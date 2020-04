Paluu kouluun jakaa myös lasten ja nuorten mielipiteitä. Hallitus pohtii keskiviikkona, pitäisikö koulut avata vielä tämän kevään aikana.

HS kysyi kymmeneltä 8–18-vuotiasta lapselta ja nuorelta, mitä mieltä he ovat kouluun palaamisesta. Sunnuntaina HS:n Sunnuntailiite kertoo laajassa reportaasissaan tarkemmin poikkeusajasta lasten ja nuorten silmin.

Kaikkein nuorimmat toivoivat jo nyt paluuta kouluun. Kavereita ja opettajia on ikävä. Sen sijaan vähän vanhemmat oppilaat ja lukiolaiset kannattavat pääosin paluuta vasta syksyllä.

Koronavirusepidemian hillitsemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa siirryttiin noin kuukausi sitten etäopetukseen nopealla aikataululla. Sen seurauksena valtaosa oppilaista käy koulua nyt kotona.

Koulusulun päättymispäivä on tällä hetkellä 13. toukokuuta. Kouluissa odotetaan nyt tietoa siitä, jatketaanko sulkua vai pidennetäänkö sitä lukukauden loppuun.

Tällaisia ajatuksia paluu kouluun Suomen lapsissa ja nuorissa herättää.

”Haluaisin nähdä kavereita oikeasti livenä.”

Ilona Pirttikoski. Kuva: Ilona Pirttikoski

Ilona Pirttikoski, 8, alakoululainen, Helsinki

1. Pitäisikö koulut avata tänä lukuvuonna vai vasta syksyllä?

”Ehkä nyt, jos kesällä joutuu myös olemaan karanteenissa. Silloin ei pääsisi näkemään kavereita tai minnekään lomalle tai esimerkiksi mummolle ja vaarille, jos asuu vähän kauempana.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Koulussa on vähän meluisampaa. Kotona tuntuu vähän autiolta, sillä teen kouluhommia eri huoneessa kuin äiti ja isi. Koulussa ympärillä on luokkakavereita. On ollut ikävä opea ja luokkakavereita.”

”Normaali koulu on paljon kivempaa kuin etäkoulu.”

Elias Pirskanen. Kuva: Emilia Pirskanen

Elias Pirskanen, 10, alakoululainen, Kerava

1. Pitäisikö koulut avata tänä vuonna vai vasta syksyllä?

”Olisihan se kiva, jos koulut avattaisiin jo tänä lukuvuonna. Etäkoulu ei ole ollut maailman parasta. On myös ollut tosi ärsyttävää, kun ei näe kavereita.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Vielä vuosi sitten haaveilin, että olisi tällaista etäopiskelua, mutta nyt huomaan, ettei se olekaan kauhean kivaa.”

”Tähän on jo tottunut.”

Elina Yli-Fossi.

Elina Yli-Fossi, 10, alakoululainen, Tampere

1. Pitäisikö koulut avata tänä vuonna vai vasta syksyllä?

”Olisi tietysti tosi kiva nähdä kaikkia kavereita, mutta kouluja ei pitäisi vielä avata sen takia, koska jos on joku, jolla on se [koronatartunta] kun lapsia vilisee koulussa, se [koronavirus] voi tarttua.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Ei ole kauheasti muuttunut. Tulee saman verran läksyjä ja ihan samalla tavalla mennään.”

”Tylsää on ollut se, että on koko ajan joku laite.”

Emmi Tolvanen. Kuva: Marja Nappa

Emmi Tolvanen, 11, alakoululainen, Helsinki

1. Pitäisikö koulut avata tänä vuonna vai vasta syksyllä?

”Olisi kiva, jos koulut avattaisiin toukokuussa, koska koulunkäynti on koulussa helpompaa. Mutta jos pitäisi käyttää jotain maskeja, niin sitä en haluaisi.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Ennen oli tylsää, kun piti mennä niin aikaisin kouluun ja tiettyihin aikoihin syömään tai oli välitunnit, mutta nyt tuntuu, että se oli paremmin.”

”Etäopetus on saanut kaipaamaan kouluun.”

Topias Timonen. Kuva: Topias Timonen

Topias Timonen, 14, yläkoululainen, Espoo

1. Pitäisikö koulut avata tänä lukuvuonna vai vasta syksyllä?

”Kouluja ei pitäisi avata vielä tänä lukuvuonna, koska koronavirus vaikuttaa olevan vielä täydessä voimassa.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Etäopetus laittaa paljon enemmän painoa omatoimisuudelle ja kyvylle ymmärtää asiat oikein. Toisaalta tämä on saanut minut olemaan paljon vastuullisempi ja itsenäisempi.”

”Välillä kaipaisi opettajan apua.”

Aada Kujala. Kuva: Aada Kujala

Aada Kujala, 14, yläkoululainen, Espoo

1. Pitäisikö koulut avata tänä lukuvuonna vai vasta syksyllä?

”Ei pitäisi avata enää tänä lukuvuonna, sillä jos olen ymmärtänyt oikein, pandemian todennäköinen huippu Suomessa olisi juuri ennen loman alkua.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Olen omatoimisempi ja järjestelmällisempi, mutta samaan aikaan tämä on rentouttanut ja vähentänyt stressiä.”

”Pystyn itse rytmittämään tekemisiäni.”

Hertta Korhonen. Kuva: Hertta Korhonen

Hertta Korhonen, 15, yläkoululainen, Helsinki

1. Pitäisikö koulut avata tänä lukuvuonna vai vasta syksyllä?

”Olen ysiluokalla ja peruskouluni loppuu kohta. Siksi olisi kivaa, jos pääsisimme takaisin kouluun edes viimeiseksi viikoksi. En myöskään todennäköisesti tule näkemään suurinta osaa koulukavereistani enää peruskoulun jälkeen, koska menemme kaikki eri kouluihin.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Koulunkäynnistä täytyy ottaa paljon enemmän vastuuta itse, että saa kaikki hommat hoidettua, mutta minua se ei ole haitannut kovin paljon.”

”Välillä on aika raskasta, kun tehtäviä tulee runsaasti.”

Ida Laukkarinen. Kuva: Ida Laukkarinen

Ida Laukkarinen, 16, lukiolainen, Helsinki

1. Pitäisikö koulut avata tänä lukuvuonna vai vasta syksyllä?

”En usko, että oppilaat saisivat lisäarvoa vain muutamasta normaalista kouluviikosta. Joutuisimme jatkuvasti olemaan varuillamme tartunnan vuoksi. Esimerkiksi minun koulussani ruokala on aika tiivis ja luokkahuoneet aina täynnä.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Teen nyt jopa reippaammin koulutehtäviä. Olen myös alkanut aikatauluttaa päiviäni tarkemmin, pitääkseni huolen siitä, että oikeasti teen läksyjä ja osallistun tunneille.”

”On ollut ihanaa saada omaa aikaa ja tilaa.”

Ellimaija Virtanen. Kuva: Ellimaija Virtanen

Ellimaija Virtanen, 17, lukiolainen, Helsinki

1. Pitäisikö koulut avata tänä lukuvuonna vai vasta syksyllä? Perustele.

”Lukio-opiskelijoille tällä ei ole juurikaan merkitystä. Kouluun on tietenkin aina kiva mennä, kavereita on ikävä ja ylioppilasjuhlien toivoisi toteutuvan. Nyt ollaan kuitenkin kaikki poikkeustilassa, ja elämää on muutaman kuukauden jälkeenkin.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Suhtaudun opiskeluun kuten ennenkin, mutta aikaa omille projekteille on tullut lisää. Herään joka aamu etätuntien videotapaamisiin, mikä on säilyttänyt jonkinlaiset rutiinit arjessa.”

”Etäkoulu on se, mitä kaikki ovat salaa pyytäneet.”

Aarne Vepsäläinen.

Aarne Vepsäläinen, 18, lukiolainen, Vantaa

1. Pitäisikö koulut avata tänä lukuvuonna vai vasta syksyllä? Perustele.

”Olisi turhaa mennä enää pariksi viikoksi kouluun, kun juuri aletaan tottua etäkouluun. Kavereita voi nähdä kesälomalla.”

2. Onko koulusulku muuttanut suhtautumistasi koulunkäyntiä kohtaan?

”Ei ole muuttunut koulusulun myötä.”