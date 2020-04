Syyttäjä on nostanut syytteet Milla Arosen henkirikostapauksesta tämän entistä miesystävää vastaan.

Vuonna 1995 syntyneelle miehelle vaaditaan rangaistusta murhasta. Muita rikosnimikkeitä tulevassa oikeudenkäynnissä ovat törkeän petoksen yritys, maksuvälinepetos ja hautarauhan rikkominen.

Syytetty ja uhri seurustelivat aiemmin. Parisuhde päättyi pari vuotta sitten.

Aronen katosi viime kesänä Varsinais-Suomen Somerolla.

Omaiset tekivät hänestä katoamisilmoituksen 11. kesäkuuta, koska hän ei ollut palannut viikonloppuvapaaltaan Porin prikaatiin Säkylään.

Aronen suoritti Säkylässä varusmiespalvelusta. Hänen olisi pitänyt palata varuskuntaan sunnuntaina 9. kesäkuuta.

Tapauksen tutkinta muuttui henkirikostutkinnaksi elokuussa. Rikostutkinta sai viime metreillä yllätyskäänteen, kun entinen miesystävä myönsi esitutkinnan loppulausunnossaan aiheuttaneensa kuoleman.

Aiemmin hän oli kiistänyt sen.

Poliisi on epäillyt, että henkirikoksella on ollut ainakin osin taloudellinen motiivi. Murhasta epäilty mies on käyttänyt uhrin henkilötietoja hankkiakseen pikaluottoja ja kirjautuessaan tämän verkkopankkiin.

Uhrin ruumis on edelleen kateissa, vaikka sitä on etsitty laajalta alueelta kesän, syksyn ja talven aikana.

”Tällä hetkellä ei ole käynnissä aktiivisia etsintöjä, mutta aiomme jatkaa vielä etsintöjä”, rikoskomisario Jarkko Toivonen sanoo.

Oikeudenkäynti alkaa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 6. toukokuuta.