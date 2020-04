Vahvojen keskushermostoon vaikuttavien kipulääkkeiden käyttö on kasvanut Suomessa. Kuva: Seppo Samuli / Lehtikuva

Opioideja käytetään Suomessa selvästi enemmän alemmissa kuin ylemmissä sosioekonomisissa ryhmissä. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta, jonka tekemistä on rahoittanut muun muassa Suomen Akatemia.

Opioidien käyttö on kasvanut maailmanlaajuisesti, ja etenkin Yhdysvalloissa se on aiheuttanut merkittäviä kansanterveydellisiä ongelmia. Myös Suomessa opioidien käyttö on lisääntynyt parinkymmenen vuoden aikana.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, millaisia sosioekonomisia taustatekijöitä opioidien käyttöön liittyy. Tutkimuksessa verrattiin Kelan lääkekorvauksia vuosina 1995–2016 Tilastokeskuksen 15–64-vuotiaita koskeviin aineistoihin.

Tutkimustulokset ovat samankaltaiset kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa: opioidien käyttö on selvästi yleisempää alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä.

”Jos henkilön koulutustaso on matala, todennäköisyys käyttää opioideja on huomattavasti suurempi kuin korkeammin koulutetuilla. Ero on merkittävä”, sanoo professori, erikoistutkija Petri Böckerman Jyväskylän yliopistosta.

Hänen mukaansa terveysviranomaisten tulisi kiinnittää aiempaa tarkempaa huomioita opioidien käytön keskittymiseen matalampiin sosioekonomisiin ryhmiin

Böckermanin mielestä tulos on kiinnostava, koska terveydenhuoltojärjestelmät ovat Suomessa ja Yhdysvalloissa erilaiset. Suomessa on kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä, ja opioidien käyttöä valvotaan huomattavasti tarkemmin kuin Yhdysvalloissa. Silti opioidien käyttö keskittyy Suomessakin sosioekonomiselta asemaltaan alempiin ryhmiin.

”Yhdysvalloissa opioidien käyttö heijastelee yhteiskunnallista pahoinvointia. Herää jatkokysymys, että missä määrin opioidien käytön yleistyminen ja sen voimakas korrelaatio sosioekonomisen taustan kanssa myös Suomessa heijastelee yhteiskunnallista pahoinvointia”, Böckerman sanoo.

Toinen tarkastelemisen arvoinen huomio on se, missä määrin opioideja käytetään yleisesti kroonisen kivun lievittämiseen sen sijaan, että niitä käytettäisiin vain tiukasti määriteltyihin lääketieteellisiin tarkoituksiin. Böckermanin mukaan Yhdysvalloissa opioidien käytön kasvu liittyy muun muassa siihen, että niillä hoidetaan erityyppistä kroonista kipua, johon opioidit eivät alun perin ole tarkoitettuja.

HS kirjoitti opioidien vaarallisuudesta Yhdysvalloissa kolme vuotta sitten.

Lue lisää: Elävien kuolleiden kaupungilta näyttävän Daytonin ruumishuoneelta on tila loppu – Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huume-epidemia, ja yliannostuksia ottavat niin eläkeläiset kuin lapsetkin

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin opioidien käyttöä Suomessa myös alueellisesti. Korkeamman työttömyysasteen alueilla opioidien käyttö on yleisempää kuin alueilla, joilla työttömyyttä on vähän.

”Suomessa opioidien käyttö ei ole keskittynyt kaupunkialueille, vaan se korreloi voimakkaasti alueellisen työttömyysasteen kanssa. Jos kunnassa on korkea työttömyysaste, opioidien käyttö on yleisempää”, Böckerman sanoo.

Lue lisää Suomen alueellista eriytymisestä: Tuloerot kasvavat Suomessa kohti laman jälkeisiä ennätys­lukuja, ja keskellä Uuttamaata sijaitseva onnellisten kylä auttaa ymmärtämään, mistä ilmiössä on kyse

Kelan tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen ei ole yllättynyt alueellisista eroista ja opioidien käytön painottumisesta sosioekonomisesti alempiin ryhmiin.

”Tulos on ollut kansainvälisesti samanlainen. Ruotsissakin on löytynyt samanlaisia eroja”, hän sanoo.

”Suomessa ei ole sellaista opioidikriisiä kuin Yhdysvalloissa. Täällä opioidien määrääminen on lähtökohtaisesti säädellympää. Toki meilläkin on tällaisia eroja, vaikka ne ovat mittakaavaltaan pienempiä.”

Saastamoisen mukaan se, että opioidien käyttö on keskittynyt heikommin menestyviin ryhmiin, on jossain määrin huolestuttavaa. Saastamoisen mukaan erot saattavat osaltaan selittyä sairastavuuden eroilla, esimerkiksi syövän esiintyvyydellä. Opioideja määrätään monille syöpää sairastaville potilaille.

Saastamoisen mukaan on myös mahdollista, että alemmissa sosioekonomissa ryhmissä esiintyy erilaista kroonista kipua enemmän. Opioideja ei kuitenkaan suositella pitkäaikaisen kivun hoitoon, sillä ne aiheuttavat voimakasta riippuvuutta.

”Olen sitä mieltä, että opioidien määräämiseen kannattaa kiinnittää huomiota, ja se [opioidien määrääminen] kannattaa tehdä erittäin harkiten”, Saastamoinen sanoo.

Kela on lähettänyt suomalaislääkäreille palautetta opioideihin liittyen. Opioideja koskevia palautekirjeitä lähetettiin lääkäreille kahdessa erässä. Vuonna 2017 palautekirje koski mietoja opioideja. Toukokuussa 2019 Kela lähetti lääkäreille vahvoja opioideja koskevan palautekirjeen.

Kirjeessä huomautettiin, että lääkäreiden tulisi tarkkaan harkita vahvojen opioidien määräämistä pitkäaikaiseen käyttöön.

Lue lisää: Kela moittii tuhansia lääkäreitä opioidien määräämisestä: HS selvitti, missä vahvoja kipulääkkeitä käytetään eniten

Saastamoisen mukaan uusia toimia ei ole tulossa. Hän uskoo, että lääkärikunta on kiinnittänyt ja kiinnittää huomiota opioidien käyttöön, koska siihen liittyvät ongelmat ovat olleet viime vuosina paljon esillä.