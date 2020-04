Suomen hallitus on nostanut laajan testaamisen koronastrategiansa kärkeen, ja testauskapasiteettia on kasvatettu runsaasti. Viime viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos viimein ilmoitti, että testejä pystytään tekemään niin paljon, että kaikki lieväoireisetkin voidaan ottaa testiin – ja niin sairaanhoitopiireissä pitäisi myös aktiivisesti tehdä.

Täysin linjaus ei näytä toistaiseksi toteutuneen.

Helsingin Sanomat on saanut lukijoilta palautetta, ettei heitä ole ohjattu testiin, vaikka sopivia oireita on. Maanantaina Ylen A-studiossa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) totesi, että testausstrategian päivityksestä huolimatta testejä ei tehdä ympäri Suomea tarpeeksi paljon.

”Tässä on kaikilla parantamisen varaa. Kaikki oireiset, joita epäillään koronavirustartunnasta, on testattava, jotta saamme toteutettua jäljittämis- ja eristämistyötä”, Pekonen sanoi.

Onko testauksen laajennus siis käytännössä onnistunut?

Pääpiirteissään laajennus on onnistunut hyvin, arvioi lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Sairaanhoitopiireissä kyllä noudatetaan Virolainen-Julkusen mukaan STM:n linjausten mukaista THL:n ohjeistusta, mutta sitä sovelletaan alueittain ”epidemian edellyttämällä ja voimavarojen sallimalla tavalla”. Lieväoireisia siis testataan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Kaikkia halukkaita testeihin ei käytännössä oteta, vaan testiin pääsyssä on alueellisia eroja.

”Olemme saaneet palautetta kentältä sekä yksittäisiltä ihmisiltä että näytteenotosta ja laboratoriotoiminnasta vastaavilta lääkäreiltä. Olemme tietoisia siitä, että testeihin halukas ei aina ole siihen päässyt”, Virolainen-Julkunen sanoo.

Ministeriö ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin, sillä testaustarve arvioidaan yhä yksilökohtaisesti, Virolainen-Julkunen kertoo, mutta alueellisesti eroihin on monia syitä.

”Epidemiatilanne vaihtelee eli sairastuneita on eri määrä eri paikkakunnilla, ihmiset potevat oireitaan kotona tuntematta tarvetta hakeutua testeihin, nopeaan tahtiin päivittyvä kansallinen ohjeistus ei aina tavoita kaikkia työntekijöitä kunnissa, jolloin puhelimitse annettu neuvonta ei välttämättä ole ihan ajan tasalla”, Virolainen-Julkunen luettelee.

Testauskapasiteetin puutteesta vaihtelussa ei ole kyse, sillä testimäärät jäävät yhä kauas maksimista. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomessa voitaisiin tehdä yli 5 000 testiä päivässä, mutta toistaiseksi testimäärä on ollut enimmillään 3 500 testiä päivässä.

Tämä on joka tapauksessa päivittäin noin tuhat testiä enemmän kuin vielä viikko sitten, Virolainen-Julkunen painottaa. Näytteenottoa on lisätty, laboratoriotyötä tehdään vuorotyönä useilla eri menetelmillä isoimmissa laboratorioissa, ja testausta on hajautettu useammille paikkakunnille.

Pystyvätkö kunnat ja sairaanhoitopiirit siis toteuttamaan hallituksen linjan mukaista laajaa testausta?

”Uskon, että pystyvät”, Virolainen-Julkunen sanoo.

”Meidän tulee vain jatkaa tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua kaikkien toimijoiden kesken, saada riittävästi väkeä työhön siellä missä sitä tarvitaan lisää ja onnistua materiaalihankinnoissa, joita on vireillä monia kanavia myöten.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan testaamista on ainakin Husin alueella saatu lisättyä merkittävästi. Testejä tehdään jo yli 1 500 päivässä, kun vielä viikko sitten niitä tehtiin 600–700 päivässä.

”Kriteerien löysääminen alkaa näkyä, mutta ei kapasiteettia ole täälläkään täyteen saatu”, Lehtonen sanoo.

Hänen mukaansa pelkästään Hus pystyisi pian tekemään 2 500 testiä päivässä.

Pullonkaula on selkeästi näytteenotossa ja potilaiden ohjaamisessa testiin, Lehtonen sanoo. Esimerkiksi kaikissa palvelutaloissa tai hoivakodeissa ei ehkä riittävästi ohjata työntekijöitä tai asukkaita testiin.

”Uusien ohjeiden jalkautuminen käytäntöihin vie aina aikaa, mutta nyt pitäisi tietynlaista aktiivista ohjaamista alkaa harrastaa.”

Lehtosen mukaan Husin alueella tilanne on se, että jokainen oirehtiva kuuluu selkeästi ohjata testiin.

Hän epäilee testiin ohjaamisen olevan yrityksissä osin kustannuskysymys. Laaja testaaminen olisi esimerkiksi yksityisissä hoivayrityksissä yhtä tärkeää kuin julkisissakin, mutta kuka testin maksaa?

”Sitä voisi selventää, jos halutaan varmistaa, että palvelutaloissa ei ole tartuntoja.”

Lehtonen kuitenkin muistuttaa, ettei testissä käyminen ole terveystakuu.

”Nenänielunäytteet tuottavat 20 prosenttia vääriä negatiivisia, eli joka viides tartunta jää löytymättä. Ja tartunnanhan voi saada vaikka heti testin jälkeen.”