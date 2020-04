5Suomen ulkopuolella on edelleen noin 1 500 suomalaista matkailijaa, jotka haluaisivat palata kotimaahan, kerrotaan ulkoministeriöstä.

Luku perustuu eri maiden edustustojen saamiin yhteydenottoihin.

”Eniten pyyntöjä on tullut Espanjasta ja sen jälkeen Thaimaasta ja Uudesta-Seelannista. Myös Turkki on ollut esillä, mutta tilanne muuttuu päivittäin”, kertoo ministeriön sisältö- ja viestintäasiantuntija Petra Sarias.

Kun koronavirus­pandemian aiheuttama poikkeustilanne on pitkittynyt, lisää Suomeen haluavia matkaajia ilmaantuu koko ajan. Vakavissa vaikeuksissa olevien määrä on Sariaksen tietojen mukaan ”vähäinen”.

Ulkoministeriö kehotti matkailijoita maaliskuun puolessavälissä palaamaan Suomeen. Suurin osa on myös tehnyt näin.

Ministeriön tuoreimman arvion mukaan Suomen rajojen ulkopuolella on yhteensä 6 000–6 500 sellaista suomalaista, jotka eivät asu pysyvästi ulkomailla. Kaikki heistä eivät pyri kotiin tai ole pyytäneet apua viranomaisilta.

Osa suomalaisista, jotka päättivät aiemmin jäädä matkakohteeseen, on silti nyt pyytänyt apua paluuseen.

”Kun tilanne jatkuu ja jatkuu, monet ovatkin todenneet että haluavat lähteä”, Sarias kuvailee.

Osa matkailijoista on päässyt palaamaan Suomen tai muiden maiden viranomaisten järjestämillä lennoilla, mutta ensisijaisesti kulkuyhteyksiä on kehotettu etsimään itse.

Keskeinen syy palaamisen vaikeuteen on se, että kaupallisia lentoja ja muita liikenneyhteyksiä on vähennetty pandemian vuoksi. Myös ihmisten liikkumista on paikoin rajoitettu.

Myös Suomeen saapuvien laivojen henkilöliikenteen lipunmyynti keskeytettiin huhtikuun alkupuolella. Ulkoministeriön saamien yhteydenottojen perusteella se on vaikeuttanut monen autoilijan paluuta.

Näin kertoo myös Espanjan Esteponassa majoittuva Sari Väntänen.

Sinänsä mikään ei estä häntä ja puoliso Kyösti Väntästä palaamasta Suomeen, mutta kaikki vaihtoehdot tuntuvat nyt huonoilta.

”Koen, että olisi paljon turvallisempaa ajaa 3 000 kilometriä Travemündeen ja mennä kahdestaan laivan hyttiin kuin lähteä ryysimään lentokentälle ja istua koneessa vieri vieressä parinsadan ihmisen kanssa”, Väntänen kertoo.

”Ja jos jätämme tavarat tänne, ei voi tietää, milloin niitä pääsee hakemaan tai kuka säilyttäisi niitä.”

Viisikymppiset Väntäset ovat viettäneet vuorotteluvapaata ja autoilleet Euroopassa syyskuusta lähtien. Tarkoitus on ollut palata Suomeen huhtikuun loppuun mennessä.

”Maaliskuussa ajattelimme käytännön syistä, että kyllä täällä pystyy vielä olemaan”, Väntänen kertoo.

”Suomessa ei ollut oikeastaan paikkaa mihin palata. Oma asuntomme oli vuokrattuna, ja kun Uudenmaan rajat suljettiin, emme olisi päässeet vanhempien tai tuttujen mökeillekään.”

Suunnitelmana oli ajaa Aurinkorannikolta Saksan Travemündeen ja jatkaa laivalla Suomeen. Huhtikuun 7. päivänä hallitus ilmoitti, että se suosittelee laivojen henkilöliikenteen lipunmyynnin keskeyttämistä Ruotsista, Virosta ja Saksasta. Suositus koskee huhtikuun 11. päivänä ja sen jälkeen lähteviä laivoja, ja se on voimassa runsaat neljä viikkoa.

Varoitusaika oli liian lyhyt, Väntänen sanoo.

”Emme olisi ehtineet Travemündeen määräaikaan mennessä yhden kuskin voimin.”

Lipunmyyntiä ei ole suoranaisesti kielletty, mutta Väntäsen mukaan lippuja ei nyt saa miltään laivayhtiöltä. Autoilijoita on kehotettu palaamaan maateitse, käytännössä Ruotsin ja Lapin kautta.

Se epäilyttää pariskuntaa, koska matkan pituus, kesto ja samalla myös pakolliset ihmiskontaktit matkan varrella tuplaantuisivat. Lentäminen puolestaan tarkoittaisi, että tila-auto ja suurin osa tavaroista olisi jätettävä Espanjaan.

Useat yritykset järjestävät autokuljetuksia Espanjasta Suomeen, mutta niissäkin on nyt ruuhkaa. Esimerkiksi Rokkikone-nimisestä kuljetusfirmasta kerrotaan, että jono on noin kuukauden mittainen.

Väntäset ovat tehneet matkustusilmoituksen ja olleet yhteydessä ulkoministeriöön, mutta eivät varsinaisesti pyytäneet apua paluuseen.

Väntäsillä on turvallinen majoituspaikka tuttaviensa omistamassa loma-asunnossa. Arki on kuitenkin yksitoikkoista, sillä Espanjassa on ollut ulkonaliikkumiskielto maaliskuun puolestavälistä lähtien.

Nyt pari suunnittelee seuraavaa siirtoaan. 400 kilometrin päässä idässä on toisen tuttavan tyhjillään oleva asunto, jonne he ovat ajatelleet siirtyä. Toiveissa on, että hallitus muuttaisi linjaustaan ja laivaliikenne jatkuisi ilmoitettua aikaisemmin.

”Jos tulee positiivisia uutisia, niin sieltä päästään nopeammin lähtemään.”

Ulkoministeriö on tähän mennessä ollut järjestämässä 12 tuettua kotiutuslentoa sellaisista maista, joista muita lentoyhteyksiä ei ole. Niillä on ollut vajaat 2 500 matkustajaa.

Viime viikolla lentoja järjestettiin ministeriön verkkosivujen mukaan Espanjasta, Intiasta ja Thaimaasta. Suunnitteilla on myös ainakin yksi Turkin-lento.

Lennot ovat palaajille maksullisia. Ulkoministeriön mukaan lippujen hinta on vaihdellut Kyproksen-lennon 230:sta eurosta Kuuban-lennon 600 euroon.

Muita ylimääräisiä paluulentoja on toteutettu ainakin Yhdysvalloista, jossa Suomen Floridan-kunniakonsuli Peter Makila oli mukana järjestelemässä maaliskuun lopussa toteutettua Finnairin lentoa.

”Silloin ihmisillä oli hätä, mutta kyllä tilanne on nyt rauhoittunut”, Makila kertoo.

Nyt Floridassa on Makilan tietojen mukaan noin viitisenkymmentä paluumahdollisuuksista kysellyttä suomalaista. Osalla on kaksoiskansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, mutta joukossa on myös matkailijoita, joiden matkustuslupa on umpeutumassa.

Miamista on lentoyhteys Lontoon kautta Suomeen, eikä yhteyttä ottaneilla ole Makilan tietojen mukaan varsinaista hätää. Joukossa on ollut esimerkiksi iäkkäitä ihmisiä, joilla ei ole internetiä käytössään.

Ulkoministeriön mukaan kotiutuslentojen järjestämistä jatketaan edelleen, mutta osa matkailijoista saattaa silti joutua olemaan matkakohteessa kunnes kaupalliset yhteydet jatkuvat. Matkailijoita kehotetaan varmistamaan, että matkustusilmoitus on tehty ja ajan tasalla.

Ulkoministeriöltä apua pyytäneiden joukossa on ollut myös joitakin ulkomailla asuvia suomalaisia.

Ulkomailla asuvia ei ole ohjeistettu tulemaan Suomeen. Heillä on kuitenkin oikeus palata kotimaahansa, ja ministeriö auttaa ongelmatilanteissa myös heitä.

”Kaikkien on hyvä miettiä omaa tilannettaan: missä maassa on tukiverkostoa, onko asuinpaikkaa Suomessa ja minkä maan sosiaaliturvan piiriin kuuluu”, Sarias sanoo.