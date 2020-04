Keskusrikospoliisi kertoi keskiviikkoiltana aloittaneensa esitutkinnan erikoisessa tapauksessa, johon liittyy Suomen saama langettava päätös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT).

EIT antoi langettavan päätöksen Suomea koskevassa ihmisoikeusvalitusasiassa marraskuussa. EIT:n ratkaistavaksi viedyssä asiassa oli kyse siitä, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen.

Poliisi epäilee nyt, onko tämä henkilö sittenkään tullut surmatuksi. Asiaa tutkitaan epäilyinä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

HS kirjoitti tuomiosta marraskuussa.

EIT:n käsittelyä pyysi kuolleeksi väitetyn henkilön lähiomainen, joka kertoi Suomen menettelyn ja omaisen kohtalon aiheuttaneen hänelle huomattavaa kärsimystä.

Langettavassa päätöksessään EIT katsoi, että Suomi oli rikkonut menettelyssä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja, jotka käsittelevät oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa. EIT kiinnitti päätöksessään erityistä huomiota siihen, että Suomen viranomaiset eivät olleet tehneet tulevaisuuden uhan arviointia asianmukaisesti.

Poliisi epäilee siis nyt, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että kantajan lähiomainen olisi sittenkin elossa. Suomi joutui maksamaan ihmisoikeusloukkauksesta 20 000 euron korvaukset miehen kohtalosta valittaneelle lähiomaiselle.

”Keskusrikospoliisi on tehnyt tiedonhankintaa asiaan liittyen ja muun muassa Irakista on saatu vastaus sinne lähetettyyn oikeusapupyyntöön. Asiassa on suoritettu kuulusteluja ja yksi henkilö on pidätetty”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo Keskusrikospoliisista.

HS kertoi tapauksesta marraskuussa näin: 44-vuotias irakilaismies tuli Suomeen vuonna 2015 hakemaan turvapaikkaa. Hän oli työskennellyt armeijassa Saddam Husseinin hallinnon aikana. Husseinin kukistuttua hänet palkattiin vuonna 2007 rikostutkijaksi sisäministeriön alaiseen virastoon, joka tutki ihmisoikeusrikoksia ja korruptiota.

Mies oli työpaikkansa ainoa sunnimuslimi. Hän kuulusteli satoja rikoksesta epäiltyjä ja eteni urallaan sunnitaustasta huolimatta.

Kun puolisotilaalliset shiiajoukot alkoivat saada yhä näkyvämmän ja virallisemman aseman Irakissa, työ vaikeutui. Viraston työ kohdistui usein tiedustelupalvelun ja shiiajoukkojen jäseniin.

Tunnelmat kiristyivät myös työpaikalla. Shiiataustainen kollega uhkasi hänen henkeään erään riidan yhteydessä.

Pian tämän jälkeen mies yritettiin tappaa ampumalla, kun hän oli poistumassa virastosta autonkuljettajansa kanssa. Poliisista ei ollut apua, mies erosi työstään ja joutui uuden murhayrityksen kohteeksi, nyt autopommilla.

Mies haki Suomesta turvapaikkaa syyskuussa 2015, mutta ei lopulta saanut sitä valituksista huolimatta.

Esimerkiksi hallinto-oikeus piti murhayrityksiä osoituksena Bagdadin yleisestä turvallisuustilanteesta. Se ei uskonut, että iskut olisivat olleet suunnattuja juuri miestä vastaan. Tämän vuoksi oikeus piti epätodennäköisenä, että mies olisi vaarassa Irakissa.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt jutulle valituslupaa, joten mies lähti vapaaehtoisella palautuslennolla Irakiin marraskuussa 2017. Kolme viikkoa myöhemmin tuntemattomat hyökkääjät ampuivat miehen – tai ainakin tämän tiedon varassa Suomi sai langettavan.

EIT kummeksui suomalaisten johtopäätöstä, jonka mukaan mieheen kohdistuneet murhayritykset olisivat johtuneet vain yleisestä turvallisuustilanteesta Bagdadissa. Suomessa ei selvitetty riittävän vakavasti sitä mahdollisuutta, että kyse olisi ollut juuri mieheen kohdistuneista teoista, tuomioistuin katsoi.

