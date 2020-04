Koronavirukseen kuolleiden virallisesta määrästä voi puuttua jopa 50–60 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueen hoivakodeissa tapahtunutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, arvioi Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi STT:lle.

”Koronaviruskuolemia on kuutisenkymmentä sairaaloissa ja tämän hetken arvion mukaan 50–60 Husin alueen hoivakodeissa. Tarkkaa lukua minulla ei ole”, Mäkijärvi kertoi sunnuntaina.

Johtajaylilääkärin mainitsemat kuolemantapaukset kattavat hänen mukaansa kuolemat, joiden kohdalla täyttyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön tilastoinnille asettamat kriteerit. Niiden mukaan kuolleen tulee olla testipositiivinen ja olla kuollut koronadiagnoosilla, Mäkijärvi tarkentaa.

Todellinen kuolleiden määrä Husin alueella voi pahimmillaan olla jopa 60 prosenttia suurempi kuin nyt on ilmoitettu.

Mäkijärven käsityksen mukaan THL:n virallisessa kuolinluvussa on Husin osalta mukana vain sairaalassa kuolleet testipositiiviset tapaukset. Mäkijärven oma arvio virallisesta tilastosta puuttuvista kuolemista sisältää arvioidut hoivakotikuolemat kaikista niistä 24 kunnasta, jotka muodostavat Husin.

”Meilläkään ei ole yksityiskohtaisen tarkkaa lukua vielä, mutta varmaan ensi viikon aikana selviää”, Mäkijärvi arvioi.

Tilastointia vaikeuttaa osaltaan juuri vaatimus positiivisesta testituloksesta.

Lisäksi on sellaisia hoivakodeissa kuolleita, joilla on ollut koronainfektion oireet, mutta syystä tai toisesta heiltä ei ole otettu testiä tai testi on ollut negatiivinen.

”Kaikista testiä ei ole otettu, vaikka oletettavasti kyseessä on koronakuolema. Ja kaikilla se testi ei ole positiivinen, vaikka voisi kuvitella, että se on. Osasta tulee sitten kuolinsyytutkinnassa vahvistus, mutta ei varmaan kaikista”, Mäkijärvi arvioi.

”Tämä jää tietyllä tavalla epävarmaksi hamaan loppuun asti – sekä sairastuneisuusluvut mutta myös kuolleisuusluvut”, Mäkijärvi kertoo.

THL:n sunnuntaisten tilastojen mukaan Suomessa on kuollut yhteensä 94 ihmistä saatuaan koronavirustartunnan. Uusia kuolemantapauksia raportoitiin sunnuntaina neljä.

THL muistuttaa itsekin, ettei kokonaisluku kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia, sillä tilastot kuvaavat lähinnä erikoissairaanhoidossa kuolleiden määrää.

Kaikkiaan 74 kuolleesta on toistaiseksi saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 82 vuotta. Alle 60-vuotiaita kuolleita on neljä.

Suomessa on THL:n mukaan todettu yhteensä 3 783 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja on todettu lauantain jälkeen 102.

Tapauksista 2 450 on todettu Uudellamaalla, ja yli puolet tartunnoista on todettu Helsingissä. Husin alueella lisäystä lauantaihin on 80 tapausta.

Sairaalahoitoa vaativia koronavirustartunnan saaneita potilaita on koko Suomessa yhteensä 192. Heistä 68 on tällä hetkellä tehohoidossa. Määrä on laskenut lauantaista.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 1 700.