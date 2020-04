Ammattijärjestö Tehyn tuoreen kyselytutkimuksen mukaan puute suojatakeista sairaaloissa on noussut selvästi. Kaksi viikkoa sitten suojatakkien vähyydestä ilmoitti vastaajista noin 20 prosenttia ja nyt yli 70 prosenttia.

Tehy on yksi Suomen suurimmista ammattijärjestöistä. Se edustaa esimerkiksi sairaanhoitajia.

Vastaajista yli 70 prosenttia ilmoitti, että myös puute hengityssuojaimista on hieman pahentunut edellisestä kyselystä.

”Kaksi viikkoa sitten suurin puute oli hengityssuojista ja kasvovisiireistä. Nyt esimerkiksi visiiritilanne on hieman parempi, mutta puutetta on edelleen hengityssuojista ja lisäksi puute suojatakeista on noussut selvästi. Kaksi viikkoa sitten suojatakkien vähyydestä ilmoitti 21 prosenttia vastaajista, nyt peräti 72 prosenttia”, Tehyn tiedotteessa kirjoitetaan.

Tehy aloitti kyselytutkimukset yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden pääluottamusmiehille sekä työsuojeluvaltuutetuille huhtikuun alussa. Tämän kyselytutkimuksen vastaukset edustivat 11 sairaalaa eri sairaanhoitopiirien alueella.

Nyt julkaistun kyselyn mukaan 78 prosenttia ilmoitti, että suojaimia on vastaajan tietojen mukaan tulossa lisää. Vielä reilun kahden viikon takaisessa kyselyssä näin vastasi 95 prosenttia.

”Tämä herättää kysymyksen joko saatavuuden heikentymisestä, tarpeen kasvusta tai siitä, että työantaja ei ole aktiivisesti tiedottanut suojaintilanteesta”, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä tiedotteesa.

Tehyyn tulleissa yhteydenotoissa on tullut ilmi erityisesti pula suojatakeista. Puutetta on yritetty korjata muun muassa kertakäyttösadetakeilla.

”Suojatakkien tarpeeseen ei ilmeisesti ole varauduttu riittävästi, kun niistä on nyt yllättäen tullut näinkin suuri puute”, Ojanperä sanoo tiedotteesa.

Ojanperän mielestä kokonaistilanne ei näytä juuri parantuneen.

”Terveydenhuollossa käytettävät suojaimet on luokiteltu lääkinnällisiksi laitteiksi, joille on asetettu terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Sadetakkien ja muiden korvaavien välineiden käyttö on hyvin huolestuttavaa. Suojainten käyttöä on kohdennettu, mutta kyselyssä ei tule esiin millä tavoin. On hyvä, jos se tarkoittaa esimerkiksi riskiryhmäläisten siirtoa muihin tehtäviin.”

Tehyn kyselyyn vastanneista 60 prosenttia ilmoitti, että vuosilomia on siirretty tai peruttu koronaviruskriisin takia. Vastaajista yli puolet, 56 prosenttia, kertoo irtisanomisajan pidentämisestä.

Korjaus 22.4. kello 12.48: Jutussa luki aluksi, että Tehy on Suomen suurin ammattijärjestö.