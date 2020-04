Uudellamaalla lapsia osallistuu varhaiskasvatukseen noin viidesosa normaalista. Etelä-Pohjanmaalla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on 35 prosenttia ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 40 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna. Kuva: Hanna Matikainen / Lehtikuva

Yli puolet Suomen kunnista on yhdistänyt varhaiskasvatuksen ryhmiä ja noin kolmannes on yhdistänyt päiväkoteja, kun lapsimäärät ovat koronakeväänä vähentyneet.

Tiedot käyvät ilmi Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kyselystä, joka toteutettiin kunnille viikoilla 15 ja 16.

Maakuntien välillä on suuria eroja. Ryhmien yhdistäminen on yleisintä Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakunnissa. Ryhmien yhdistäminen on vähäisintä Päijät-Hämeen, Etelä-Savon ja Keski-Pohjanmaan maakuntien kunnissa.

Alle kymmenessä kunnassa on määrätty suljettavaksi päiväkoteja tai lapsiryhmiä koronaepidemian vuoksi.

Opetusministeri Li Andersson ei suosittele lasten siirtämistä ryhmästä tai päiväkodista toiseen.

”Varhaiskasvatuksessa tulee kaikin toimin ehkäistä ja hidastaa koronaepidemian leviämistä ja varmistaa lasten, perheiden ja henkilökunnan turvallisuus. Tästä syystä opetus- ja kulttuuriministeriö ja minä ministerinä haluamme vahvasti suosittaa sitä, että lapsia ei tarpeettomasti siirrettäisi omasta lapsiryhmästä tai varhaiskasvatuspaikasta toiseen”, Andersson sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Hän lisää, että lapsen hyvinvoinnille on tärkeää myös tuttu henkilökunta.

Norjassa päiväkoteja ja Tanskassa päiväkoteja ja kouluja on alettu avata tällä ja viime viikolla. Molemmissa maissa ryhmäkokoja on rajattu ja lapsiryhmät pidetään toisistaan erillään koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Suomessa päiväkotien tilanne on ollut erilainen kuin koulujen. Koulut ovat olleet pääosin kiinni 18. maaliskuuta lähtien, vaikka opetusta ei ole keskeytetty. Päiväkodit ovat sen sijaan olleet auki.

Hallitus on kuitenkin suositellut, että huoltajat pitäisivät lapset kotona, mikäli se on mahdollista. Opetusministeriö on arvioinut, että jos koulut aukeavat ennen kesälomia, se voi saada vanhemmat viemään lapsiaan enemmän myös päiväkotiin.

Neljäsosa varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista osallistuu kyselyn perusteella kuntien varhaiskasvatukseen. Osallistumisprosentti on kasvanut lähes kaikissa maakunnissa.

Uudellamaalla lapsia osallistuu varhaiskasvatukseen vähiten: 21 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna osallistuu kunnalliseen ja 23 prosenttia yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Etelä-Pohjanmaan varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti on korkein: kuntien järjestämässä varhaiskasvatuksessa on 35 prosenttia ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 40 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna.

Kouluissa lapsia on selkeästi päiväkoteja vähemmän.

Perusopetuksen lähiopetukseen osallistui normaalitilanteeseen verrattuna 8 prosenttia 1.−3. luokkien oppilaista. Edellisen viikon kyselyssä vastaavat luku oli 7 prosenttia.