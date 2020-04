Nikotiini voi kasvattaa riskiä saada koronavirustartunta.

Tupakointia on jo aiemmin pidetty covid-19-taudin riskitekijänä. Tupakansavun kemikaalien pitkäaikainen hengittäminen aiheuttaa joka toiselle tupakoitsijalle keuhkoahtaumataudin, joka vaikeuttaa selviytymistä keuhkokudoksen tulehduksista.

Tupakan yhdisteistä nikotiini näyttää olevan se kemiallinen yhdiste, joka on mukana vaikuttamassa koronaviruksen tarttumisessa isäntäsoluun. Tupakansavun nikotiini lisää solujen pinnalla olevia reseptoreita, joihin koronavirus kiinnittyy.

”Nikotiini heikentää hyvin todennäköisesti hengitysteiden limakalvojen toimintaa ja niiden vastustuskykyä viruksille”, sanoi kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi viime viikolla HS:n haastattelussa.

Samoilla linjoilla on myös lääketieteen tohtori, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri Maria Juusela.

”Kokeellisissa eläintutkimuksissa on osoitettu, että nikotiini vaikuttaa siihen, miten virus tarttuu isäntäsolun pintaan ja miten se lisääntyy solun sisällä. Ihmisillä tällaista tutkimusta ei ole tehty”, sanoo Juusela.

”Nikotiinilla on useita vaikutusmekanismeja, joiden voi ajatella vaikuttavan siihen, miten virus tunkeutuu solun sisään, infektoi isäntäsolun ja saa siellä aikaan voimakkaan puolustusreaktion.”

Nikotiinia on myös esimerkiksi nuuskassa ja sähkötupakassa.

Julkaistua tutkimustietoa sähkötupakan tai nuuskan vaikutuksista covid-19-infektioon ei vielä ole, Juusela sanoo.

”Tietoa potilaiden nikotiinikuormasta pitäisi alkaa nyt kirjata, jotta tieto käyttömääristä olisi käytössä myöhempiin analyyseihin. Heidän, jotka kohtaavat terveydenhuollossa infektiopotilaita, pitäisi kysyä potilailta muiden nikotiinituotteiden käytöstä tupakan lisäksi.”

”Mielestäni nyt on hyvä aika lopettaa tupakointi ja muiden nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttö. Siitä meillä on selkeästi kuitenkin näyttöä, että tupakka on ollut yhteydessä vaikeampiin muotoihin covid-19-taudista.”

Juusela ei ota kantaa siihen, onko tupakoinnin lopettamisessa käytettävien nikotiinikorvaustuotteiden, kuten nikotiinipurukumien ja -laastarien käyttö turvallista. Nekin sisältävät nikotiinia ja voivat väärin käytettyinä olla terveydelle haitallisia.

”Sitä pyritään selvittämään, onko niistä enemmän hyötyä vai haittaa. On kuitenkin ihmisiä, jotka ovat pystyneet lopettamaan tupakkatuotteiden käytön seinään vuosienkin käytön jälkeen.”

Myös puutteellinen hygienia tupakkatuotteita käyttäessä kasvattaa riskiä saada koronavirus.

Esimerkiksi nuuskapussi asetetaan yleensä huulen alle käsin. Tällöin virus voi päästä limakalvolle, jos käyttäjä ei ole pessyt käsiään.

Juuselan mukaan riskejä liittyy myös tilanteisiin, joissa moni ihminen käyttää samaa sähkötupakkalaitetta.