Ihmisoikeudet

Suomi pyytää todennäköisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta (EIT) käsittelemään Irakiin palanneen turvapaikanhakijan tapauksen uudelleen, jos keskusrikospoliisin epäilyt poikkeuksellisesta huijauksesta osoittautuvat todeksi.

Näin sanoo ulkoministeriön yksikönpäällikkö Krista Oinonen, joka edustaa Suomea EIT:ssa.

Ihmisoikeustuomioistuin antoi langettavan päätöksen Suomea koskevassa ihmisoikeusvalitusasiassa marraskuussa.

Ratkaisu koski tapausta, jossa Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut mies olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen.

Keskusrikospoliisi tiedotti keskiviikkona epäilevänsä, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat on väärennettyjä ja että turvapaikanhakija on yhä elossa.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan epäillystä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä. Yksi henkilö on pidätetty.

Tutkinnanjohtaja Jan Aarnisalo kertoi torstaina, että Irakin viranomaisten mukaan turvapaikanhakijan kuolintodistus on väärennetty. Hän ei halua avata tarkemmin mahdollista näyttöä rikoksista.

Lue lisää: Poliisi epäilee, että Suomesta Irakiin palautettua miestä ei ehkä sittenkään surmattu – Yksi ihminen pidätetty.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen kanteli kuolleeksi väitetyn turvapaikanhakijan tytär, joka kertoi Suomen menettelyn ja omaisen kohtalon aiheuttaneen hänelle huomattavaa kärsimystä.

”On todella valitettavaa, jos tuomioistuinta ja Suomen hallitusta on johdettu tällä tavalla harhaan. Se ei palvele kenenkään etua”, ulkoministeriön Oinonen sanoo.

Tytärtä avusti tuomioistuimessa Pakolaisneuvonta. Järjestö kiistää tienneensä mahdollisista vääristä tiedoista EIT:n käsittelyssä.

”Tuolloin ei ole tullut esille perustetta avustajana kyseenalaistaa annettujen tietojen todenperäisyyttä. Mikäli selviää, että poliisin epäily pitää paikkansa eli valittajalta on saatu virheellistä tietoa, kyseessä on valtava pettymys. Me pyrimme aina omalta osaltamme varmistamaan, että viranomaisille ja tuomioistuimille ei anneta väärää tietoa”, Pakolaisneuvonta kertoo tiedotteessa.

Pakolaisneuvonta ei yksilöinyt tiedotteessa, yrittikö se tässä tapauksessa tarkistaa tiedot. Toiminnanjohtaja Pia Lindfors sanoo HS:lle, ettei hän voi kommentoida tapausta tarkemmin.

”Yleisellä tasolla voi sanoa, että avustajana käytämme ainoastaan sellaista tietoa, jonka todenperäisyyttä ei ole syytä epäillä. Lähdemme siitä, että jos asiakkaan sanomisten todenperäisyyttä ei ole syytä epäillä, luotamme asiakkaaseen.”

Suomi aikoo ilmoittaa torstaina EIT:lle keskusrikospoliisin rikosepäilyistä ja kertoa samalla, ettei valtio aio maksaa kuolleeksi väitetyn henkilön tyttärelle korvauksia määräajassa.

EIT määräsi valtion korvaamaan hänelle 20 000 euroa vahingonkorvauksia ja 4 500 euroa oikeudenkäyntikuluja elokuun puoliväliin mennessä.

”Luonnollisesti tätä määräaikaa ei nyt noudateta esitutkinnan ollessa kesken”, Oinonen kertoo.

Jos poliisin esitutkinta osoittaisi nopeasti rikosepäilyt perättömiksi, Suomi maksaisi Oinosen mukaan määrätyt korvaukset määräajassa.

EIT voi muuttaa tekemiään päätöksiä jälkikäteen, jos ratkaisun antamisen jälkeen tulee ilmi uusia merkittäviä tietoja tapauksesta.

Suomen olisi silloin pyydettävä ihmisoikeustuomioistuinta tarkistamaan tuomiotaan uusien tietojen perusteella.

Jos EIT hyväksyy pyynnön, se voi kuulla uudelleen asianosaisia ja antaa uuden ratkaisun.

Oinosen mukaan on vaikea arvioida, millaiseen ratkaisuun EIT päätyisi mahdollisessa uusintakäsittelyssä, jos poliisin epäilyt osoittautuvat todeksi.

Vaikka kuolleeksi väitetty henkilö olisi elossa, siitä ei automaattisesti seuraa, että EIT kumoaisi langettavan tuomionsa kokonaan.

Oinosen mukaan on liian varhaista arvioida, hakisiko Suomi ratkaisun kumoamista kokonaan vai esimerkiksi pelkästään määrättyjen korvausten osalta.

EIT:n langettava ratkaisu koski Maahanmuuttoviraston silloisten tietojen perusteella tekemää kielteistä turvapaikkapäätöstä. Kyse oli siten viraston menettelystä ennen väitettyä kuolemantapausta.

”Kärjistäen voi sanoa, että silloisen EIT:n ratkaisun kannalta on ihan sama, onko henkilö menehtynyt myöhemmin Irakissa vai eikö ole. Tapaus voi kuitenkin asettua eri valoon, jos käy ilmi, että taustalla on vääriä tietoja”, Oinonen sanoo.

”Voi olla, että EIT pitäisi joitakin osia tuomiosta ennallaan. Voi olla, että se poistaisi maksettavaksi määrätyt hyvitykset. Ratkaisua ei pysty etukäteen tietämään.”