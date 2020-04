Vappuaaton ja vappupäivän sää on enimmäkseen poutainen mutta varsin kolea, ennustaa Ilmatieteen laitos.

Lämpötilat eivät nouse etelässäkään yli kymmenen asteen, ja lähinnä pohjoisessa tulee yksittäisiä lumikuuroja.

Pilvisyys vaihtelee päivällä enimmäkseen puolipilvisestä pilviseen. Vappupäivänä voi länsirannikolle tulla lounaasta hajanaisia vesisateita.

Lämpötila on päivällä etelä- ja länsiosissa maata 7–10 astetta ja itä- ja pohjoisosissa 2–7 astetta.

Vappuyö on laajoilla alueilla selkeä ja kylmä. Yön alin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa nollan molemmin puolin. Pohjoisosassa maata on kolmesta kahdeksaan astetta pakkasta.

Monin paikoin maan etelä- ja keskiosissa on voimassa erityisesti ruohikkopalovaroituksia.

Historiatilastot kertovat, että päivälämpötila on vappuna keskimäärin maan etelä- ja keskiosassa 10–15 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta.

Ehjä lumipeite on vappuna tyypillisesti Oulun pohjoispuolelta Ilomantsiin ulottuvan linjan pohjoispuolella.

Muutaman sentin lumikerros ei ole Suomen keskiosissakaan harvinainen vappuna mutta sen sijaan maan eteläosissa lumipeite on harvinainen. Etelässä nähdään lumipeite vappuna keskimäärin kerran vuosikymmenessä.

Tilastojen mukaan mahdolliset sateet ovat tulleet etelässä tyypillisesti vetenä mutta pohjoisessa myös räntänä ja lumena.

Ilmatieteen laitos huomauttaakin, että vapun ajan sankat lumisateet etelässä ovat lähes myytti. Lunta ja räntää nähdään vappuaamuna etelässä vain keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa.

Ilmatieteen laitoksen pisimmät yhtenäiset mittaussarjat ovat Helsingin Kaisaniemestä. Mittausten mukaan Kaisaniemen sateisin vappu oli vuonna 1957.

Viimeinen kunnollinen luminen vappu olikin Helsingissä vuonna 1957. Helsingissä satoi lunta aattona ja vappupäivänä, ja ylioppilaiden kuvattiin hiihtävän vappuaamuna suksilla Ullanlinnanmäelle 10–20 sentin loskassa.

Takatalvi yllätti ylioppilaiden vappumarssin ja muut vappujuhlijat vuonna 1957. Kuva: Mauri Vuorinen / Lehtikuva

Lumihiutaleita on nähty Kaisaniemessä myös vuonna 1994, Helsinki-Vantaalla vuonna 1999 ja Itä-Helsingissä vuonna 2005. Lumikuuroja tuli myös vappupäivänä 2011 Helsingissä ja muualla Etelä-Suomessa.

Kaisaniemessä mitattu lämpimin vappu oli vuonna 1998. Tuolloin mitattiin vappupäivänä 19,3 astetta.

Havis Amandan suihkulähde sai lumikuorrutuksen vuoden 2017 vappuna. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Ilmatieteen laitos on koonnut vappusäiden historiasta lisätietoja nettisivuilleen.