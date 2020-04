Vanhustenhoito

Poliisi tutkii tapahtumia kiuruveteläisessä hoivakodissa, jossa on kuollut 11 vanhusta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kuva: Akseli Muraja

Itä-Suomen poliisi on käynnistänyt esiselvityksen Kiuruvedellä hoivakoti Kallionsydämessä tapahtuneista vanhusten koronakuolemista. Esiselvityksessä poliisi selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Poliisi sai Kallionsydäntä koskevan tutkintapyynnön yksityishenkilöltä ja otti asian esiselvitykseen myös omasta aloitteestaan.

Koronavirus on päässyt leviämään pahoin kiuruveteläisessä yksityisessä hoivakodissa. Siellä on kuollut toistaiseksi 11 iäkästä asukasta koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Se on yli kolmasosa 30-paikkaisen hoivakodin asukkaista.

Kaksi viikkoa sitten terveydenhuollon valvontaviranomaiset totesivat, että asiakas- ja potilasturvallisuus on vaarantunut hoivakodissa. Hoivayhtiö Attendon ylläpitämä hoivakoti siirrettiin tuolloin Ylä-Savon sote-kuntayhtymän vastuulle.

Vastuun siirtämisestä kuntayhtymälle tekivät Itä-Suomen aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Poliisi tekee nyt omia selvityksiä.

”Tässä vaiheessa voidaan kertoa sen verran, että me teemme selvityksiä ja odotamme, että aluehallintovirasto on meihin yhteydessä. Saamme muutaman päivän sisällä aluehallintovirastolta tiedon siitä, johtaako se heillä tutkintapyyntöön”, kertoo rikoskomisario Minna Immonen Itä-Suomen poliisista HS:lle.

”Tämä on nyt puhtaasti selvitysten tekoa, asiakirjamateriaalien hankintaa ja asiaan liittyvien henkilöiden kuulemista. Tärkeintä on nyt saada vietyä näitä selvityksiä eteenpäin. Korostan sitä, että tässä on kyse esiselvityksestä. Kaikki esitutkintalain mukaiset esiselvitykset eivät johda rikostutkintaan. Ensi viikolla tiedämme asiasta jo paljon enemmän.”

Immonen ei vielä tässä vaiheessa halua ottaa kantaa mahdollisiin rikosnimikkeisiin, joihin selvitykset voisivat johtaa.

Poliisin oman esiselvityksen aloittamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.