin eläneiden sukupolvien elämänkiertoon.

Kaikki ne ovat kuitenkin käyneet suuressa osassa maailmaa yhä harvinaisemmiksi 1800-luvulta alkaen.

Niiden suhteen elämme todellakin poikkeusoloissa – poikkeuksellisen hyvää aikaa.