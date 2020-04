Kuluttaminen

Pankkikonserni Nordea kertoo, että sen korteilla maksamisen volyymi on nyt noin 25 prosenttia pienempi kuin vuoden alussa. Nordea on pystynyt selvittämään pankin korttitilastojen kautta, millaisia vaikutuksia koronakriisillä on ollut kulutukseen Suomessa.

Löydös on yksinkertaisesti se, että kriisi on vaikuttanut merkittävästi.

”Koronan aiheuttama sukellus tapahtui maaliskuun puolivälissä. Vaikutukset matkailualaan ja ravintola-alaan ovat olleet suurimmat, niissä korttimaksamisen volyymi on nyt jopa 70–90 prosenttia pienempi kuin ennen koronakriisiä. Myös muun muassa takseissa sekä kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvä kulutuskysyntä on romahtanut”, toteaa Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu yhtiön tiedotteessa.

Nordean markkinaosuus on Suomessa noin kolmannes, joten sen keräämä data antaa varsin kattavan kuvan kulutuksen kehittymisestä. Tiedot ovat pääsiäisviikolta.

Sen sijaan päivittäistavarakaupoissa korttimaksuvolyymit ovat kasvaneet kriisin aikana.

Koivun mukaan tilastot vahvistavat kuvaa siitä, että usea toimiala Suomessa on valtavan paineen alla. Muutokset kuluttamisessa ovat olleet äärimmäisen nopeita ja rajuja monella sellaisella sektorilla, jotka ovat tärkeässä roolissa Suomen taloudessa ja ennen kaikkea työllistävät merkittävän osan Suomen työvoimasta, hän luonnehtii.

Samasta korttitilastoista myös nähtäneen, milloin ja millä vauhdilla talous aikanaan alkaa taas toipua.

Hän korostaakin sitä, että kuluttajat ovat koronakriisin keskiössä toisin kuin aiemmissa kriiseissä. Talouden romahdus ei siis ole keskittynyt teollisuuteen ja investointeihin, vaan nopein romahdus on tapahtunut palvelualoilla ja kuluttamisessa.

”Jokainen meistä ympärillään näkee, että talous on kokenut valtavan syöksyn alaspäin. Mutta kiinnostavampaa ja monessa mielessä tärkeämpää on se, milloin ja millä vauhdilla talous alkaa toipua” hän pohtii.