Suomessa on THL:n mukaan nyt 4 740 varmistettua koronavirustartuntaa.

Uusimmat tiedot lyhyesti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koko Suomessa on tiistaihin mennessä todettu yhteensä 4 740 koronavirustartuntaa. Edelliseen päivään verrattuna lisäystä on vain 45 tapausta, mikä on melko vähän viime viikkoihin verrattuna.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella on todettu nyt yhteensä 3 243 tartuntaa. Lisäystä edelliseen päivään on 39 tapausta.

Tarkempia tietoja Suomen ja maailman tilanteesta löytyy alla olevista, säännöllisesti päivittyvistä grafiikoista. Suomen osalta tartuntatiedot päivittyvät yleensä puoliltapäivin ja sairaalahoitoa ja kuolemia koskevat tiedot iltapäivällä. Ulkomaita koskevat tartunta- ja kuolematiedot päivittyvät tietokantaan yleensä yön aikana.

Tiedot saattavat päivittyä tietokantoihin myös takautuvasti, kun uusia testituloksia valmistuu tai virheellisiä raportteja korjataan.

Tartuntatilanne Suomessa

Alla oleva grafiikka kertoo, miltä Suomen tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä THL:n tartuntatautirekisterin tietojen mukaan. Tartunnat kirjataan rekisteriin näytteenottopäivälle. Koska näytteiden valmistumisessa ja kirjaamisessa kestää yleensä 2–4 päivää, viimeisimpien päivien luvut tulevat vielä muuttumaan.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei testata, joten varmistettujen tartuntojen määrä ei kuvaa tarkasti sitä, kuinka paljon tartuntoja todella on.

Kunnittain tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä tältä. THL ei julkaise tietoja kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Ilmaantuvuus-välilehdellä tartunnat on suhteutettu väestön määrään. Luvut kertovat, kuinka monta tapausta kussakin kunnassa olisi, jos jokaisessa kunnassa olisi 100 000 asukasta.

Sairaanhoitopiireittäin tartuntatilanne näyttää Suomessa tältä:

Varmennettujen tartuntojen ikäjakauma näyttää Suomessa THL:n mukaan tällä hetkellä tältä:

Koronavirustestien määrän kehityksen Suomessa THL:n tietojen perusteella näet tästä:

Sairaalahoidossa olevat Suomessa

Alla olevat grafiikat kertovat sairaalahoidossa olevien määrän kehityksessä Suomessa päivittäin ja alueittain. THL tiedottaa uusimmat luvut joka päivä iltapäivällä:

Seuraavan grafiikan avulla voit tarkastella tilannetta Pohjoismaissa. Ilmaantuvuus-välilehdellä sairaalahoito- ja kuolematiedot on suhteutettu väestön määrään. Luvut kertovat, kuinka monta tapausta kussakin maassa on 100 000 asukasta kohti.

Kuolleet Suomessa

THL tiedottaa koronaviruksen aiheuttamista kuolemantapauksista iltapäivisin. Kuolemien osalta tilanne näyttää Suomessa nyt tältä:

Liikkuminen Helsingissä ja Uudellamaalla

Alla oleva reaaliaikaisesti päivittyvä grafiikka näyttää, kuinka paljon ajoneuvoja on liikkeellä Uudenmaan rajakohdissa:

HS:n reaaliaikaisesti päivittyvä grafiikka näyttää, kuinka paljon ajoneuvoja on liikkeellä Helsingin sisääntuloväylillä:

Tilanne maailmalla

Alla oleva graafi näyttää, miten tautitapaukset ovat lisääntyneet eri maissa sadannesta tartunnasta lähtien.

Grafiikan asteikko on logaritminen. Se tarkoittaa tässä, että yksi askelväli y-akselilla merkitsee tartuntojen määrän kymmenkertaistumista.

Maan nimeä napauttamalla voit piilottaa ja lisätä käyriä takaisin näkyviin. Voit myös lisätä haluamasi maan grafiikkaan grafiikan alapuolella olevasta valikosta.

Alla oleva graafi näyttää, miten kuolemantapaukset ovat lisääntyneet eri maissa kunkin maan kymmenennestä kuolemasta lähtien.

Grafiikan asteikko on logaritminen. Se tarkoittaa tässä, että yksi askelväli y-akselilla merkitsee tartuntojen määrän kymmenkertaistumista.

Maan nimeä napauttamalla voit piilottaa ja lisätä käyriä takaisin näkyviin. Voit myös lisätä haluamasi maan grafiikkaan grafiikan alapuolella olevasta valikosta.

Alla olevasta kokonaisuudesta voit tarkastella Suomen, Euroopan tai koko maailman ajantasaista tartuntatilannetta ja kuolemien määrää valitsemalla ylävalikosta haluamasi tiedot. Tänään raportoidut ulkomaita koskevat tiedot päivittyvät tietokantaan ensi yön aikana. Suomen osalta tartuntatiedot päivittyvät yleensä puoliltapäivin ja kuolemia koskevat tiedot iltapäivällä.

Oireet Suomessa

HS:n ja teknologiayhtiö Futuricen kehittämä tautioireiden seurantapalvelu Oiretutka kertoo, missä päin Suomea on raportoitu koronaepäilyistä. Alla olevasta karttavisualisoinnista käyvät ilmi ne kunnat, joissa eri oireita on eniten. Yksittäisen kunnan lisätietoja saa klikkaamalla palloa tai valitsemalla kunnan nimen alasvetovalikosta.

Kyselyyn voi vastata anonyymisti alla. Myös oireettomien toivotaan vastaavan.