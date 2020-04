Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aloittaa yt-neuvottelut koronavirusepidemiasta aiheutuneen tilanteen vuoksi. Sairaanhoitopiiri varautuu siihen, että pandemia jatkuu syksyyn asti ja aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä kiireellisessä ja kiireettömässä hoidossa.

Ketään ei ole tarkoitus lomauttaa eikä varsinkaan irtisanoa, vaan kyse on työtehtävien uudelleenjärjestelyistä. Pirkanmaa on ensimmäinen isoista sairaanhoitopiireistä, joka ryhtyy yt-neuvotteluihin koronakriisin vuoksi. Aiemmin keväällä ainakin Vaasan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut samasta. Asiaa pohditaan muissakin piireissä.

”Uskomme, että tämä tulee olemaan kohtuullisen pitkäaikainen tapahtuma ja joudumme siksi tekemään monenlaisia henkilöstöjärjestelyitä. On kesälomat tulossa ja yhtaikaa hoidetaan pandemiapotilaita ja puolikiireisiä ja kiireettömiä potilaita”, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen.

”Koemme sen reiluksi, että yhteistoiminnassa hoidamme asian ja yhdessä mietimme hyviä ratkaisuja.”

Neuvottelut koskevat kaikkia ammattiryhmiä.

Sairaanhoitopiirin mukaan joidenkin työntekijöiden työt ovat vähentyneet merkittävästi, kun poikkeustilanteessa on keskitytty epidemian hoitamiseen ja vähennetty kiireetöntä hoitoa. Nyt tilanteeseen etsitään korvaavia ratkaisuja, joissa huomioidaan henkilön osaaminen.

”Tähän asti on ollut hankalaa, kun kaikki voimat ovat menneet siihen, että olemme saaneet koulutettua henkilökuntaa tehohoitoon kiireettömän hoidon puolelta. Nyt alkaa olla se tilanne, että se tehtävä on saatu tehtyä ja uskomme, että saamme palautettua kiireetöntä toimintaa.”

Kiireettömät hoidot aloitettiin PSHP:ssa uudelleen viime viikolla.

HS kertoi vastikään, että kiireettömiä hoitoja on ajettu alas eri puolilla Suomea ja moni potilas on perunut jo varatun lääkäriaikansa. Epidemian jälkeen sairaaloihin ja terveysasemille odotetaan siksi mittavia jonoja, mikä voi pelkojen mukaan aiheuttaa seuraavan terveydenhuollon kriisin. Miten tähän yhtälöön sitten sopivat yt-neuvottelut?

”Yritämme nyt yt-neuvotteluissa ratkaista juuri tätä ongelmaa. On laskettu, että jos kiireetöntä hoitoa jätettäisiin tekemättä esimerkiksi viiden kuukauden ajaksi ja jos sen jälkeen nostettaisiin kapasiteettia 25 prosenttia, kestäisi kaksi vuotta saada hoitojonot kuntoon”, Martikainen sanoo.

Hän muistuttaa, että odotellessa monen kiireettömän potilaan tilanne voi muuttua puolikiireelliseksi.

Suomen suurimman sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja muistuttaa, että hoitohenkilökunta on jo nyt kuormittunut pitkittyvän koronatilanteen aiheuttaman työmäärän ja tartuntariskin vuoksi.

”Työntekijöiden näkemys on se, että heiltä vaaditaan todella paljon joustoa ja siihen päälle tulee vielä tällainen yt-stressi. Erittäin ikävä tilanne”, Rapinoja sanoo.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine puolestaan kertoo liiton tietoon tulleen, että joissain sairaanhoitopiireissä työt seisovat samalla kun koronapotilaiden määrä on saatu haltuun hallituksen rajoittamistoimenpiteillä.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri keskittyy yhä koronavirukseen, vaikka siellä todettiin uusia tartuntoja vain kaksi tiistaina. Luvut ovat muutenkin pysytelleet matalalla.

”Ihmettelen, miksi sairaanhoitopiiri ei keskity kiireettömien hoitojen edistämiseen. Nehän ovat olleet telakalla eli kiireettömät leikkaukset ja muiden sairauksien tutkiminen kuten alkavat syövät”, hän kertoo.

”Näyttää Pirkanmaan osalta siltä, että nyt tehdään säästöjä. Työntekijöitä siirretään kriisityöhön, mutta edellä mainituilla esimerkeillä on hyvä kysyä, millaisia varautumisreservejä on pidettävä yllä tartunnan saaneiden määrään nähden.”