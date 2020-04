Kohuttu rikkaruohojen torjunta-aine Roundup jakaa kotipuutarhurit kahteen leiriin. Osa pitää tuotetta tehokkaana ja kätevänä, osa taas näkee sen suoranaisena myrkkynä. Viralliset tahot eivät ole määrittäneet glyfosaattivalmisteiden käyttöä yksiselitteisen vaaralliseksi ihmiselle.

Turun yliopiston tutkijat selvittivät glyfosaatin vaikutuksia viiriäisiin, siemeniin ja taimiin pitkäaikaisissa tutkimuksissa. Tutkijat havaitsivat, että rikkakasvien torjuntaan käytettävän Roundupin tehoaine glyfosaatti voi vähentää tuotantokasvien siementen itävyyttä, viivästyttää viiriäisnaaraan sulkien kehitystä ja kertyä viiriäisten elimistöön.

Rikkakasvihävite glyfosaatti on ollut jo vuosikausia kiistelty kemikaali, mutta se on edelleen yksi maailman eniten käytetyistä torjunta-aineista. Myös Suomessa ainetta käytetään maataloudessa ja kotipuutarhoissa.

Turun yliopiston biologian dosentti Marjo Helander sanoo, että glyfosaatista on tehty hämmästyttävän vähän vertaisarvioitua tutkimusta. Helander oli mukana joulukuussa julkaistussa Turun yliopiston tutkimuksessa, jossa viiriäisille syötettiin glyfosaattia sisältävää rehua ja kontrollirehua.

”Se hätkähdytti, että glyfosaattia löytyi lintujen munista, maksasta ja lihaksistakin. Suuri osa lintujen syömästä glyfosaatista tuli ulos kakan mukana. Suomessakin käytetään kanankakkaa lannoitteena, jonka kautta aine päätyy taas maaperään”, Helander kertoo.

Tutkimukselle on tehty myös vastikään julkaistua jatkoa, jossa havaittiin, että glyfosaattirehua syöneiden lintujen munissa oli enemmän epämuodostuneita alkioita kuin kontrollimunissa.

Helanderin mukaan suomalaistutkimus on ensimmäinen vuoden mittainen koe, joka on tehty selkärankaisella eläimellä. Aikaisemmin on luultu, että glyfosaatti on haitallista vain vihreille kasveille, mutta turvallista eläimille.

Glyfosaatin syöpävaaroista on keskusteltu vuosikausia. Viime keväänä kalifornialaisen tuomioistuimen valamiehistö määräsi Roundupia valmistavan Bayerin maksamaan kalifornialaisille Alva ja Alberta Pilliodille kahden miljardin dollarin korvaukset, koska he päättelivät saaneensa imukudossyövän käytettyään Roundupia 35 vuotta omassa puutarhassaan.

Euroopan ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat arvioineet, ettei syöpäriskiä tutkimusnäytön perusteella ole. Maailman terveysjärjestö totesi vuonna 2015 tutkimusyhteenvedon perusteella, että glyfosaatti on ”todennäköisesti karsinogeeninen”, eli syöpää aiheuttava aine. Helmikuussa 2019 julkaistu muun muassa Washingtonin yliopiston tutkijoiden tekemä tutkimusyhteenveto löysi yhteyden glyfosaattialtistuksen ja juuri imukudossyövän välillä.

Toisaalta esimerkiksi tupakansavu, puupöly ja alkoholi on luokiteltu yksiselitteisesti syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Näiden saanti on edelleen mahdollista.

Helander ei halua ottaa kantaa glyfosaatin mahdollisiin vaikutuksiin ihmiselle.

”Olen biologi, en lääkäri. Tiedämme, että glyfosaatti vaikuttaa eläinten suolistomikrobistoon. Sitä ei tiedetä, mitä se tarkalleen ottaen tekee”, Helander sanoo.

”Ehdottomasti olen sitä mieltä, että glyfosaatin myynti hupikäyttäjille voitaisiin lopettaa. Jos haluaa pitää puutarhansa kunnossa, voi nyppiä rikkakasvit käsin tai antaa niiden kasvaa. Eivät tuollaiset aineet ainakaan hyväksi ihmisillekään ole eivätkä lemmikeille”, Helander toteaa.

Euroopan unioni oli lähellä lopettaa glyfosaattituotteiden myynnin vuonna 2017 ympäristöjärjestöjen ja poliittisen paineen vuoksi. Aineelle kuitenkin myönnettiin viiden vuoden myyntiluvan jatko. EU:n komissio suositteli myyntiluvan jatkamista, mutta yhdeksän jäsenmaata asettui vastahankaan mahdollisten terveys- ja ympäristöriskien vuoksi. Suurin osa jäsenmaista, myös Suomi, lopulta kannatti myyntiluvan jatkamista.

”Kun myyntiluvan jatkamista käsiteltiin, sen ympärillä käytiin kiihkeitä keskusteluja. Tutkimuksia on tehty hämmästyttävän vähän ja tämä on oikeasti ensimmäinen selkärankaisilla eläimillä tehty vertaisarvioitu tutkimus Suomessa”, Helander kertoo.

EU uudelleenarvioi valmisteiden riskit ennen kuin se päättää jatkaa myyntilupaa vuoden 2022 jälkeen. Tutkimukset antavat tukijalkaa myös poliitikoille tehdä informoituja päätöksiä.

”Tämä on iso globaali, poliittinen ja taloudellinen asia. Tässä on kyse maailman ruokahuollosta”, Helander sanoo.

Helander toteaa, että Roundupia ja useita muita glyfosaattituotteita valmistava, valmisteen 50 vuotta sitten kehittänyt Monsanto-yhtiö on ollut jollakin tavalla mukana useissa glyfosaattia käsittelevissä selvityksissä. Monsanton omistaa nykyisin saksalainen lääkevalmistaja Bayer.

”Monsantolla on ollut vaikka kuinka paljon tutkimusta, jota he eivät ole julkaisseetkaan”, Helander kertoo.

Glyfosaatti on tehokas aine siinä, mihin se on tarkoitettu, eli tappamaan rikkakasvit. Siksi sen käyttö onkin niin laajalle levinnyttä. Suomessa ainetta käytetään suorakylvöpelloilla rikkakasvien hävitykseen. Glyfosaatti ruiskutetaan maahan keväisin ja syksyisin.

Suorakylvö on Helanderin mukaan hyväksi maaperälle, koska maata ei muokata tai rikota. Myös valumat jäävät todennäköisesti pienemmiksi kuin jos pelto myllättäisiin.

”Glyfosaattivalmisteiden varoajaksi kerrotaan kaksi viikkoa. Suomessa olemme havainneet, että syksyllä ruiskutetusta glyfosaatista löytyy maasta jäämiä vielä keväällä. Mikrobit ovat inaktiivisia kylmän talven ajan ja mikrobit hajottavat glyfosaattia”, Helander sanoo.

Tukesin mukaan Suomessa ihmisten syötäväksi tarkoitetun viljan ja hernekasvien pakkotuleennuttaminen, eli kuivattaminen juuri ennen sadonkorjuuta glyfosaatin avulla ei ole sallittua.

Sen sijaan tällainen käsittely sallitaan rehuviljelyksillä ennen puintia. Tätä kautta tuotantoeläimet saavat glyfosaattia elimistöönsä.

Helanderin mukaan esimerkiksi Etelä-Amerikassa soijarehuviljelmät voidaan käsitellä glyfosaatilla useita kertoja kauden aikana. Myös Keski-Euroopassa pakkotuleennuttaminen on hyväksytty käytäntö. Suomessa esimerkiksi siipikarjalle syötetään ulkomaista soijarehua, jossa todennäköisesti on glyfosaattijäämiä.

”Suomen kannalta voidaan ajatella sitä, kuinka paljon tuotamme täällä omaa valkuaispitoista hernettä tai härkäpapua, jota voitaisiin syöttää tuotantoeläimille.”

Puutarhamyymälä Plantagen lopetti Roundupin myynnin Suomessa ja Norjassa viime vuonna. Ruotsissa myynti lopetettiin jo vuonna 2015. Taustalla oli tutkimukset glyfosaatin vaikutuksista mehiläisten suoliston bakteerikantaan. Plantagen totesi viime kesänä haluavansa pelata varman päälle asiassa.

Suomessa merkin glyfosaattia sisältävisä tuotteita myyvät ainakin K-ryhmän liikkeet ja Prismat. Glyfosaattivalmisteita myydään Roundupin lisäksi monilla muilla markkinointinimillä, kuten Rodeo, Ranger, Bronco ja Gallup.

Syksyllä 2016 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes päätti kieltää yli kymmenen glyfosaatti-tuotteen myynnin. Kyseisissä tuotteissa oli käytetty glyfosaatin tehoa vahvistavaa POEA-yhdistettä. Kiellon jälkeen tuotteiden myynnissä oli siirtymäaika, ja lopullinen käyttökielto astui voimaan vuonna 2018.