Saattohoitoa järjestäneen turkulaisen Kotisairaala Luotsin epäselvyyksien lista on mittava.

Sairaanhoitajan epäillään junailleen itselleen potilaan arvokkaan auton ja vieneen yrityksen tililtä rahaa ilman lupaa. Hänen epäillään myös antaneen potilaille lääkkeitä ilman lääkärin määräystä sekä väärentäneen reseptejä saadakseen apteekista huumaavia aineita.

Luotsin johtokaksikon, entisen avioparin, välit ovat rikosepäilyjen jäljiltä täysin poikki. Vaimo työskenteli yrityksessä lääkärinä, mies sairaanhoitajana.

”Päämieheni ei ole tavannut entistä miestään kahteen vuoteen”, kertoo lääkäriä avustava asianajaja Hannele Lehto-Laurila.

Rikosepäilyjä koskeva esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan. Syyttäjän odotetaan tekevän päätöksensä vielä kevään aikana.

Lounas-Suomen poliisi on aiemmin luonnehtinut yksityisen kotisairaalan rikosepäilyjä poikkeuksellisen vakaviksi. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 2011–2014.

Poliisi on tutkinut ainakin kolmea kuolemantapausta sekä vakavia laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä.

Rikosepäilyt nousivat julkisuuteen maaliskuun alussa. Lauantaina HS kertoi laajassa jutussa Suomen saattohoidon tilanteesta yleisemmin. Yksi suurimpia ongelmia on hoitopaikkojen ja osaavan henkilökunnan puute. Lähestyvän kuoleman hetkellä potilas saatetaan lähettää jopa päivystykseen.

Luotsin johtokaksikko kiistää kaikki rikosepäilyt.

Asianajaja Lehto-Laurila kuvailee, että lääkäri on joutunut hyväksikäytetyksi.

Hänen mukaansa rikosepäilyjen paljastuminen vuonna 2015 johti pariskunnan eroon ja myös siihen, että lääkäri irtisanoi miehensä yrityksestä.

Lehto-Laurila kertoo, että nainen on koko ajan tehnyt lääkärin työtä ja uskonut miestään, joka on ”äärettömän hyvä puhumaan ja vakuuttamaan”.

Tästä kertoo muun muassa rikosepäily, että mies olisi nostanut Luotsin yritystililtä perusteetta ja ilman lupaa rahaa noin 70 000 euroa.

Hoitaja kiistää syyllistyneensä törkeään kavallukseen. Kyse on hänen mukaansa siitä, että hän myi yhtiölle kaksi henkilöautoa. Rahat ovat osamaksua näistä kaupoista, kertoo hoitajaa puolustava varatuomari Paula Pajula.

Pajula kertoo, että hänen päämiehensä kiistää myös kaikki muut rikosepäilyt.

Hoitajaa epäillään useista potilaisiin kohdistuneista rikoksista, muun muassa kahdesta törkeästä pahoinpitelystä sekä törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Törkeät pahoinpitelyt liittyvät siihen, että hoitaja olisi antanut saattohoidossa olevalle potilaalle kipulääkettä ilman lääkärin lääkemääräystä. Toisessa tapauksessa hoitajan epäillään myös jättäneen potilaan ilman ravintoa ja nestettä viideksi päiväksi ennen kuolemaa.

Pajulan mukaan hoitaja on toiminut Käypä hoito -suositusten mukaisesti ja jättänyt sen takia antamatta potilaalle nestettä ja ravintoa. Lääkkeisiin on hoitajan mukaan ollut asianmukaiset lääkärin määräykset.

Lääkkeisiin liittyy myös törkeää kuolemantuottamusta koskeva rikosepäily. Hoitajan on epäilty antaneen saattohoidossa olleelle potilaalle ilman lääkärin määräystä kipulääkkeen ja hengitystä helpottamaan tarkoitetun lääkkeen yhdistelmän.

Hoitajan mukaan hän antoi lääkkeet lääkärin ohjeiden mukaan. Hänen mielestään lääkkeillä ei myöskään ole ollut minkäänlaista vaikutusta potilaan kuolemaan.

Hoitajan epäillään myös huijanneen eräältä potilaalta kymmenien tuhansien eurojen arvoisen auton. Hoitaja kiistää törkeän petoksen.

Varatuomari Pajulan mukaan potilas oli erittäin varakas, ja pitkän ja tiiviin hoitojakson aikana tämä oli halunnut lahjoittaa hoitajalle arvokkaan auton.

”Potilas on tehnyt lahjakirjan niin, että päämieheni ei ole tiennyt siitä mitään, ja se on toimitettu toisen henkilön kautta päämiehelleni. Päämieheni on laittanut auton omiin nimiinsä, mutta muutaman viikon päästä hän siirtänyt takaisin potilaan nimiin, koska oli sitä mieltä, ettei voi ottaa vastaan niin arvokasta lahjaa.”

Hoitajan epäillään myös väärentäneen lääkeresepteihin sekä apteekkeihin toimitettuihin huumausainetilauskortteihin lääkärivaimonsa nimen saadakseen huumeiksi luokiteltuja lääkkeitä.

Mies kiistää väärentäneensä lääkärin nimeä, mutta vaimon asianajajan mukaan nimikirjoitukset ovat ilmeisiä väärennöksiä.

”On aivan selvää, että nimikirjoitukset ovat väärennettyjä. Ne ovat vieläpä huonoja väärennöksiä”, Lehto-Laurila toteaa.

Poliisi on kertonut rikosepäilyjä liittyvän myös siihen, ettei lääkäri ole todennut saattohoidossa kuolleita potilaita asianmukaisesti kuolleiksi. Poliisin mukaan tällaisia tapauksia on arviolta 100–120.

Lehto-Laurilan mukaan yrityksessä on toimittu vallinneen käytännön mukaisesti. Vainajat on viety joko terveyskeskukseen tai päivystykseen, jossa lääkäri on todennut kuolemat.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on vuonna 2012 antamassaan päätöksessä todennut, että palvelusopimuksen mukaan Luotsin lääkäri vastasi kuoleman ja kuolemansyyn toteamisesta sekä kuolintodistuksen kirjoittamisesta.

Valviran päätös liittyi erään potilaan saattohoitoon. Valviran mukaan potilaan saattohoito ei tapahtunut kaikilta osin hyvä saattohoitokäytännön mukaisesti.

Rikosjutussa on epäiltynä myös kuusi Turun kaupungin virkamiestä. Heitä epäillään kotisairaanhoidon valvonnan laiminlyönnistä.

Turku kilpailutti kotisaattohoidon ostopalvelut vuosiksi 2011–2014 vuoden 2010 loppupuolella. Luotsi Oy voitti tuolloin kilpailutuksen selvästi muita tarjoajia halvemmalla tarjouksella.

Oikaisu: Asianajaja Lehto-Laurilan etunimi on Hannele, ei Hanne, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.