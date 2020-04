Kun koronakriisi koettelee, moni haluaa koiran. Niin Kennelliitto kuin koirien kasvattajat kertovat, että pentuja menee nyt kaupaksi tavallista enemmän. Kovat ajat ovat ennenkin saaneet suomalaiset hankkimaan koiria. Niin kävi 90-luvun alun lamassa kuin 2008 finanssikriisin aikanakin.

”Sellainen tuntuma on, että pennut ovat menneet hyvin kaupaksi, paremmin kuin viime vuoden aikana”, kertoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

”90-luvun alun lamassa pentujen määrä lisääntyi myös ja sama ilmiö tapahtui 2008. Rekisteröinnit kipusivat tuolloin muutamassa vuodessa huippuunsa eivätkä ne ole olleet niin suuria sen jälkeen”, hän jatkaa.

Tuorein tieto koirien lukumäärästä Suomessa on vajaat 700 000 yksilöä. Vuosittain uusia koiria rekisteröidään vajaat 50 000.

Selitys ilmiölle on ihmisten lisääntynyt kotona viettämä aika, oli kyse sitten koiran kasvattajasta tai koiran ostajasta. Kasvattaja saattaa teettää pennut, kun kerrankin on pidempää kotona ja samaa miettii ostaja, joka on pitkään vaikka etätöissä. Lehkonen arvelee, että nyt alkanutta buumia kestää taas muutaman vuoden ajan.

”Ihmiset pohtivat, että tähän tarvittaisiin nyt lenkkikaveri, kun he ovat pitkään kotona. Sosiaalisessa mediassakin näkee, että ihmiset saavat koirasta hyvän syyn liikkua luonnossa.”

Hän itsekin omakohtaisesti huomasi pentujen kasvaneen kysynnän vastikään, kun hänen omat koiransa, sileäkarvaiset kettuterrierit, saivat pentuja. Niiden luovutusikä on seitsemän viikkoa ja kahdeksannen viikon kohdalla kaikille oli jo varmistunut ottaja.

”Viime vuonna oli vaikeuksia myydä pentuja, nyt seitsemästä pennuista viimeiset kaksi haetaan pian pois. Selvästi huomaa, että kysyntää on. Ja tämä ei ole edes mikään muotirotu.”

Luumäellä asuva Katriina Pokela ehti saada kääpiöpinserinsä maaliskuussa juuri ennen kuin Uusimaa suljettiin. Hänen perheessään lapset olivat jo pitkään toivoneet koiraa ja nyt tuli sopiva hetki. Lapsetkin lupasivat sitä lenkittää.

Tarjolla olevaa pentua lähdettiin vain katsomaan Sipooseen ja kuten saattaa arvatakin, takaisin tultiin pentuvarauksen kanssa.

Milo leikkimässä Pokeloiden pihamaalla Luumäellä. Kuva: Arttu Muukkonen

”Silloin alkoi tulla jo uutista, että Uusimaa menee kohta kiinni ja pohdimme, saammeko pentua kotiin lainkaan”, Pokela sanoo.

”Haluttiin nimenomaan lenkkikaveri ja tutkittiin koirarotua paljon etukäteen, sellainen pieni ja kompaktikokoinen mutta silti aktiivinen. Nyt kun korona iski päälle, niin koiralle on ollut pehmeä lasku, kun kotona on koko ajan joku.”

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen uskoo pentusuosion syyksi sen, että ihmisillä on nyt aikaa kotonaan.

”Ja tietysti kasvattajillakin voi nyt olla enemmän aikaa hoitaa pentuja, kun ovat kotona ja muu harrastustoiminta on tauolla”, Laitinen kertoo.

”Selvästi pentuja kysytään nyt enemmän, koska minullekin on tullut lähes päivittäin kyselyjä omista roduistani jackrusselinterrieristä ja parsonrusselinterrieristä.”

Suomen suosituin koirarotu on labradorinnoutaja. Labradorinnoutajakerhon puheenjohtaja Anu Honkapirtti kertoo, että pentuja kysytään nyt paljon kuten muutenkin keväällä.

Huhtikuun alussa syntyneet kolme labardorinpentua kuuluvat kasvattajille Ville ja Anni Kormilainen, jotka pitävät Glory Morning Labradors -kenneliä. Kuva: Ville Kormilainen

”Itse kasvattajana sanoisin, että tänä keväänä pentukyselyitä on tullut poikkeuksellisen paljon. Me kasvattajat nyt pohdimme, miten tämä tulee jatkumaan”, Honkapirtti sanoo.

Kasvattajat joutuvat miettimään sitä, miten pitkään kysyntä pysyy korkeana. Astutuksesta luovutukseen on noin neljä kuukautta.

”Ihmiset ovat lyhytjännitteisiä ja toimivat hetkessä. Juuri nyt kun ihmisillä on koronakaranteenit menossa, he miettivät, että voi kun olisi nyt edes se koira. Mutta mitä sitten kun rajoitukset alkavat purkaantua, haluavatko he koiraa enää siinä hetkessä? Emme me tiedä.”

Sama tilanne on cockerspanielin pentujen kanssa. Niitä ei nyt juuri ole saatavissa ja kysyntä lisääntynyt.

Cockerspanielin pentu, kuusi viikkoa. Kuva: Anett Finnig

Cockerspanielin pentuja Benchmark-kennelissä Kiikalassa. Pentue on kuusi viikkoa vanha. Kuva: Anett Finnig

”Nyt kun ihmiset ovat enemmän kotona joko töissä tai lomautettuna niin heillä on aikaa pennuille. Koiranpennun koetaan tuovan myös perheelle henkistä hyvinvointia ja vievän ajatuksia pois vallitsevasta tilanteesta”, kertoo Cockerspanielit ry:n puheenjohtaja Markku Korpi.

Kultaisianoutajia kysytään samoin nyt paljon eikä rotujärjestön pentuvälityksessä ole tarjolla yhtään pentua. Kultainen Rengas ry:n puheenjohtaja Erika Jylhä-Pekkala uskoo, että poikkeustilanne on voinut rohkaista koiran hankintaa suunnitelleita eteenpäin.

Hän muistuttaa, että koira on perheenjäsen myös tulevana normaaliaikana ja marraskuun räntäsateissa.

”Kiireettömän kotikesän jälkeen palataan syksyllä normiarkeen ja koulumaailmaan, jolloin nuori koira jää yksin hiljaiseen kotiin koko päiväksi. Täytyy muistaa, että se on koiralle yhtä suuri muutos kuin muuttaminen uuteen kotiin vieroitettuna, suloisena pentuna.”

Suomen eläinsuojelu SEY muistuttaa samasta asiasta. Kun normaaliarki alkaa, koiralle voi iskeä yksin kotiin jäädessään eroahdistus, jota varten kannattaa alkaa harjoitella jo nyt.

Koiranpentujen suosiosta korona-aikana ovat kertoneet myös MTV Uutiset ja Koiramme-lehti.

Llewpart's-kennelin pentue walesinspringerspanieleita ruokailee Savitaipaleella. Kuvassa niiden ikä on neljä viikkoa. Kuva: Miina Tattari