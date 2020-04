Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa tehdä kasvomaskeista pakollisen varusteen kaikille vanhustenhuollossa työskenteleville. Kankaisten suojien käyttö on mahdollista, jos muuta suojainta ei käytettävissä. Kuva: MARJO MALINEN / TEKSTIILIOPETTAJALIITTO

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) halutaan tehdä kasvomaskeista pakollinen varuste kaikille vanhustenhuollossa työskenteleville.

Suojaimia pitäisi ministeriön mukaan käyttää kaikkien sosiaalihuollossa työskentelevien silloin, kun on tarpeen suojata asiakkaita, joilla on kohonnut riski sairastua vakavasti koronaviruksen seurauksena.

Päätösluonnos on lähdössä pikaiselle lausuntokierrokselle kuntiin ja se voidaan saattaa voimaan jo parin viikon kuluttua.

Kasvomaskien riittävyydestä on kannettu huolta eri puolilla maata. Miten ministeriö arvioi maskien riittävän, kun maskista tulee pakollinen työväline kaikkiin vanhustenhoidon tilanteisiin?

”Pääosa tilanteista on sellaisia, joissa sekä asiakas että henkilökuntaan kuuluva ovat oireettomia. Jos muuta suojainta ei ole käytettävissä, kankaiset suojat ovat mahdollisia”, kertoo hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen.

Kankaisia suu- ja nenäsuojaimia on saatavilla Ruuhosen mukaan koko ajan enemmän.

STM haluaa suojaimet vanhustenhuoltoon pakollisiksi, koska tilanne on monin paikoin ollut haastava. Koronavirus on päässyt leviämään useissa hoivakodeissa ja vanhuksia on kuollut sen seurauksena.

”Yritämme nyt saada Suomeen yhdenmukaisen toimintatavan”, sanoo Ruuhonen.

Määräyksen mukaan henkilökunnan tulisi käyttää suojainta aina, kun työskennellään riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa.

Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa käytetään kirurgista kasvomaskia, jos sellainen on saatavissa, mutta jos ei ole, kankainen maski riittää. Kangasmaski voi STM:n mukaan olla kertakäyttöinen tai pestävä.

Kasvomaski halutaan pakolliseksi muun muassa kotihoitoon ja ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin.

”Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua saavien, kuten muidenkin ihmisten osalta, käyttö riippuu siitä, kuuluuko asiakas riskiryhmään vai ei”, Ruuhonen korostaa.

Ruuhonen muistuttaa, että STM on ohjeistanut kasvomaskin käyttöön sosiaalihuollossa jo aiemmin. Nyt ohjeistusta halutaan muuttaa pakolliseen ja velvoittavaan suuntaan.

”Nostimme asian nyt esiin, koska toiveemme on, että kaikki palveluntuottajat noudattaisivat ohjeita, jos näin ei ole tähän mennessä toimittu.”

Lausuntokierroksella ministeriö haluaa kuulla palveluntuottajien näkemystä myös siitä, riittävätkö suojaimet.

”Kankaiset suojat eivät edellytä sertifioituja valmistusolosuhteita, joten niitä on todennäköisesti saatavissa.”