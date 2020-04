Maaliskuun puoliväliin saakka työttömyys- ja lomautustilastot näyttävät vielä suhteellisen samankaltaisilta vuoden takaiseen verrattuna, mutta huhtikuun alussa lomautettujen määrä pompsahtaa dramaattisesti.

Moni on jäänyt ilman työtä, mutta ainakin toistaiseksi kyse on pääosin lomautuksista.

”Työttömien määrä ei ole oleellisesti kasvanut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna”, sanoo mikrotaloustieteen professori Otto Toivanen, Helsinki Graduate School of Economicsin (GSE) akateeminen johtaja.

Toivanen johtaa taloustieteen tutkimukseen ja opetukseen erikoistuneen GSE:n tilannehuonetta, joka pyrkii tuottamaan ajantasaista tietoa taloudesta julkisille tahoille koronakriisin aikana.

Normaalioloissa lomautukset osuvat tilastollisesti pahemmin miesvaltaisille kuin naisvaltaisille aloille, mutta koronaviruskriisin aikaan asia on päinvastoin. Lomautetut ovat myös tavanomaista nuorempia.

Erityisesti nuoret, vähemmän koulutetut naiset ovat joutuneet lomautetuiksi muita ryhmiä useammin.

”Kriisin osuminen naisiin saattaa johtua siitä, että pari naisvaltaista toimialaa, eli kauppa ja majoitus- ja ravintolatoiminta, ovat kärsineet koronakriisistä eniten”, Toivanen arvioi.

Myös HS:n politiikan toimittaja Elina Kervinen kirjoitti aiheesta torstaina julkaistussa kolumnissaan.

”Hyvin alustavaa osviittaa kriisin sukupuoli- ja työllisyysvaikutuksista saa työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista. Ne osoittavat, että ero edellisiin kriiseihin on huomattava. Hiukan yli puolet tällä hetkellä lomautetuista on naisia, kun esimerkiksi finanssikriisin vuosina naisten osuus lomautetuista oli keskimäärin noin neljännes. Samalla työvoiman kysyntä on vähentynyt eniten naisvaltai­sissa ammateissa: myyjien, siivoajien ja ravintolatyöntekijöiden joukossa”, Kervinen kirjoitti.

Suhteellisen vähän koronakriisissä kärsineitä aloja ovat julkinen hallinto ja rakentaminen. Miesten kohdalla korona-ajan työttömyys ja lomautukset eivät katso myöskään koulutustasoa.

Kriisin erityispiirteenä työnsä menettäneet poikkeavat nyt keskituloiltaan selvästi normaaliaikoina työnsä menettävistä.

”Tulotason puolesta koronakriisi osuu siis palkansaajiin jossain mielessä tasa-arvoisemmin kuin työttömyys ja lomautukset yleensä”, Toivanen kertoo.

Normaalioloissa työttömyys ja lomautukset osuvat eniten pienituloisiin, koronan seurauksena ne ovat lisääntyneet kaikissa tuloluokissa: varsinkin työttömäksi jääneet ovat nyt hieman aiempaa paremmin palkattuja. Heitä on tavallista enemmän keskituloisissa, mutta myös yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevissa.

Alueellisesti kurjuus on koko maan kattavaa. Pientä vaihtelua kuitenkin löytyy: Lapissa työttömyys on kasvanut eniten. Rovaniemellä on kaupungeista selkeästi eniten kriisin aikana työttömäksi jääneitä, Lohjalla vähiten.

HS käsitteli suomalaisten tuloeroja, tulojen alueellista jakautumista ja koronakriisin vaikutuksia Suomen eriarvoistumiseen viime viikolla julkaistussa analyysissa.

Uudenmaan syövereissä sijaitsee hyvätuloisten ihmisten kansoittama "onnellisten kylä". Sen avulla voimme hahmottaa, miten eriarvoisesta asemasta suomalaiset lähtevät koronaviruskriisiä nujertamaan.

Lomautusten määrä on kasvanut rajusti kaikkialla, eniten kuitenkin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Lomautettujen määrä on suurin Nokialla ja Vantaalla, pienin Kokkolassa ja Kajaanissa.

Toivasen ja tutkimusryhmän karkea arvio koronan vuoksi menetetyistä palkkatuloista valtionverotuksessa on kuukausittain 350 miljoonan euron luokkaa.

Helsinki GSE:n työttömyys- ja lomautusvertailussa verrokkina toimi vastaava ajankohta maalis-huhtikuulla vuonna 2019.