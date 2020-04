Halata ei saa. Turvaväliä on pidettävä vähintään kaksi metriä.

Näin viranomaiset ovat ohjeistaneet torniolaista Olivia Lillebergiä ja tämän Haaparannalla asuvaa poikaystävää Hussein Naseria. He ovat tavanneet toisiaan muutamia kertoja Tornion ja Haaparannan välisellä rajanylityspaikalla.

Yli kuukausi sitten Tornion ja Haaparannan välille ilmestyi raja, joka oli pitkään paikallisille lähes näkymätön. Se näkyi 18-vuotiaan Lillebergin elämässä, josta valtaosa – lukio, kaverit ja poikaystävä – on Haaparannan puolella. Nyt sinne ei pääse.

”Tuntuu typerältä, että ei voi antaa halia, kun on kuitenkin niin lähellä toista”, sanoo Lilleberg. Hän ja Naseri kuitenkin noudattavat viranomaisten antamia ohjeita ja pysyttelevät etäällä toisistaan.

Vanhempi rajavartija Jarmo Kukkonen tarkisti Ruotsista saapuvan Jaana Haaran rajanylitysluvan Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikalla lauantaina. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Suomen ja Ruotsin välinen raja suljettiin 19. maaliskuuta, ja Suomi palautti tarkastukset maan sisärajoille. Myöhemmin rajaliikennettä kiristettiin, ja enää vain tavaraliikenne ja välttämätön työmatkaliikenne rajan yli on sallittu.

Nyt liikenne rajan tuntumassa lisääntynyt – mutta kyse ei ole ainoastaan välttämättömästä liikenteestä, kertoo tulliylitarkastaja Jukka Riekki.

”Siellä on ollut ihmisillä sovittuna esimerkiksi lemmikkieläimen luovutusta. On ostettu koira Ruotsista ja kun pentu on tullut luovutusikään, se on kuljetettu rajan yli. On käyty myös peräkärrykauppaa ja on ollut tällaista pienimuotoista tavaranvaihtoa”, Riekki kuvailee.

Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikka ilmasta kuvattuna maaliskuun puolivälissä. Kaupungit ovat kasvaneet lähes yhteen. Kuva: Antti J. Leinonen

Normaalioloissa rajan toisella puolella on totuttu käymään esimerkiksi ruokaostoksilla. Riekki ymmärtää tilanteen poikkeuksellisuuden, mutta pyytää rajan molemmilla puolilla asuvilta nyt malttia.

”Näyttää, että liikehdintä on kasvamassa, ja siihen joudutaan nyt puuttumaan”, Riekki sanoo.

Tulli valvoo rajalla tavaraliikennettä ja Rajavartiolaitos matkustajaliikennettä. Turha liikenne rajanylityspaikalla kuluttaa Tullin ja Rajavartiolaitoksen resursseja, joita tarvitaan Riekin mukaan hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen valvontaan.

”Mikäli tavara vaihtaa rajalla omistajaa, Tullilla on velvollisuus valvoa, että mukana ei liiku tavaraa, jonka liikuttelu rajan yli on rajoitettua tai kiellettyä.”

Yleisin tällaisista tavaroista on nuuska. Sitä saa tuoda henkilökohtaiseen käyttöön korkeintaan kilon vuorokaudessa – mutta koska tarve nuuskalle ei ole tarpeeksi painava syy ylittää rajaa, jää moni käyttäjä nyt ilman.

”Käsittääkseni se on nyt Suomessa kortilla, ja sitä pyritään saamaan Suomeen keinolla millä hyvänsä. Tällainen tilanne poikii aina myös rikollista toimintaa.”

Lue lisää: ”Myytävää ei enää ole” – nuuska on loppumassa Suomen pimeiltä markkinoilta, ja nyt sen korvaajaksi on nousemassa viranomaisia huolestuttava tuote

Tullitarkastaja Timo Siivola pysäytti Suomeen saapuvan rekan Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikalla. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Tarpeeton liikuskelu rajanylityspaikalla on myös turvallisuusriski, sillä alueella liikkuu paljon raskasta liikennettä.

”Tällä hetkellä rajanylityspaikan viranomaisalue on tarpeen varata viranomaistoiminnalle, eikä siinä ole tilaa muulle liikkumiselle”, Riekki sanoo.

Liikenneturvallisuus mietityttää Riekkiä, sillä rajanylityspaikalla on tavattu myös vanhempia, jotka ovat vaihtaneet lapsen hoitopaikkaa rajan puolelta toiselle.

Miten kannattaisi menetellä, jos esimerkiksi lapsen vanhemmat asuvat rajan molemmin puolin, ja lapsi pitäisi saada rajan toiselle puolelle hoitoon?

”Toive on, että se tehtäisiin jossain muualla kuin rajalla, esimerkiksi toisen vanhemman kotona tai pihassa, mikäli mahdollista. Tällaisia tapauksia ei varmasti ole kovin paljoa, ja näissä viranomaiset käyttävät maalaisjärkeä”, Riekki sanoo.

Rajavartiolaitos ja Tulli valvoo rajaa Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikalla. Kuva: Antti J. Leinonen

Koirien ja kissojen hankkimista rajan takaa Riekki kehottaa nyt välttämään.

”Nyt eletään poikkeusaikaa. Rajoitustoimia on tehty sen vuoksi, että poikkeusaika kestäisi mahdollisimman vähän aikaa. Mekin toimimme tässä rajalla Rajavartiolaitoksen kanssa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.”

Ruotsissa koronavirusepidemia on levinnyt Suomea laajemmalle, ja alueella on pelätty rajaliikenteen edistävän viruksen etenemistä Meri-Lapissa. Viime viikolla Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella raportoidut uudet koronavirustartunnat nostivat sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluvun Uudenmaan ohi.

Tartuntojen on epäilty olevan peräisin hiihtokeskuksista, mutta esimerkiksi Lapin Kansan mukaan Ylitornion terveyskeskuksen henkilökunnalta on löytynyt koronavirustartuntoja, jotka näyttävät olevan peräisin Ruotsin puolelta.