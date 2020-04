Talven vesisateet huuhtoivat Itämereen runsaasti ravinteita sulana olleilta pelloilta. Erityisen paljon rehevöittävää fosforia talvisateet toivat Saaristomereen: kolmessa kuukaudessa jokien mukana rannikkovesiin virtasi likimain yhtä suuri kuorma kuin koko vuonna 2008. Se oli ennätysvuosi.

Ravinnekuormituksen lisääntyminen merkitsee, että tavoite Saaristomeren hyvästä tilasta karkaa yhä kauemmaksi. Merialueen tila on päinvastoin heikkenemässä.

Jokien virtaamat nousivat helmikuun puolivälissä huippulukemiin. Virtaamahuippujen aikana Saaristomereen laskevat joet olivat myös sameampia kuin koskaan aikaisemmin on mitattu.

”Melkoisten lukujen kanssa tässä ollaan tekemisissä”, Suomen ympäristökeskuksen (Syke) erikoistutkija Seppo Knuuttila kuvaa talven fosforikuormia Itämereen.

Kuorma oli poikkeuksellisen suuri juuri Lounais-Suomessa, jossa jokien virtaamat nousivat tulvakorkeuksiin useaan kertaan joulu–helmikuussa.

Vantaanjoellakin muutaman talvikuukauden fosforikuorma oli samaa luokkaa kuin keskimääräinen vuosikuorma 2010-luvulla.

Vanhankaupunginkoski Helsingissä kuohui ruskeana tammikuun puolivälissä. Vantaanjoki toi Suomenlahteen joulu-helmikuussa fosforia lähes yhtä paljon kuin normaalisti koko vuoden aikana. Kuva: Kimmo Räisänen

Sinileväkesää talven suuret fosforikuormat eivät Knuuttilan mukaan vielä ennakoi, sillä isokin fosforimäärä on suhteellisen pieni lisä Itämeren vesimassan fosforivarastoon.

”Toki mereen päätyneet ravinteet tulevat käyttöön ja kasvattavat levämääriä, mikä näkyy etenkin rannikkovesissä. Riski poikkeuksellisille avomeren sinileväkukinnoille ei kuitenkaan ole kasvanut”, Knuuttila kertoo

Se hyvä puoli myrskyisessä ja leudossa talvessa oli, että Suomenlahden vesi sekoittui pohjia myöten ja merialueen happitilanne on sen seurauksena nyt hyvä.

Iso huolenaihe sen sijaan on se, että kuormitusvähennystavoitteiden saavuttaminen hidastuu entisestään.

Suomen vähennystavoitteiden saavuttamiseksi keskeistä on hajakuormituksen, erityisesti maatalouden ravinnepäästöjen, hallinta. Sykessä viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan asetettuja tavoitteita ei juurikaan ole lähestytty.

”Pitkällä aikavälillä kehityksellä on iso merkitys rannikkovesien tilaan, sillä ilmaston lämmetessä tämänkaltaiset talvet yleistyvät”, Knuuttila sanoo.

Saaristomeren tilanne on erityisen huono.

Saaristomeren maatalous on Suomen ainoa jäljellä oleva niin sanottu hot spot -kohde Itämeren suojelukomissio Helcomin pahimpien kuormittajien listalla.

Suomen hallitus sitoutui Itämeri-huippukokouksessa vuonna 2010 vähentämään Saaristomerta rehevöittäviä päästöjä siten, että merialueen hyvä tila voitaisiin saavuttaa vuonna 2020.

”Kuormitus ei ole laskenut, ja merialueen tila on heikentynyt. Tavoite Saaristomeren hyvästä tilasta on karannut hamaan tulevaisuuteen”, Knuuttila sanoo. ”Tilanne pitää ottaa vakavasti.”

Viime vuonna tehdyn pintavesien tila-arvion mukaan Saaristomeri kuuluu valtaosaltaan tyydyttävään luokkaan. Heikoimmassa tilassa ovat rannikonläheiset vedet ja sisäsaaristo, jotka ovat monin paikoin välttävässä kunnossa. Hyvään tilaan luokiteltuja alueita Saaristomerellä ei ole enää lainkaan.

Ravinnepäästöt eivät ole vähentyneet, vaan kuormitus on pysynyt likimain samana vuosina 1997–2016. Maataloudesta tuleva kuormitus on jopa hieman kasvanut.

Vantaanjoellakin poikkeuksellisen sateinen talvi lisäsi virtaamia ja fosforimääriä. Joen joulu-helmikuun fosforikuorma, 57 tonnia, oli lähes yhtä suuri kuin jakson 2011–2019 vuosikuorman keskiarvo.

Korkeimmillaan fosforivirtaama oli 17. –18. helmikuuta , jolloin 24 tunnin aikana Vanhankaupunginlahteen päätyi noin 5 tonnia fosforia.

Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 2018 Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforin vuosikuorma, eli kaikkiaan 1,1 miljoonan asukkaan tuottama kuormitus, oli 15 tonnia.

Vantaanjoki tulvi 18. helmikuuta. Kuva: Leif Grip

Knuuttilan mukaan lisääntynyt kuormitus on peräisin suurimmaksi osaksi pelloilta. Rankkasateiden vuoksi Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden ohi juoksutetun jäteveden vaikutus talven fosforikuormaan oli pieni. Sen aiheuttama fosforikuorma oli arviolta noin 300 kiloa.

”Määrä tarkoittaa noin yhden prosentin lisäystä laitosten normaaliin vuosikuormaan Suomenlahteen”, Knuuttila toteaa.

Ilmastonmuutos vaikeuttaa sekä Suomen rannikkovesien että avoimen Itämeren toipumista entisestään. Se vaikuttaa koko meriympäristöön muun muassa lämpenemisen sekä ravinnekuormituksen lisääntymisen myötä.

Lämpötilan nousu lisää talvisia vesisateita, jotka huuhtovat entistä enemmän ravinteita mereen.

Suurinta kuormituksen kasvua Syken ennusteet näyttävät Saaristomerelle, jossa maatalouden osuus ravinnekuormituksesta on hallitseva.

Syken mukaan ilmastonmuutos voi pahimmillaan kasvattaa fosforin huuhtoumaa Saaristomeren valuma-alueen pelloilta 50 prosentilla ja typen runsaalla kolmanneksella vuoteen 2060 mennessä.

Mitä heikommin maatalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen onnistuu, sitä suurempi on kuormituksen kasvu.

Meressä lisääntynyt ravinnemäärä kasvattaa levätuotantoa, mikä yhdessä veden lämpötilan nousun kanssa kiihdyttää hapen kulumista. Lämpötila on jo noussut Itämeren syvänteissäkin 1–2 astetta 1990-luvun alusta.

Vaikka leuto ja myrskyinen talvi sekoitti Suomenlahden vesimassan ja syvänteisiin tuli happea, Itämeren pääaltaan pohjan hapeton alue on ennätyksellisen suuri. Tilanteen heikkeneminen yhdistetään jo Itämeren syvänteiden lämpenemiseen. Hapettomuus puolestaan lisää fosforin vapautumista pohjasedimenteistä.

”Suomen osuus Itämeren ravinnekuormituksesta on runsas kymmenen prosenttia. Ravinnekuormitusta on vähennettävä, mutta samalla on tehostettava ilmastopäästöjen vähentämistä”, Knuuttila painottaa.

”Kun meri lämpenee, pohjasta todennäköisesti vapautuu entistä enemmän fosforia sinilevien käyttöön. Tämä on vielä suurempi uhka kuin ravinnekuormituksen kasvu”, Knuuttila sanoo.