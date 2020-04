Lastenohjaaja Tarja Palander, Jyväskylän Vaajakosken alueseurakunta

Kun koronavirus alkoi levitä, kaikki kerhotoiminta keskeytettiin ja meitä kiellettiin menemästä perheiden koteihin. Alussa vähän ihmettelimme, mitä voisimme tehdä.

Työskentelen lapsi- ja perhetyöntekijänä. Pidän perhe- ja päiväkerhoja ja teen diakonista perhetyötä eli käyn kodeissa auttamassa perheitä heidän arjessaan.

Kun koronavirus esti tapaamiset, aloin olla perheisiin yhteydessä puhelimitse ja nettialustoilla. Tein lapsille kerhokirjeitä ja valmistelin kesän toimintaa.

Perheiden jaksaminen kuitenkin huoletti. Parin viikon tauon jälkeen saimme seurakunnasta luvan jatkaa perhetyötä niin, että olemme lasten kanssa ulkona.

Nyt vanhemmat tuovat valmiiksi puetut lapset ovelle, ja vien lapsia leikkimään pihaan tai puistoon. Nukutan pieniä lapsia päiväunille rattaissa. Kun ulkoilen lasten kanssa, vanhemmat voivat levätä, käydä lenkillä tai asioilla. Varaan jokaista perhettä kohti noin kaksi tuntia aikaa.

Tekisin mielelläni tätä paljon enemmänkin. Muistuttelemme perheitä siitä, että näin me voimme nyt auttaa. Olemme kertoneet, että meihin voi olla yhteydessä, vaikkei perheellä olisi mitään ongelmia.

Olen saanut hyvää palautetta. Ne perheet, joiden lapsia olen hoitanut, ovat olleet iloisia ja onnellisia hengähdystauoista.

Näin olemme toimineet nyt yli kuukauden. Seurakunnan perustehtävä on kulkea rinnalla ja auttaa. Tällaisena aikana sitä tarvitaan vielä enemmän.

Nuorisotyönohjaaja Anu Viippola, Kuopion Männistön seurakunta

Työni muuttui koronaviruksen myötä. Nuorisotyössä vedän esimerkiksi nuorteniltoja ja pienryhmiä, käyn kouluilla ja olen mukana rippikouluissa.

Koska olen koulutukseltani myös diakoni, nyt olen siirtynyt tekemään 80-prosenttisesti diakoniatyötä. Olen mukana esimerkiksi ruoka-avun jakelussa ja teen yhteistyötä kaupungin sosiaalitoimen kanssa.

Nuorisotyönohjaaja Anu Viippola tekee nyt 80-prosenttisesti diakoniatyötä. Siihen kuuluu muun muassa ruoka-avun järjestelyä ja yhteydenpitoa ikäihmisiin. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Eniten olen ollut puhelimessa. Olen soitellut diakonia-asiakkaille kuten päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville, joita normaalisti käydään tapaamassa. Olen kysellyt ikäihmisiltä heidän kuulumisiaan. Olen ollut yhteydessä nuorisotyöstä tuttuihin nuoriin tai heidän perheisiinsä, joille tämä aika on hankalaa.

Puheluita on ollut kymmeniä. Pidän näitä puhelinkeskusteluja nyt tärkeimpänä tehtävänä.

Ihmiset kokevat tämän tilanteen eri tavoin. Osalla ei ole hätää. Olen puhunut iäkkäidenkin ihmisten kanssa, jotka kiittävät soitosta, mutta kertovat, että heillä on kaikki hyvin.

Vanhuksilla yksinäisyys tuntuu nyt suurempana, koska lapset ja lastenlapset eivät pääse käymään. Osa on huolissaan heistä ja ihmisten jaksamisesta ylipäätään. Osa kantaa harteillaan koko maailman taakkaa. Välitän heille viestiä, että olemme lähellä, vaikka fyysisesti emme voi olla. Kuunteleminen on tärkeää.

Osa ihmisistä on ahdistuneita. He pelkäävät sitä, että sairastuvat eivätkä selviä. Yritän rauhoittaa heitä ja luoda uskoa siihen, että asiat voivat selvitä. Joskus ainoa mitä voin sanoa, on se, että ymmärrän: siltä voi nyt tuntua ja se on ok. Yritän saada heitä korostamaan elämässään asioita, jotka tuovat turvaa ja levollisuutta.

Tämä on puhtaimmillaan sitä, mitä meidän pitäisi tehdä, ihmisten auttamista. Ihmiset ovat olleet kiitollisia.

On silti hetkiä, jolloin on kädetön olo eikä tiedä, miten voisi olla avuksi. Pitää vain uskoa siihen, että jo sillä on merkitystä, että ottaa ihmiseen yhteyttä ja kuuntelee. Kurottaa häntä kohti.

Paula Raatikainen, lähetyskasvatussihteeri, Jyväskylän seurakunta

Tulin juuri hautausmaalta arkun kannosta. Se ei kuulu varsinaiseen työhöni, mutta olen tällä hetkellä arkun kantajien reservissä, koska on tämä korona-aika.

Omassa työssäni lähetyskasvatussihteerinä tuotan materiaalia lähetystyöstä ja kansainvälisestä vastuusta. Käyn kouluissa ja erilaisissa piireissä kertomassa näistä asioista. Sitä työtä ei voi nyt tehdä, koska koulut ovat kiinni eivätkä piirit kokoonnu.

Alussa oli vähän tarpeeton olo, mutta olen sopeutunut tilanteeseen. Työnantaja on tarjonnut oman työn lisäksi erilaisia tehtäviä, ja olen ollut innokas tarttumaan niihin kaikkiin. Olen ollut tekemässä verkossa lähetettävää hartautta ja hautausmaalla haravoimassa.

Omien töidensä ohella lähetyskasvatussihteeri Paula Raatikainen on muun muassa haravoinut hautausmaalla ja toiminut arkun kantajana. Kuva: Petteri Kivimäki

Arkun kantajana olen ollut kolme kertaa. Isoja hautajaisia ei voida nyt pitää eikä arkun kantajia ole aina riittävästi. Siellä tarvitaan apua.

Suru on aina samanlainen oli poikkeusaika tai ei. Autan nyt omaisia saattamaan vainajan hänen viimeiselle matkalleen. Minusta se on äärettömän tärkeä ja arvokas tehtävä.

Olen ollut myös päivystäjänä puhelinpalvelussa, jonka seurakunta on avannut. Osa soittajista haluaa vain jutella jonkun kanssa. Toiset tarvitsevat taloudellista apua.

Nyt on todella paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka eivät pääse tapaamaan ketään eikä kaikilla ole omaisia. On hyvä, että voi soittaa johonkin. Jokainen tarvitsee kuuntelevaa korvaa.

Puhelinpalveluun on tullut vihaisiakin soittoja. Ihmiset purkavat koronavirukseen liittyvää epätoivoa ja kiukkua. Joku kysyy viruksen tarkoitusta tai että miksi Jumala sallii tämän. Ei meillä kenelläkään ole siihen vastausta.

Oma työni siirtyi lähes kokonaan tietokoneen äärelle, mutta olen kiitollinen, että voin tehdä myös toiminnallisia töitä. Koen, että työni on ihmisten kohtaamista. Nyt poikkeusaikana teen työtä eri tavoin, ja se on merkityksellistä.

Kappalainen Matti Hyry, Vantaan Hämeenkylän seurakunta

Kirkko on toimenkuvansa myötä tottunut kohtaamaan ihmisiä kriisitilanteissa. Olemme mukana elämän käännekohdissa, myös sairaaloissa ja hautajaisissa. Niissä tilanteissa yritämme sanoittaa elämän kysymyksiä ja maailmaa. Tuoda niihin Raamatun sanaa ja sitä kautta apua.

Oikeastaan se, mitä kirkko pitää viikoittain esillä, on nyt kaikkien huulilla.

Kappalainen Matti Hyry on ollut järjestelemässä kirkollisia toimituksia poikkeusaikaan sopiviksi. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Seurakunnassa on ollut paljon uudelleen organisointia. Suurin muutos on ollut se, että olemme siirtyneet toimimaan verkossa ja puhelimen kautta. Toinen iso muutos on ollut yhteisöruokailun muuttaminen ruokakassien jakamiseksi.

Meillä ei järjestetä vain etäpalavereita, vaan myös esimerkiksi etäristiäisiä. Isovanhemmat ja sukulaiset ovat seuranneet kastetilaisuuksia ruudun kautta.

Häitä ja ristiäisiä on siirretty, mutta vainajien siunauksia ei voi siirtää. Siunauksia on ollut paljon. Seurakunnassamme on noin 80 hautausta vuodessa, mutta nyt alkuvuonna niitä oli 25 enemmän kuin viime keväänä.

Läheisensä menettäneet elävät poikkeustilanteessa poikkeustilanteen keskellä. Puhelinkeskustelut omaisten kanssa ovat pitkiä, sillä tarve puhua on suuri.

Ihmiset sairastavat nyt aika yksin, ja moni on myös kuollut yksin. Siunaustilaisuudessa omaisia ohjataan istumaan ruokakunnittain eri puolilla kirkkoa. Koskettaminen ja halaaminen on karsittu pois, vaikka se on keskeinen osa osanottoa. Tilanne on aika kummallinen.

Pitää ihan tietoisesti toimia niin, etteivät nämä jutut mene ihon alle.

Seurakuntien piti reagoida tähän tilanteeseen pakon edessä ja nopeasti. Se synnytti myös uutta ja hyvää.

Pääsiäisjumalanpalveluksia on katsottu verkossa jopa 500 kertaa, kun messuissa on yleensä alle sata kävijää. Ennen korona-aikaa Raamattu-kurssilla oli 15 ihmistä, mutta netissä sitä kuunteli 160 ihmistä. Olemme oppineet toimimaan verkossa, ja se toiminta jatkuu varmasti.

Olemme myös huomanneet, kuinka ilahtuneita ihmiset ovat siitä, että heille soitetaan. Normaalisti istumme kokouksissa ja järjestämme touhukkaasti kaikenlaista. Ehkä nämä viikot ovat opettaneet, mikä on oleellista. Pidetään ihmisiin yhteyttä ja palvellaan heitä niin hyvin kuin pystymme.

Kriisi yhdistää ihmisiä. Se tuo pelkoa, mutta myös lämpöä ja läheisyyttä. Yhdessä täytyy selvitä.

Nuorisotyönohjaaja Jari ”Bobby” Mäki-Arvela, Helsingin Herttoniemen seurakunta

Kun hallitus koronaviruksen takia kielsi kokoontumiset, ruoka-apuakaan ei voitu jakaa entiseen malliin. Piti miettiä uudelleen, miten ruokaa saadaan toimitettua sitä tarvitseville.

Siitä tuli minun tehtäväni.

Nuorisotyönohjaaja Jari ”Bobby” Mäki-Arvela koordinoi nyt ruoka-avun jakelua. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Olen työskennellyt nuorisotyönohjaajana 35 vuotta. Nykyään olen Herttoniemen seurakunnan nuorisotiimin vetäjänä.

Kun nuortenillat ja muu toiminta peruttiin, siirryin Myllypuron elintarvikeapuun. Siellä tarvittiin koordinoijaa, koska riskiryhmään kuuluvat avainhenkilöt oli määrätty kotiin.

Elintarvikeapu on jakanut hävikkiruokaa arkipäivisin Liikuntamyllyllä, mutta nyt ruuan jakelu piti hajauttaa. Joillekin piti alkaa järjestellä ruuan kotiin kuljetusta.

Näitä puitteita aloimme rakennella. Alussa oli paljon järjestelemistä, ja päivät venyivät pitkiksi, mutta nyt toiminta on pyörinyt kuusi viikkoa. Liikuntamyllyllä ruoka pakataan kasseihin, jotka kuljetetaan seitsemään jakelupisteeseen.

Ruoka-avussa työskentelee päivittäin 20–30 ihmistä. Mukana on yhdistyksen vakituisia työntekijöitä, kaupungin ja seurakunnan henkilöstöä, vapaaehtoisia sekä väkeä urheiluseuroista ja järjestöistä. Monet uudet vapaaehtoiset ovat soittaneet minulle, että pääsisikö auttamaan. Osa on lomautettu töistä ja haluaa mielekästä tekemistä.

Lähdin aikanaan nuorisotyöhön, koska haluan tukea ja auttaa nuoria rakentamaan omaa elämäänsä. Nyt kun en voi tavata nuoria, teen mieluummin tällaista ”oikeaa työtä” kuin istun tietokoneen ääressä.

Ruoka-apu on konkreettista auttamista. Se on tärkeää toimintaa sille väestölle, jolla asiat ovat heikosti. Kassien saajat ovat vanhuksia, perheitä, yksinäisiä.

Ruoka-avun kysyntä on kasvanut. Korona-ajan alussa jaoimme päivässä alle tuhat kassia, mutta nyt määrä on 2 000 kassia. Lomautusten myötä jonoissa on myös niitä, jotka eivät normaalisti ole ruokakassien tarpeessa.

Alussa olin itsekin viemässä ruokaa vanhuksille kotiin. Se kiitollisuus on suurta. Paras palkinto on se, kun näkee, että apua saa ihminen, joka oikeasti sitä tarvitsee. Se riittää ja motivoi.