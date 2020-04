Kevät on etuajassa ja suomalaisilla maatiloilla on nyt kiire istutusten kanssa.

Tai olisi, mutta tekeviä käsiä puuttuu. Maa- ja metsätalousministeriön huoltovarmuuden takaamiseksi lupaamat 1500 ulkomaista kausityöntekijää eivät ole vielä saapuneet Suomeen. Heidän työpanoksensa riittää joka tapauksessa kattamaan vain murto-osan tilojen tarpeesta. Mutkia saattaa vielä tulla matkaan muutenkin: Lähettävä maa saattaa estää työntekijöiden lähtemisen.

”Tilanne on kaukana siitä, että maatilojen ongelma olisi ratkaistu. Ministeriön lupaama määrä on alle kymmenesosa kausityövoiman tarpeesta”, toteaa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Työ- ja elinkeinoministeriö houkuttelee suomalaisia töihin tiloille maaseutua estetisoivalla kampanjalla. Tarve olisi kesään mennessä vähintään 10 000 suomalaiselle kausityöntekijälle. Ihmetystä on herättänyt se, että maatalousyrittäjille suomalaiset tai Suomessa asuvat työntekijät eivät tunnu kelpaavan.

Espoolainen liikunta-alalla työskentelevä, koronarajoitusten vuoksi lomautettu Anna Holopainen päätti hakea maataloustöihin Töihintilalle.fi-palvelun kautta.

”Sieltä oltiin heti yhteydessä, että soitetaan ja kysellään tarkemmin lisää, mutta mitään ei kuulunut. Äskettäin sain viestin, että kevään työpaikat on täytetty.”

Holopainen ihmettelee, miksi ei kelpaa töihin, vaikka julkisuudessa jatkuvasti puhutaan, miten istutushommiin tarvittaisiin käsiä.

”Julkisesta keskustelusta on tullut vähän hassu olo, ikään kuin kansallisuuden perusteella voitaisiin sanoa, että joku on ahkera. Toki ymmärrän, että joillain on ollut huonoja kokemuksia suomalaisista työntekijöistä. Suomalaiset ehkä osaavat vaatia tiettyjä työolosuhteita”, Holopainen pohtii.

Holopainen on kahden alle kouluikäisen lapsen äiti ja ammattinsa puolesta fyysisesti hyvässä kunnossa.

”Olen tottunut ruumiilliseen työhön. Uskon että olisin itse ainakin yhtä hyvä työntekijä kuin ukrainalainen. Luulisi, että taimien istutukseen tai mansikanpoimintaan ei tarvitsisi hirveästi perehdyttää.”

Suonenjokelainen mansikanviljelijä Pauliina Kovanen sanoo, että kyse ei nyt ole kansallisuuksista. Hänen yrityksensä Metsäpellon Mansikat on tehnyt jo sitovan työtarjouksen Ukrainasta, Venäjältä ja Valko-Venäjältä tuleville vanhoille työntekijöilleen.

”Jos alamme nyt palkkaamaan suomalaisia ja ukrainalaiset pääsevätkin jossain vaiheessa tänne, kaikille ei riitä töitä. Tai sitten tehdään sellaista kahden tunnin työpäivää. Se ei ole reilua työntekijöitä kohtaan”, Kovanen sanoo.

Entä voisiko työnantaja tehdä Suomesta tulevan työntekijän kanssa työsopimuksen, joka olisi mahdollista purkaa, jos ulkomailta kaivattu työvoima saadaankin Suomeen?

”Periaatteessa se olisi ok, jos se kävisi työntekijälle. Mutta tekisin itse työsopimuksen mieluummin vasta sitten, kun voin luvata, että töitä on. Ei olisi Suomesta tulevaa työntekijää kohtaan reilua, että hän joutuisi elämään siinä epätietoisuudessa.”

Kovasen mielestä ulkomaista kausityövoimaa koskevasta keskustelusta unohtuu kokonaan inhimillinen puoli.

”Suurin osa työntekijöistämme on ollut meillä vuosia töissä, osa on täällä jo toisessa polvessa. Kesä eletään tiiviissä yhteisössä, samassa pihapiirissä. Tuntuisi oudolta tuosta noin vain heittämällä vaihtaa koko henkilöstö.”

Laitilalainen maatalousyrittäjä Juho Aula on sen sijaan palkannut 1,5 uutta suomalaista työntekijää – toisen täyspäiväisen ja toisen puolipäiväisen. Normaalioloissa tilalla työskentelee tähän aikaan vuodesta kaksi tuttua ukrainalaista.

Aula on pahoillaan siitä, että julkisuudessa luodaan kuvaa maatilan töistä sellaisina, joita kuka tahansa voisi tehdä.

”Jos otetaan pystymetsästä henkilö, joka ei ole tehnyt maatilan töitä, niin häntä on tosi vaikea pistää ajamaan vaikka traktoria.”

Viime viikolla Aula sai tiedon, että kaksi tuttua ukrainalaista pääsee sittenkin saapumaan ministeriön lupaamassa kiintiössä.

”En nyt kehtaa vasta palkatuille suomalaisille kuitenkaan antaa potkuja. Työsopimukset on tehty sadonkorjuun loppuun saakka, niistä pitää pitää kiinni.”

Suurin tarve kausityöntekijöille on vasta myöhemmin: kesäkuun alkupuolelta, kun sadonkorjuu käynnistyy. Siihen mennessä Aula tarvitsee vielä neljä työntekijää lisää. Tilalla viljellään varhaisperunaa ja nippuporkkanaa, lisäksi on sikala ja viljanviljelyä.

”Lopuillekin neljälle ukrainalaisille on tehty sitovat työtarjoukset, eli jos he pääsevät Suomeen, niin minun täytyy heidät työllistää. On tosi hankala ottaa vastaava määrä suomalaisia, kun ei tiedä tulevatko ukrainalaiset.”

Aulan mielestä hallituksen tulisi tehdä selvä päätös kausityövoimasta: voidaanko sitä kesällä saada ulkomailta vai ei.

”Jos vaikka kerrottaisiin, että ulkorajat ovat kiinni seuraavat kaksi kuukautta, niin olisi helpompaa reagoida. Jos aina sanotaan, että katsotaan tilannetta kahden viikon päästä, niin siinä ollaan taas kaksi viikkoa löysässä hirressä.”

Aulan mukaan suomalaisten palkkaaminen on hankalaa myös siksi, että perehdytys vie aikaa, eikä työntekijöiden pysyvyydestä ole takeita.

”Kymmenen uuden työntekijän perehdyttämiseen menee kaksi viikkoa aikaa. Voi olla, että kahden viikon jälkeen puolet heistä ei tulekaan enää töihin. Osa ei tästä tykkää, koska töitä tehdään kelin mukaan, välillä pidempää, välillä lyhyempää päivää. Ollaan jatkuvasti ulkona ja osa työstä on fyysisesti raskasta. Palkkataso on varmaan yksi tekijä.”

Jos väkeä tiloille ei saada, suomalaisella ruoantuotannolla on kaksi vaihtoehtoa:

”Sato tulee myöhemmin ja siinä voi olla jotain laadullista ongelmaa. Tai sitten sato jää pieneksi, ja tulee väärällä hetkellä markkinoihin nähden”, Aula arvelee.

Jollain tavalla tilanne tulee näkymään tuotteiden saatavuudessa, sanoo myös MTK:n Jyrki Wallin. Osa viljelijöistä on jo nostanut kädet pystyyn.

”Monella tilalla ollaan nyt hyvin vahvalla epämukavuusalueella. Aika moni on ratkaissut ongelman niin, että yksinkertaistaa tuotantoaan siltä osin, kuin se on mahdollista. Osalla on kuitenkin taimet jo tilattuna ja velat päällä, jotenkin on siis pinnisteltävä. Pelkona suomalaisten palkkaamisessa on tosiaan se, että kohta joutuu maksamaan tuplaväelle palkkaa.”

Wallinin mielestä kaikkiin tehtäviin ei vaadita osaamista, mutta sitoutumista kyllä. Maan sisäinen kohtaanto-ongelma on suurin haaste.

”Tuotanto ja työttömät ihmiset eivät ole samoilla leveyspiireillä. Jos joku tarjoutuu tekemään kahden viikon tai kuukauden työjakson omalla mökkipaikkakunnallaan, se on usein työnantajan näkökulmasta liian lyhyt jakso.”

Wallin ei usko, että maanviljelijät hylkivät suomalaisia työntekijöitä lähtökohtaisesti. Hän on iloinen, että monet suomalaiset ovat tarttuneet tilaisuuteen ja tarjonneet työvoimaansa.

”Jokainen firma kuitenkin yskäisee, jos 80 prosenttia työvoimasta vaihtuu kerralla. Yleensä ulkomailta tuleva porukka on myös erinomaisen motivoitunutta, sillä palkkataso on heidän näkökulmastaan varsin hyvä.”

Suurin haaste on nyt isoilla erikoistiloilla, joissa jopa 80 prosenttia työvoimasta tulee yleensä ulkomailta.

Metsäpellon mansikkatilalla työt ovat nyt käynnistyneet lähipiiristä löytyneiden ihmisten voimin. Joukossa on lomautettuja suomalaisia.

”Tälle kesälle tarvitsisimme vielä 70–80 työntekijää. Kausityö on lyhyt aika, parin kuukauden takia monen suomalaisen on vaikea lähteä isoon ponnistukseen ja muuttaa ehkä satojen kilometrien päähän kotoaan. Mutta heti kun vain saamme varmempaa tietoa siitä, pääsevätkö tutut työntekijät tulemaan, niin teemme tarkemmat suunnitelmat kesän osalta”, sanoo Pauliina Kovanen.