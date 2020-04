Laakson sairaala-alueella on ylimääräinen kylmälaitos koronavainajien välivarastointia varten. Kuva: Kalle Koponen / HS

Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan kuolleisuutta Suomessa koskevan tilaston viikoittain, kun se aiemmin on tehnyt sen kuukausittain. Syynä on tiedontarve koronaviruspandemian aikana.

Samalla tarjoutuu mahdollisuus tarkastella, aiheuttavatko poikkeukselliset ajat ylimääräisiä kuolemia. Koronakevään viikkoja voidaan verrata edellisvuosien vastaaviin viikkoihin.

Tilastokeskuksen mukaan tänä keväänä Euroopan maissa on noussut pandemian takia tarve seurata kuolleiden määrän kehitystä lähes reaaliaikaisesti.

”Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat lähestyi jäsenmaita ja pyysi niitä mahdollisuuksien mukaan osallistumaan vapaaehtoiseen viikoittaisten kuolleiden määrän tilaston tuottamiseen pandemian seurannan tueksi ”, Tilastokeskus kertoo tiedotteessaan.

Varsinkin Italiassa kysymys on ollut olennainen. Siellä epäillään, että koronaviruskuolemien todellinen määrä voi olla kaksinkertainen virallisiin lukuihin verrattuna. Asiasta kirjoitti brittilehti The Economist.

Sunnuntaihin mennessä Italiassa oli raportoitu yli 23 000 kuolemaa, jotka johtuvat koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Lukujen vertailu aiempiin vuosiin antaa kuitenkin viitteitä paljon suuremmasta kuolleisuudesta.

Lehden keräämän datan perusteella rekisteröityjen koronakuolemien määrä ei riitä kattamaan piikkiä ylikuolleisuustilastoissa.

Suomessa samanlaista ilmiötä ei ole vielä näkynyt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jussi Sane kertoi HS:lle viime viikolla.

”Ei ole sinänsä yllättävää, että ylikuolleisuutta tulee pandemian akuutissa vaiheessa, ja on hyvin mahdollista, että sitä tulee meilläkin. On eri kysymys, miten sitä tulkitaan ja miten isosta ilmiöstä on kysymys”, Sane sanoi.

Ensimmäinen viikkokatsaus Suomessa tulee julki perjantaina. Kyse on ennakkotiedosta, jossa on kahden viikon viive. Tilasto tarjoaa silloin pikaennakon kuolleiden määrän kehityksestä.

Kahden viikon viive tilastossa johtuu siitä, että tieto kuolemasta tallentuu väestötietojärjestelmään viiveellä.

Kuolleiden määrä vaihtelee viikoittain paljon. Talvikuukausina kuolleita on perinteisesti enemmän kuin muina vuodenaikoina. Vuosien 1990–2019 aikana kuolleiden määrä on yhden viikon aikana vaihdellut noin 800–1 300 välillä, Tilastokeskus kertoo.

Se myös huomauttaa, että tuoreimpien viikkojen tiedot tulevat olemaan ennakkotietoja eli vajavaisia ja ne täydentyvät tarkemmiksi jokaisella päivityskierroksella.

Aiempien vuosien eli 1990–2019 kuolleiden määrät perustuvat lopulliseen tilastoon. Taulukossa on nähtävissä siten tiedot vuoden 1990 alusta lähtien, mikä tarkoittaa yhteensä yli 1 500 viikon tietoja.

Tilastokeskus muistuttaa, että taulukon lukuja ei ole suhteutettu, joten niistä ei tule tehdä suoria johtopäätöksiä kuolleisuuden kehityksestä.

Väestön ikääntyessä kuolleiden määrä kasvaa, vaikka suhteellisesti tarkastellen kuolleisuus alenee ja elinajanodote pitenee. Kiinnostavaa on sen sijaan verrata lukuja viime vuosien vastaaviin ajankohtiin.