Suurimmassa osassa ruokakauppoja on otettu käyttöön suojapleksejä tai muita suojaimia. Myyjä Stella Nieminen käytti maanantaina suojavisiiriä töissä Herttoniemen S-marketissa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Ruokakaupat eivät ole erityisesti nousseet esiin korona­virus­tartuntojen lähteenä, sanoo osastonylilääkäri, infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Isoimmista ruokakauppa­ketjuista kerrotaan, että myös työntekijöiden tartuntoja on toistaiseksi tiedossa vähän. Ammattiliitto Pamissa ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä työnantajien tarjoamiin suojauskeinoihin.

”Kaikki paikat, joissa on paljon ihmisiä pienessä tilassa, ovat varmaan jonkinlaisia riskipaikkoja. Mutta kaupassa ei olla saman ihmisen lähistöllä pitkään, toisin kuin vaikka juhlissa, joissa saatetaan olla vastakkain ja keskustella pidemmän aikaa”, Veli-Jukka Anttila pohtii.

Hänen tiedossaan oli maanantaina ainakin ”pari” sairastunutta, jotka olivat itse epäilleet saaneensa tartunnan kauppareissulla. Isompia ruokakauppoihin liittyviä tartuntaketjuja ei ole tullut esille.

”Tuoreimmissa tartunnoissa on aika vähän sellaisia, joista pystyy sanomaan suoraan, mistä ne on saatu”, Anttila kertoo.

”Mutta pidän aika epätodennäköisenä, että ruokakaupoista saadut tartunnat voisivat olla [epidemian kannalta] ainakaan kauhean merkittäviä.”

Ruokakauppaketjujen mukaan tiedossa olevat työntekijöiden tartuntamäärät ovat pieniä. Tarkkoja lukuja yritykset eivät paljasta.

K-Citymarket-ketjun johtajan Ari Sääksmäen mukaan K-ryhmän työntekijöillä on Suomessa todettu viime viikkoina ”yksittäisiä” tartuntoja. Kattavia testausmahdollisuuksia on ollut tarjolla ”parin, kolmen viikon” ajan, ja työntekijöitä on ohjattu testeihin matalalla kynnyksellä.

”Kokonaisluku asettuu kymmenen ja kahdenkymmenen väliin. Siinä ovat mukana muutkin toimintamaamme eli Ruotsi, Norja, Baltian maat, Puola ja Valko-Venäjä”, Sääksmäki sanoo.

S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikön Mikko Koskisen mukaan tiedossa on ”muutamia” tapauksia.

”Niitä on yli kymmenen, mutta tapaukset ovat yksittäisiä”, hän kommentoi.

”Ainakaan nyt ei näytä siltä, että kaupan tehtävissä olisi päässyt syntymään korkeaa tartuntariskiä. Jokainen tapaus on tietysti liikaa, mutta olemme olleet huojentuneita.”

HS ei maanantaina tavoittanut Lidlin edustajaa haastatteluun. Yhtiö kertoi sähköpostitse ”muutamista yksittäisistä tartunnoista” eri puolilla Suomea.

Helsingin Herttoniemen Prisman myyjä Saija Roth käyttää hiljaisen hetken puhdistamalla kassan korttimaksupäätettä maanantaina. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Alan edunvalvontajärjestö, Päivittäistavarakauppa ry, ei tilastoi työntekijöillä todettujen koronavirustartuntojen määrää. Toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo kuulleensa muutamista yksittäisistä tapauksista.

”Tilanne on tällä hetkellä vielä erittäin hyvä”, hän sanoo.

”Päivittäistavara­kauppa työllistää Suomessa noin 65 000 ihmistä, joten varmasti siellä on joku sairastunut joukossa. Sitähän ei kukaan voi tietää, mistä kenenkin tartunta on tullut.”

Luodon mukaan myöskään henkilöstön poissaolot eivät ole valtakunnan tasolla juuri lisääntyneet.

”Tilanne on varsin normaali. Voi toki olla, että eri alueilla on eroavaisuuksia.”

Monet asiakastyötä tekevät kertoivat viime viikolla HS:n lukijakyselyssä, että joidenkin kaupassakävijöiden välinpitämättömyys on herättänyt heissä huolta.

Ammattiliitto Pamiin päivittäistavara­kaupan puolelta ei ole kantautunut kovin laajamittaista huolta, kertoo liiton työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo.

”Totta kai huolta terveydestä on ollut, ja odotamme kaikilta tässä tilanteessa vastuuntuntoista toimintaa. Mutta en moiti suomalaisia kauppiaita. Suojautumiskeinoja on järjestetty, toiset vähän hitaammin ja toiset nopeammin”, hän sanoo.

Asiakkaille varotoimet näkyvät muun muassa kassoille asennettuina suojaplekseinä tai -laseina. Sekä K- että S-kaupoista kerrotaan, että useimpiin myymälöihin on saatu pleksit. Lidlin mukaan ne on asennettu kaikille kassoille.

Vihersalon mukaan desinfiointia on monissa kaupoissa tehostettu jo poikkeustilan alussa, työntekijöille on jaettu suojakäsineitä ja asiakkaita muistutettu muun muassa turvaväleistä.

”Esimerkiksi työntekijöiden liivit, joiden selkämyksessä kehotetaan muistamaan turvaväli, ovat jonkin verran yleistyneet.”

Monissa kaupoissa asiakkaille on tarjolla esimerkiksi käsidesiä, ja ostoksia rohkaistaan maksamaan lähimaksulla – tosin 50 euron yläraja ylittyy helposti, jos ostaa isomman määrän ruokaa kerralla. Kari Luodon mukaan asiakkaiden määrä on keskimäärin pienentynyt ja kertaostokset kasvaneet.

Tartuntariskiä on pyritty pienentämään myös henkilöstön tiloissa.

”Meillä on pyritty siihen, että päivän aikana on mahdollisimman vähän ylimääräisiä kohtaamisia. On laadittu suosituksia porrastaa tauotusta sekä töistä lähtemistä ja tulemista”, sanoo S-ryhmän Koskinen.

”Samoissa tiloissa saa olla rajallinen määrä henkilöitä, taukoja porrastetaan ja [tavarantoimittajien] käynnit kauppoihin on minimoitu”, K-ryhmän Sääksmäki sanoo.

Lisäksi riskiryhmiin kuuluvia työntekijöitä on pyritty siirtämään pois kassoilta.

”Sitä pidän kaikkein tärkeimpänä. Kassatyöntekijöillä voi olla päivän aikana viisikin sataa kontaktia”, Pamin Vihersalo kertoo.

”Suojatoimista tärkeimpiä ovat varmaan suojalasit tai -pleksit, jatkuva puhdistaminen ja hyvät käsineet. Mutta jos asiakkaat eivät käyttäydy asiallisesti, niin kyllä työntekijä on siinä aika heikoilla.”