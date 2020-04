Tartuntatautirekisteriin päivittyvissä koronavirustestien tuloksissa on pahimmillaan yli kuukauden viive.

HS tarkasteli tiistain 21. huhtikuuta ja maanantain 20. huhtikuuta rekisteriin kirjattuja positiivisia testituloksia, ja tiistaina kirjatuista 146 testistä 31 oli tehty 16.3.–15.4., eli yli viisi päivää aiemmin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija­mikrobiologiayksikön päällikkö ja johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoo, että keskimäärin viive on 2–3 päivää.

”Kliinisen mikrobiologian laboratoriot ilmoittavat positiiviset löydökset tartuntatautirekisteriin laboratorioilmoituksena. Ne tulevat hyvin ajantasaisesti, se on varsin automatisoitu järjestelmä”, Savolainen-Kopra sanoo.

”Toinen osa on lääkärin ilmoitukset, joilla tarkennetaan tietoa, joka tartuntatautirekisteriin tulee. Niitä tehdään varmasti pidemmälläkin viiveellä. Voi olla, että lääkäri tekee kerralla isomman määrän, eikä tee sitä välttämättä päivittäin.”

Tulosten ilmestyminen tartuntatautirekisteriin jopa kuukauden viiveellä voi selittyä Savolainen-Kopran mukaan kahdella seikalla.

Laboratorio ilmoittaa THL:lle verkkolomakkeella kaikki tehdyt testit päiväkohtaisesti. Tämä on osittain manuaalista ilmoittamista, ja tiedot syötetään niin usein, kuin laboratoriolla on siihen mahdollisuus.

”Tiedetään, että on viiveitä siinä, miten nämä kohdentuvat sairaanhoitopiireittäin. Laboratorio on saattanut ilmoittaa kaikki heille tulleet testit joltain alueelta tietyn sairaanhoitopiirin näytteiksi. Sitten on osoittautunut, että näytteitä onkin kertynyt usean sairaanhoitopiirin alueelta, ja ne on vasta jälkeenpäin pystytty kohdentamaan oikein, eli potilaan kotikunnan mukaan.”

Sairaanhoitopiirien korjaamisen lisäksi vanhojen testien kirjaamisiin vaikuttavat inhimilliset virheet, jota Savolainen-Kopra epäilee syyksi yli kuukauden vanhojen testien ilmestymisen rekisteriin.

”Laboratoriot ajavat päivittäin useaan kertaan testejä, ja niitä valmistuu pitkin päivää. Niitä ilmoitetaan osittain pitkin päivää ja sitten mahdollisesti isompana kokonaisuutena. Saattaa olla, että on käynyt jokin inhimillinen erehdys, ja jäänyt jokin erä ilmoittamatta.”

31:stä yli viisi päivää näytteenoton jälkeen rekisteröidystä tuloksesta 16 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS).

HUS:n positiivista testeistä 11 on tehty 14.–15. huhtikuuta, mikä tukee Savolainen-Kopran arviota siitä, että jotkin erät on ilmoitettu jälkikäteen.

”Olemme esittäneet toiveen, että saisimme joka päivän päätteeksi sinä päivänä analysoidut näytteet sekä näytemäärien osalta että positiivisten tulosten osalta. Sillä tavalla pysyisi parhaiten kuva siitä, miten tilanne kehittyy. Inhimillisistä viiveistä johtuen ihan joka laboratoriosta ei tule päivittäin sitä tietoa.”