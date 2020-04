”Ihan kauheaa on ollut”, lähihoitaja Pia Joutsenjärvi luonnehtii viimeksi kuluneita kuutta viikkoa, jolloin lempikuntosali on ollut suljettuna koronavirusepidemian takia.

”Tämä on minulle tärkeä tapa poistaa stressiä”, Joutsenjärvi, 21, sanoo ja tarttuu raskaaseen rautaan Elixian kuntosalilla Tikkurilassa.

Kuntosaliketju avasi ovensa kuuden viikon jälkeen perjantaina kahdelta iltapäivällä ja innokkaimmat odottivat jo ennen tasatuntia ovella. Tunnin sisällä salilla kuntoili jo silmämäärin pari-kolmekymmentä ihmistä. Tungosta ei ollut ja turvavälit olivat kunnossa.

”Ensimmäisen kahden tunnin perusteella avaus on ollut hiljainen ja kävijämäärät matalia”, luonnehti Elixian maajohtaja Jussi Raita sähköpostitse.

”Määräaikaisen sulkemisen alussa saimme paljon kannustavia kommentteja oikeasta päätöksestä.”

Avaamisen taustalla oli sosiaali- ja terveysministeriön arvio epidemian hidastumisesta. Moni muu sali piti ovensa auki tänä aikana.

”Kyllä minä otan tämän koronan vakavasti, desinfioin näitä laitteita ennen käyttöä ja toivon että muutkin tekevät”, Pia Joutsenjärvi sanoo. Hän on työssään lähihoitaja sairaalassa, jossa on vanhuksia. ”Se on ihana työtä, jossa pääsee auttamaan.”

Se on myös stressaavaa ja bikini-fitness -kisaa varten harjoitteleva Joutsenjärvi tarvitsee kuntosaliterapiaa 5–6 kertaa viikossa.

Kuntosalien avaaminen ei ole aivan yksinkertainen juttu. Maailmalla vakavia tartuntaryppäitä on syntynyt sairaaloiden, kuntosalien, risteily- ja sotalaivojen lisäksi myös kuntosaleilla. Valtaosa Suomen kuntosaleista on pitänyt kuitenkin ovensa auki. Elixia on ilmoittanut tehostavansa siivousta ja rajoittavansa ryhmäliikunnan osallistujamääriä.

Jussi Raita kertoo, että Elixian lastenhoito on edelleen suljettu, samoin saunat ja spa-osastot.

”Suihkut ovat toki käytettävissä, mutta suosittelemme peseytymään kotona.”

Ensimmäiset asiakkaat olivat perjantaina tyytyväisiä.

”Kyllä minä uskon, että sulkeminen oli siinä vaiheessa oikea liike, koska epätietoisuutta epidemiasta oli niin paljon”, ensimmäisten joukossa salille saapunut Mika Viinikainen, 51 sanoi.

Mika Viinikainen liikkuu monipuolisesti ja käy salilla normaalioloissa pari kertaa viikossa. Kuva: Kalle Koponen / HS

Viinikainen on väliaikana lenkkeillyt ja pitänyt muilla keinoin huolta kunnostaan. Myös hänellä koronavirus on käynyt lähellä.

”Minulla on itse asiassa aika monella tutulla tartunta. Sieltä Itävallastahan ne hiihtolomilta tuli”, Viinikainen kertoo.

”Kukaan ei ole kuitenkaan joutunut sairaalahoitoon.”

Normaalioloissa Viinikainen sanoo käyvänsä pari kertaa viikossa kuntosalilla.

Lähettyvillä maastavetoja harjoitteleva myyjä Erika Bergström, 20 pitää myös Elixian taannoista päätöstä sulkea salit oikeana.

Erika Bergström käyu normaalioloissa salilla viisi kertaa viikossa. Kuva: Kalle Koponen / HS

”Kyllä se harmitti, mutta ymmärrän päätöksen”, Bergström sanoi.

”Minä olen käynyt epidemian aikana ulkona juoksemassa, mutta täällä on paljon parempi harjoitella. Käyn normaalisti viisi kertaa viikossa, tämä on harrastukseni”, Bergström kertoo.

Hän sanoo pitävänsä pesevänsä kätensä ennen ja jälkeen kuntosalin.

Kaikille kolmelle kuntosalin aukeaminen on ollut toivottu juttu.

”Tuleehan siitä tunne, että ollaan voiton puolella, kun paikkoja avataan”, Viinikainen sanoo.