Monet perheet ovat ilmoittaneet etenkin pieniä koululaisia kesäleiritoimintaan kesäkuussa, jolloin useat vanhemmat ovat töissä.

Osa leirien järjestäjistä on nyt kuitenkin perunut toiminnan osittain tai kesän leirit jopa kokonaan. Tilanne vaikuttaa tuhansien lasten ja heidän perheidensä kesäsuunnitelmiin.

Huolena on, että kun koulut loppuvat, osa koululaisista voi jäädä tyhjän päälle.

Osalle leireistä ilmoittautuminen on kuitenkin yhä käynnissä. Järjestäjät odottavat valtionhallinnolta tarkempaa ohjeistusta rajoitusten jatkumisesta.

Yli 10 hengen kokoontumiskielto on nyt voimassa 15. toukokuuta asti.

Turkulaisen Elina Malmin 7- ja 10-vuotiaiden poikien olisi tarkoitus osallistua kesäkuussa neljän päivän parkourleirille, jolloin vanhemmat ovat yhä töissä.

”Pojat olivat samalla leirillä viime vuonna ja tykkäsivät siitä.”

Graafisena suunnittelijana työskentelevä Malmi on yrittäjä, ja koululaisten lisäksi kotona on perheen nelivuotias pikkuveli.

”Tämä on ollut aika kaaosta aamusta iltaan. Usein ennen juhannusta moni työprojekti pitää saada valmiiksi. Siksi leiri olisi tarpeen, että pojilla olisi kivaa tekemistä.”

Uudellamaalla leirejä järjestävä Leirikesä ry ei ole toistaiseksi perunut yhtään leiriä, toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Pohjola kertoo.

”Me olemme Leirikesällä lähteneet siitä, että lapsilla ja nuorilla on nyt vielä viime vuosiakin suurempi tarve toiminnalle hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi”, Pohjola kertoo. ”Lapset ja perheet tarvitsevat meitä enemmän kuin aikoihin.”

Vanhemmat ovat tähän asti voineet joutua olemaan lomautettuna tai käyttämään lomiaan ja erilaisia vapaapäivä- ja työaikajärjestelyjä. Nyt osalla vanhemmista alkavat lomat ja mahdollisuudet olla kotona lasten kanssa loppua.

Myöskään isovanhemmille ei lapsia sovi nyt viedä hoitoon.

”Tämä voi aiheuttaa tilanteen, jossa kysyntä kesä-, heinä- tai elokuussakin on todella kovaa”, Pohjola kertoo.

Perheissä tarvitaan Pohjolan mukaan tukea lasten kivan, vuorovaikutteisen ja aktiivisen toiminnan järjestämiseksi.

Järjestö tarjoaa 120 päiväleiriä kesäkuussa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi järjestö järjestää useita yöleirejä kesä-, heinä- ja elokuussa Nurmijärvellä ja Tuusulassa.

Toistaiseksi leirit aiotaan järjestää, kuten on suunniteltu eli normaalilla osanottajamäärällä. Tarvittaessa ryhmän osallistujamäärää kuitenkin voidaan pienentää rajoitusten mukaiseksi.

Sen varalle, ettei fyysinen leireily ole mahdollista, järjestö suunnittelee korvaavaa ohjattua toimintaa etäyhteyden avulla.

”Haluamme viestiä, että kaikkea ei ole peruttu. Kivaa tekemistä on myös kesällä”, Pohjola sanoo.

Lasten kesä ry taas päätti viime viikolla koko kesän osalta perua kaikki Hauholla järjestettävät yöleirinsä. Myös päiväleirit on siirretty kesäkuulta heinäkuulle.

”Johtokunta arvioi, että tartuntariski on suuri, koska leirille tullaan ympäri Suomea ja leirillä majoitutaan tiiviisti yhdessä”, kertoo toiminnanjohtaja Kaisa Ahtee.

Huoli perheiden hyvinvoinnista on Ahteen mukaan kuitenkin todella suuri. Tilalle pyritään järjestämään korvaavaa toimintaa mahdollisimman paljon verkossa ja mahdollisuuksien mukaan päiväleirien muodossa.

Myös Parasta lapsille ry on perunut kesäkuussa järjestettävät leirinsä. Järjestö järjestää sekä lapsille että koko perheelle tarkoitettuja leirejä valtakunnallisesti.

Toiminnanjohtaja Sari Nikula kertoo, että osa perheistä on ottanut leirien perumisen raskaasti.

”Toisaalta he ovat samalla olleet hyvin ymmärtäväisiä, että tilanne on nyt tämä ja leirien turvallinen järjestäminen on etusijalla”, Nikula kertoo.

Paikallisyhdistysten vapaaehtoisten järjestämää päiväleiritoimintaa ei ole vielä peruttu.

”Vielä ei voida tarkkaan tietää, miten kesä etenee. Pohditaan vaihtoehtoisia suunnitelmia kuten leirin toteuttamista etäyhteyksien avulla”, Nikula kertoo.

Leirejä aiotaan lisätä myös syksylle, jos kesän leirit eivät toteudu.

Lasten leirejä järjestävät myös muun muassa urheiluseurat, 4H-yhdistys ja Luontoliitto. Niistä kerrotaan, että yksittäisten leirien osalta päätökset tekevät paikalliset toimijat viranomaisten ohjeiden mukaan.

Esimerkiksi 4H-yhdistyksen leirit on järjestetty yleensä kesäkuun alussa.

”Tilanne vaihtelee paikkakunnittain, ja seuraamme tarkkaan virallisia ohjeistuksia. Osassa yhdistyksistä on leireille haku vielä käynnissä. Osa on perunut leirit, toimintaa on myös siirretty elokuun alkuun tai syyslomalle”, järjestöjohtaja Marjaana Liukko kertoo.

Tietoa leirin tilanteesta kannattaa tiedustella Liukon mukaan omasta paikallisyhdistyksestä.

Partiolaisilla oli tarkoitus pitää kesällä useita tuhansien osallistujien piirileirejä heinä- ja elokuussa.

Hallitus linjasi torstaina, että yli 500 hengen yleisötapahtumia koskeva rajoitus jatkuu 31. heinäkuuta asti. Tämä tarkoittaa sitä, että leirit joudutaan perumaan tai siirtämään.

Muista pienemmistä kokoontumisista tehdään päätökset toukokuun alusta, kertoo Suomen partiolaisten viestintäpäällikkö Anna Koroma-Mikkola.

”Leirien mahdollisesta siirtämisestä, korvaavasta ohjelmasta tai leirimaksuista päätetään tämän jälkeen. Muilta osin kasvokkain tapahtuva viikko- ja retkitoimintamme on toki ollut jo maaliskuulta asti tauolla”, hän kertoo.

Atlantis-partioleiri pidettiin Hangon Syndalenissa heinäkuussa 2014. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Seurakuntien kesäleirien kohtalosta ei ole tehty koko maata koskevaa linjausta, kertoo Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioista vastaava asiantuntija Katri Vappula.

”Kirkkohallitus valmistelee seurakunnille suosituksen kesäleireihin liittyen huhti–toukokuun vaihteessa. Viime kädessä kukin seurakunta tekee omat päätöksensä viranomaisten suositusten mukaisesti”, Vappula kertoo.

Rippikoulujen järjestämisen osalta tilanne on hänen mukaansa avoinna.

Piispainkokouksen päättämä kirkon yleislinjaus ohjeisti, ettei rippikoulua järjestetä kokonaan etänä, vaan rippikouluun kuuluva leirimuotoinen tai päivärippikouluna toteutettava intensiivijakso siirrettäisiin myöhemmäksi.

Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Ansku Ahvenainen kertoo, että kesäkuun ensimmäiselle viikolle suunnitellut leirit on jouduttu perumaan.

”Onnistuimme järjestämään yhtä monta korvaavaa leiriä myöhemmälle kesälle”, Ahvenainen kertoo.

Kesä–heinäkuun vaihteen leireistä päätetään hänen mukaansa toukokuussa.