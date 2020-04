Taloustutkimus ehdottaa, että Suomen etelän ja pohjoisen välistä raskasta tavaraliikennettä siirrettäisiin juniin, kuten Ruotsissakin tehdään. Se vähentäisi hiilidioksidipäästöjä.

”Ruotsi on tehnyt näin. Raskaan liikenteen päästöt ovat vähentyneet. Suomessa keskustelu on painottunut pitkälti henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämiseen”, kertoo Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Pasi Holm.

”Junakuljetusten ilmastopäästöt ovat murto-osa raskaan maantieliikenteen päästöistä”, Holm perustelee.

Taloustutkimus selvitti asiaa Pohjois-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta.

Ehdotus on tavallaan menneisyydestä tuttu, sillä vuoteen 2014 asti rekkaliikennettä kulki junilla Etelä-Suomen ja Oulun välillä. Tämä loppui vuonna 2014, koska VR:llä oli aikataulu- ja täsmällisyysongelmia, ja Kokkolan ja Ylivieskan välinen rata oli remontissa. Sittemmin teille on ilmestynyt aiempaa pidempiä yhdistelmiä, ”superrekkoja”.

Nyt rataremontti on valmis, mikä on vaikuttanut täsmällisyyteen. Entisestä mallista on yhä olemassa kalustoa ja kaksi lastausasemaa, Oulussa ja Turussa. Pasilan lastausasema sen sijaan on purettu.

Taloustutkimus on vastikään tehnyt toisenkin raideliikenteeseen liittyvän keskustelunavauksen eli esittänyt väitteen siitä, että pääradan kehittäminen Helsingin ja Tampereen välillä on parempi vaihtoehto kuin uusi, suora junarata, jota niin kutsuttu tunnin juna edellyttäisi.

Holmin mukaan nyt olisi taas aika siirtää tavaraliikennettä rautatielle. Tällaiset yhdistetyt kuljetukset ovat tavallisia myös EU:n sisämarkkinoilla. Tutkimuksen mukaan Oulu–Helsinki-välin koko rekkaliikenne voitaisiin korvata kahdella tavarajunalla vuorokaudessa.

Hänen mukaansa yhdistetyt kuljetukset ovat taloudellisesti kannattavia VR:n ja maantiekuljetusten näkökulmasta, jos junassa olisi arkipäivisin Helsinki–Oulu-välillä molempiin suuntiin vähintään 20 vaunua eli 20 ajoneuvoyhdistelmää.

Jos tällainen juna kuljettaisi esimerkiksi 25 ajoneuvoyhdistelmää joka arkipäivä, ilmasto kiittäisi yli 9 000 hiilidioksiditonnin verran vuodessa, Holm laskee. Yhdistettyjen kuljetusten ilmastopäästöjen vähennys vastaa 3 000 henkilöauton keskimääräisiä vuosipäästöjä.

Ruotsissa näin siis on jo tehty, ja samalla raskaan maantieliikenteen ilmastopäästöt ovat vähentyneet 25 prosenttia vuodesta 2005.

”Ruotsissa on siirretty maatiekuljetuksia eli pääasiassa kontteja raiteille lähes kymmenkertaisesti Suomeen verrattuna. Ruotsin valtio on ottanut käyttöön kannustimeksi ekobonuksen, jolla tuetaan yhdistettyjä kuljetuksia”, Holm kertoo. Bonus on seitsemän prosenttia yhdistettyjen kuljetusten kokonaiskustannuksista.

Mitä esteitä asialla sitten olisi? Yksi huomioitava seikka on täsmällisyys ja esimerkiksi lastausten ja jakelun tehokkuus. Odottelu lastauksessa veisi nopeasti edun.

Miljardiluokan kysymys taas on vanha tuttu pääradan ruuhkaisuus, minkä voittaminen vaatisi valtavat investoinnit lisäraiteisiin. Muuten lisärahti ei raiteille välttämättä edes mahdu. Tosin rahtijunien tarkoitus on ajaa silloin, kun matkustajaliikenne on vähäistä eli varsinkin öisin.

”Poliitikkojakin pitäisi tästä vähän patistella, kun Suomessa on ollut se kanta, että ilmastonmuutosta vastaan taistellaan yksityisautoilua rajoittamalla. Tämäkin kortti kannattaisi katsoa läpi”, Holm sanoo.

VR Transpoint on tasaisin väliajoin selvitellyt, olisiko palvelulle käyttäjiä, mutta toistaiseksi reunaehdot eivät ole täyttyneet, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen.

Hänen mukaansa sille ei näytä olevan riittävästi eikä riittävän säännöllistä volyymia, jotta se olisi järkevää. Muutoin yhtiö suhtautuu ajatukseen positiivisesti.

Yksi uudempi este on esimerkiksi se, että kuljetusyritykset ovat viime vuosina hankkineet isompaa ajoneuvokalustoa, joka on junavaunuihin liian korkeaa. Samoin junakyydin aikataulu pitäisi olla kuljetusyritysten mukaan vielä nopeampi, kun se nyt on Helsinki–Oulu-välillä neljätoista tuntia.