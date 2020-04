Kuntaliitto arvioi: Puolet kunnista käy läpi yt-neuvottelut

Kuntaliitto arvioi, että noin puolet kunnista pohtii yt-neuvottelujen aloittamista lähiaikoina tai on ne jo aloittanut koronakriisin murentaman talouden vuoksi.

”Kyllä se hyvin laajaa näyttää olevan”, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Neuvotteluihin joudutaan varsinkin, kun työtehtävät ja töiden tarve muuttuvat. Irtisanomiset ovat Reinan mukaan erittäin harvinaisia, mutta lomautustarpeet ja tehtävämuutokset yleisiä. Kunnissa onkin hänen mukaansa aktiivisesti etsitty työntekijöille uusia työtehtäviä, kun varsinaista työtä ei koronakriisin vuoksi pysty tekemään.

Suurista kaupungeista Tampere ilmoitti maanantaina aloittavansa neuvottelut ja viime viikolla myös Oulu ilmoitti omistaan, jotka johtanevat lomautuksiin. Samoin esimerkiksi Jyväskylä, Kuopio ja Joensuu ovat niistä jo ilmoittaneet.

Reinan mukaan Tampereella maanantaina ilmoitetut yt-neuvottelut ovat nyt tyypillinen tapaus tämän kevään korona-Suomessa.

Kaupunki kertoi, että neuvottelut koskevat sivistyspalvelujen ja Tampereen kaupunkiliikenteen henkilöstöä, samoin muita tehtäviä, joissa työ on vähentynyt olennaisesti. Neuvottelujen piirissä on noin tuhat henkilöä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa työntekijöiden tarve on kasvanut, mutta monien muiden kaupungin palvelujen kysyntä ja tarve sen sijaan on vähentynyt. Osa palveluista on suljettu tai toiminta on supistunut valtioneuvoston päätöksen perusteella, kaupunki perustelee.

Mutta tietoa kestosta ja työn vähenemisen laajuudesta ei ole nyt kenelläkään. Mahdolliset lomautukset kestävät kuitenkin enintään 90 päivää, kaupunki lupaa. Työntekijöille lomautuksesta tulee ilmoittaa kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Jotain tosin kaupunki on jo tehnytkin. Työn vähenemiseen on reagoitu tarjoamalla muuta työtä omassa toimintayksikössä tai kaupungin muussa organisaatiossa. Myös vuosilomasuunnittelua on hyödynnetty.

Kuntaliiton Reina sanoo, että jos tilanne pitkittyy, ongelmat kasvavat kaikissa kunnissa. Näkymät ovat nyt harvinaisen sumeat. Pelkona on, että menot kasvavat samalla kun kuntien tulopohja pettää. Täysin auki on vielä sekin, miten paljon valtio tulee konkreettisesti vastaan.

Reinan mukaan valtion lupailema miljardi vastaantuloksi riittää kattamaan noin puolet kuntien parin miljardin talousaukosta, joka arvioiden mukaan syntyy pelkästään tänä vuonna.

”Valtion koronavastaantulo pitää saada kohdentumaan tarkkaan sellaisiin kuntiin, joissa eniten on verotulopohja pettänyt tai menot kasvaneet. Pitää myös muistaa, että koronakriisin vaikutukset kuntatalouteen kestävät paljon pidempään kuin akuutti kriisi rajoitustoimineen”, Reina sanoo.

”Suurin aukko syntyy siitä, että kunnallisverotulot laskevat lomautusten ja työttömyyden kasvun vuoksi ja sitä voi paikata vain valtionosuuksia lisäämällä. Silloin on tärkeätä, että ne kohdentuvat sinne, mihin on syntynyt eniten aukkoa.”

Myös pääkaupunkiseudun kunnat Espoo ja Vantaan toivovat valtiota apua. Niiden kuluvan vuoden budjettiin on auennut satojen miljoonien eurojen rahoitusvaje. Helsingissä aukko on jo yli puoli miljardia euroa.

Koronakriisin vaikutukset tuntuvat varsinkin pääkaupunkiseudulla, koska siellä työskennellään muuta maata enemmän palvelualan yrityksissä, joita koronakriisi nyt kurittaa. Samalla pääkaupunkiseudun kunnat rahoittavat suuren osan valtionosuuksista, joista moni muu suomalainen kunta on riippuvainen.