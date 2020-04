Lääketiede

Suomessa on kuollut kaksi työikäistä mieslääkäriä koronavirusinfektion seurauksena.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki vahvistaa tiedon, muttei voi kertoa tapausten yksityiskohdista. Hänen mielestään tilanteessa ei kuitenkaan pidä lietsoa hysteriaa.

”Tiedetäänkö, mistä he ovat koronan saaneet? Ovatko he olleet yleensäkään potilastyössä vai esimerkiksi eläkkeellä, tai ovatko he hoitaneet infektiopotilaita?” Myllymäki kommentoi yleisellä tasolla.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Eetu Salunen ja anestesiologian erikoislääkäri Janne Aaltonen toteavat Lääkärilehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että juuri miespuoliset lääkärit ovat erityisen uhan alla koronavirusepidemian vallitessa.

Heidän mukaansa nykytietojen pohjalta on todennäköistä, että miessukupuoli on itsenäinen riskitekijä vakavalle koronavirusinfektiolle.

”Tiedämme, että Ruotsissa, jossa tehohoitotapauksia on todella paljon enemmän, tehohoitoon joutuneista 75 prosenttia on miehiä. Britanniassa miesten tehohoitokuolleisuus on paljon naisia suurempi”, Salunen kertoo.

Italian lääkäriliitto julkaisee verkkosivuillaan maassa koronaviruksen seurauksena kuolleiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden nimet. Torstaihin mennessä lääkäreitä on kuollut kaikkiaan 149, joista miehiä on ylivoimainen enemmistö.

Tuosta listasta myös Salunen havaitsi ensimmäisen kerran sukupuolten välisen vääristymän kuolleiden lääkäreiden keskuudessa.

”Löysimme lisäksi vielä julkaisemattoman kiinalaisen tutkimuksen, jossa oli selvitetty lääkäreiden sukupuoliero kuolleisuudessa koko maailmassa. Sen mukaan 90 prosenttia kuolleista oli miehiä, ja heidän keski-ikänsä oli vain 63 vuotta”, Salunen kertoo kannanottoon johtaneista havainnoista.

”Nyt pitäisi vakavasti harkita nopeaa toimintaa ja ottaa vapaaehtoisilla työjärjestelyillä 55–60-vuotiaita miehiä pois sieltä etulinjasta. Lääkäreiden lisäksi tämä koskee myös ensihoitajia ja poliiseja”, Salunen näkee.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Myllymäki huomauttaa, ettei yli 55-vuotiaita mieslääkäreitä voi lukita koteihinsa, sillä ihmiset elävät myös siviilielämäänsä, ja tartunnan voi saada missä tahansa.

”Hoidammehan me myös malariaa, avotuberkuloosia ja ebolaa, kunhan meillä vain on suojaimet. Ammattilaisten ei pitäisi tässä tilanteessa olla omissa asioissaan hysteerisiä, vaikka puoli Suomea ja muutama ammattijärjestökin lähtee tästä uutisesta todennäköisesti laukalle”, Myllymäki toteaa.

Eetu Salunen lokakuussa 2013, kun hänet valittiin Espoon uudeksi terveysjohtajaksi. Kuva: Ville Männikkö

Salusen mielestä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) on pikimmiten otettava asiaan virallisesti kantaa. Kannanoton pohjaksi tarvitaan hänen mukaansa avointa dataa muun muassa tartunnoista kuolleista.

”Mehän emme ole tutkijoita. Siksi toivoisimme, että tähän ottaisivat kantaa mahdollisimman pian ensin ammattitutkijat ja sen jälkeen nämä virallisesta kannasta vastaavat tahot, joista löytyy asiantuntemus ja osaaminen”, Salunen sanoo.

Myllymäki on samaa mieltä siitä, että asiasta tarvitaan dataa. Hän kuitenkin korostaa, että sitä kerätään jo ja siihen reagoidaan jatkuvasti.

”Ymmärrän kyllä myös heidän näkökulmansa, mutta kun tehdään tällaisia radikaaleja johtopäätöksiä, pitäisi faktat olla jo pöydässä”, Myllymäki kritisoi.

Myllymäki myöntää, että Italiasta saadut luvut ovat jokseenkin huolestuttavia, mutta niiden perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä. Hän huomauttaa, että esimerkiksi maan lääkäreissä on huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia.

Salunen on samaa mieltä siitä, etteivät tilastot ole suoraan vertailukelpoisia, ja että osaselitys Italian luvuille löytyy ammattikunnan miesvoittoisuudesta.

”En usko, että sukupuoli olisi missään tapauksessa 20-kertainen riskitekijä, kuten joistain luvuista voisi päätellä. Kuitenkin veikkaan, että sillä on merkittävä vaikutus”, hän toteaa.