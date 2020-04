Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi perjantaina, että yli 90 prosentilla koronavirukseen Suomessa kuolleista on ollut yksi tai useampia pitkäaikaissairauksia. THL:n koronatilannekatsauksen mukaan yleisimpiä tällaisia sairauksia ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikön päällikön, ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan THL ei kerro sairauksista tällä hetkellä tätä tarkemmin, sillä tiedot perustuvat vasta lääkäreiden antamiin ilmoituksiin. Esimerkiksi perussairauksista kärsineiden iästä ei hänen mukaansa vielä kerrota tarkempia tietoja.

Kuva tilanteesta tarkentuu vasta myöhemmin rekisteritietojen avulla.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen. Kuva: Lassi Rinne

Rekisteri­tieto sairastuneista tulee Puumalaisen mukaan tartunta­tauti­rekisteristä labora­torioiden ja lääkäreiden ilmoitusten perusteella.

Tieto potilaiden tarkemmasta terveyden­tilasta eli esimerkiksi perus­sairauksista puolestaan tulee sosiaali- ja terveyden­huollon hoitoilmoitusjärjestelmästä eli Hilmo-rekisteristä. Sairaan­hoito­piirien lähettämät Hilmo-tiedot kuitenkin päivittyvät yleensä viiveellä sairaala­hoito­jakson päättymisen jälkeen.

”Tiedot tarkentuvat kyllä varmasti, kun tästä päästään tarkempaan analyysiin, mutta se edellyttää sitä, että me saamme sairaanhoitopiireistä nämä tiedot ja pääsemme ne analysoimaan”, Puumalainen sanoo.

Hänen mukaansa tarkempia tietoja on luvassa todennäköisesti jo lähiviikkojen aikana.

Puumalaisen mukaan pitkäaikaissairauksista kärsineiden osuus kuolleista on selvästi yli 90 prosenttia. Lääkärien kertomien tietojen perusteella kuolleista vain muutaman prosentin ei ole ilmoitettu kärsineen mistään perussairaudesta. Myös tieto perusterveiden osuudesta tarkentuu vasta rekisteritietojen pohjalta.

Lauantaihin mennessä covid-19-tautiin oli kuollut THL:n tilastojen mukaan koko Suomessa 186 ihmistä.

Tarkempia tietoja oli saatavilla vasta 138 kuolleesta, joista 52 prosenttia on miehiä. Puumalaisen mukaan tältä pohjalta voi olettaa, että myös perussairauksista kärsineiden sukupuolijakauma on todennäköisesti suhteellisen tasainen.

Niiden kuolleiden, joista tietoja on ollut saatavilla, mediaani-ikä oli 84 vuotta. Nuorimmat Suomessa kuolleet ovat olleet 30–39-vuotiaita. Tässä ikäryhmässä koronavirukseen kuolleita on alle viisi.

Suurin osa kaikista kuolemantapauksista on tilastoitu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Hyksin erityisvastuualueella. Siellä kuolleita on 153.

THL kertoi perjantaina, että covid-19 tulee merkitä kuolintodistukseen joko peruskuolemansyyksi tai kuolemaan myötävaikuttaneeksi tekijäksi. Aikaisemmin se oli mahdollista merkitä myös välittömäksi kuolinsyyksi. Tarkennus on tehty THL:n tiedotteen mukaan Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjeistuksen perusteella.

Yhteensä yli miljoona suomalaista kuuluu johonkin koronaviruksen riskiryhmistä.

THL:n mukaan vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat lisätä perussairaudet, jotka huonontavat keuhkojen ja sydänten toimintaa sekä vastustuskykyä merkittävästi. THL luokittelee tällaisten sairauksien joukkoon esimerkiksi vaikea-asteiset sydänsairaudet, kroonisen maksan tai munuaisen vajaatoiminnan sekä diabeteksen, johon liittyy elinvaurioita.

Riskitekijöitä on myös muita. Kansainvälisissä tutkimuksissa on esimerkiksi esitetty, että lihavien koronaviruspotilaiden todennäköisyys joutua tehohoitoon on suurempi kuin normaalipainoisilla tai lievästi ylipainoisilla. THL luokittelee sairaalloisen lihavuuden – eli lihavuuden, jossa painoindeksi on yli 40 – vakavan covid-19-tautin riskitekijäksi.

Puumalaisen mukaan lääkärien ilmoituksista ei käy ilmi tietoja esimerkiksi ylipainosta tai niin ikään riskitekijänä pidetystä tupakoinnista. Siksi tieto niiden mahdollisesta yhteydestä kuolleisuuteen tarkentuu sekin vasta myöhemmin.

Myöskin tehohoidossa olevista suuri osa kuuluu riskiryhmiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi aiemmin viikolla tarkempia tietoja tehohoidossa olevista.

”Merkittävä osa [tehohoidossa olevista] on riskiryhmäläisiä, mutta sitten se kolikon toinen puoli on, että siellä on myös perusterveitä”, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi perjantaina.

HS ei lauantaina tavoittanut Husin asiantuntijoita kommentoimaan THL:n julkaisemia tietoja perussairauksista.

Italia julkaisi hieman yli kuukausi sitten ensimmäisiä tarkennettuja tietoja koronavirukseen kuolleista. Tuolloin tautiin oli kuollut Italiassa yli tuhat ihmistä. Kuolleiden joukossa yleisin perussairaus oli verenpainetauti. Monella esiintyi myös esimerkiksi sydänlihaksen hapenpuutetta ja diabetesta.

Puumalaisen mukaan kuolleiden profiili näyttäisi alustavasti olevan Suomessa samanlainen kuin kansainvälisestikin. Hänen tiedossaan ei ole mitään tautia, joka asettaisi Suomen erityiseen riskiryhmään muihin Euroopan maihin verrattuna.

”Monissa muissa maissa on raportoitu hyvin samankaltaisia löydöksiä. Sydänsairaudet, diabetes, keuhkosairaudet ja ylipäänsä vakavat krooniset taudit, joita varsinkin ikääntyneillä on, tietysti lisäävät kuoleman riskiä. Sillä tavalla tämä kuva on Suomessa hyvin samantyyppinen kuin muualla maailmassa”, Puumalainen sanoo.

THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler arvioi HS:lle maaliskuussa, että ”Euroopan näkökulmasta Suomi kuuluu riskien keskikastiin” – siitä huolimatta, että diabetesta ja keuhko-ongelmia onkin Suomessa keskimäärin enemmän kuin Euroopassa. Tuolloin Suomessa ei vielä ollut tilastoitu yhtään koronaviruksen vuoksi kuollutta.

Puumalaisen käsityksen mukaan tilannekuva on pysynyt jokseenkin samana. Ennen kaikkea kuolemantapausten kohdalla on yksittäisten sairauksien tai niiden riskien sijaan kyse iästä.

”Jos ajatellaan näitä kuolemantapauksia, tämä on vahvasti ikään liittyvä asia. Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä suurempi on riski, että tauti on hyvin vakava.”