Työelämä on nykyään niin kuormittavaa, että moni palaa ennenaikaisesti loppuun.

Näin uskoo kaksi kolmasosaa nuorista. Toisaalta nuorten usko omaan pärjäämiseen työelämässä on vahva.

Tulokset käyvät ilmi vuoden 2019 Nuorisobarometrista, jonka aiheena on työ ja yrittäjyys.

”Tuloksissa on positiivinen pohjavire, mutta kun puhutaan koko sukupolven pärjäämisestä, nuorten kuva on synkempi. Se on kiinnostava havainto, joka tulee usein esiin”, sanoo Nuorisotutkimusverkoston tutkimuspäällikkö Lotta Haikkola.

Nuoret ovat sitoutuneita työhönsä ja kokevat sen merkitykselliseksi. Vain harva ajattelee, että mikä tahansa työ kelpaa, kunhan siitä maksetaan riittävästi.

Yli puolet nuorista on valmiita lykkäämään perheen perustamista työhön liittyvistä syistä. Toisaalta vielä useampi on valmis luopumaan työtilaisuudesta perhesyiden vuoksi.

Määräaikainen tai osa-aikainen työsuhde on naisille miehiä tyypillisempi. Haikkolan mukaan on viitteitä siitä, että naisten kokema kuormittuminen on osin yhteydessä epäsäännöllisiin työsuhteisiin.

”Se liittyy myös työaikoihin ja työn sisältöihin. Naiset työllistyvät miehiä useammin hoiva-alalle, missä kuormittumisesta on puhuttu paljon”, Haikkola sanoo.

Alle puolet nuorista ilmoittaa pitävänsä työn ja vapaa-ajan rajaa täysin selvänä.

Kaikkia tämä ei kuitenkaan haittaa. Miehille on naisia tyypillisempää joutua venyttämään työpäiväänsä saadakseen työt tehtyä, mutta he eivät koe naisia useammin työn ja vapaa-ajan olevan epätasapainossa.

Vakityön saaminen oman työuran aikana tuntuu todennäköiseltä yhdeksälle nuorelle kymmenestä. Miesten usko vakityöhön on vahvempaa kuin naisten. Naisista suurempi osa on huolissaan siitä, onko heillä ylipäätään töitä tulevaisuudessa.

Vaikka työelämän pirstaloitumisesta ja epävarmuudesta on puhuttu viime vuosina runsaasti, yhä harvempi nuori uskoo, että oma työpaikka vaihtuisi useasti työuran aikana. Tulos yllätti tutkijatkin.

Haikkola arvelee, ettei puhe työelämän epävarmuudesta ole vielä tunkeutunut kaikkialle.

”On myös hyvä huomioida, että vastaajat ovat hyvin eri ikäisiä. Nuorempien vastauksissa on kuviteltuja tulevaisuuksia, vanhemmat taas vastaavat enemmän omiin kokemuksiinsa perustuen”, Haikkola sanoo.

Tänään maanantaina julkaistavan barometrin aineisto kerättiin keväällä 2019. Sen jälkeen monen suomalaisen työnäkymät ovat muuttuneet.

Viime viikkoina lähes puoli miljoonaa suomalaista on joutunut yt-neuvotteluiden piiriin koronaviruksen heikentämän taloustilanteen vuoksi, ja monen työpaikka on uhattuna. Miten nuorisotutkija neuvoisi nuoria, jotka ottavat ensiaskeliaan työelämässä historiallisen erikoisessa tilanteessa?

”Tilanne on tietenkin hankala ja vakava, mutta luottamus tulevaisuuteen kannattaa säilyttää. Moni nuori aikuinen on elänyt jo monta kriisiä, kuten 90-luvun laman ja vuoden 2008 finanssikriisin, ja niistäkin on menty eteenpäin”, Haikkola sanoo.

”Luottamus kannattaa säilyttää tässäkin tilanteessa, mutta samalla meillä pitää olla yhteiskunta, joka suojaa ja tukee ikäluokkia ja sukupolvia, jotka joutuvat näiden täysin sattumanvaraisten talouskriisien armoille.”