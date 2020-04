Tietoliikenne

Teleoperaattori Telian nettiyhteyksissä ilmeni häiriöitä puolenpäivän jälkeen lauantaina. Yhtiö kertoi asiasta Twitterissä.

Vika alkoi noin kello 12.30 ja se vaikuttaa yhä kaikkiin Telian asiakkaisiin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Vika koskee nettiyhteyksiä, eli puhelut ja tekstiviestit toimivat normaalisti.

Vian korjausaikataulusta ei ole tarkkaa tietoa.

”Katsoimme, että vika voi johtua ulkomaanyhteyksissä olevasta laiteviasta, joka vaikuttaa palveluihin. Siellä on laitteita käynnistetty uudestaan ja tilannetta selvitetään”, kertoo Timo Saxén Telian viestinnästä.

Suomalaisten netinkäytön on raportoitu kasvaneen viime viikkoina koronaviruksen lisättyä etätöitä ja -opiskelua. Saxénin mukaan verkot ovat kestäneet poikkeustilannetta kuitenkin pääosin hyvin.

”Käyttö on kasvanut sitä myötä kun etätyöskentely ja etäopiskelu on lisääntynyt. Häiriöitä on ollut pikemminkin tavallista vähemmän. Osin se johtuu siitä, että erilaisia verkon muutostöitä on rajoitettu.”