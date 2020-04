Hallitus on kertonut päättävänsä koulujen loppukevään kohtalosta ennen vappua eli tällä viikolla. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Jos koulut uudelleen avataan, opettajien kontaktit toisiinsa on minimoitava, käsihygieniaa tehostettava ja koko koulun kokoontumiset kuten kevätjuhlat peruttava. Ja jos joku alkaa oireilla, hänen on pysyttävä poissa koulusta.

Tässä pähkinänkuoressa lasten infektiolääkäreiden ohjeet siitä, miten koronaviruksen leviämistä estetään kouluissa.

Ohjeita ovat olleet laatimassa lasten infektioiden asiantuntijat Oulun, Tampereen, Turun ja Kuopion yliopistollisista sairaaloista sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus). He kirjoittivat viime viikolla Helsingin Sanomien mielipideosastolla, että koulujen avaamista pian pitäisi harkita.

Lääkärijoukko on koostanut tutkimusnäyttöön perustuvia ja kouluissa toteuttamiskelpoisia keinoja, joilla viruksen leviämistä voidaan ehkäistä kouluissa. Tiivistelmä ohjeista löytyy täältä.

”Tämä on meidän asiantuntijoiden panos tähän keskusteluun, jota mietitään monelta kannalta”, sanoo yksi ohjeiden laatijoista, lasten infektiolääkäri Terhi Tapiainen Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Koulut ovat kiinni 13. toukokuuta saakka. Hallitus on kertonut päättävänsä koulujen jatkosta ennen vappua.

Lasten infektiolääkäreiden mukaan nykytiedon valossa koulujen asteittainen suunniteltu avaaminen on turvallista oppilaille ja henkilökunnalle.

He perustelevat asiaa näin. Tutkimusten mukaan lapset ja nuoret eivät sairastu koronaviruksesta vakavasti eivätkä tehokkaasti levitä virusta. Suomen sairaaloissa ei ole ollut hoidossa vakavasti sairastuneita lapsia. Koronaviruksen aiheuttamat kuolemantapaukset keskittyvät vanhusväestöön: infektiolääkäreiden mukaan yli 80-vuotiaiden kuolemanriski on 13,4 prosenttia ja lasten 0,0026 prosenttia.

Terhi Tapiaisen mukaan riski kouluepidemioihin on pienempi kuin alunperin, koulusulusta päätettäessä, arvioitiin.

Hänen mukaansa koulujen avaaminen nostaisi opettajien tartuntariskiä vain vähän suhteessa siihen, mikä riski on koko yhteiskunnassa. Hän huomauttaa, että koulujen avaamisessa ei ole kyse vain toukokuun lopusta, vaan arjen järjestämisestä poikkeusoloissa. Hänen mukaansa poikkeuksellinen tilanne voi jatkua kaksikin vuotta.

”Suurin ahdistus tulee ehkä siitä, että meillä ei ole välitöntä paluuta normaaliin. Nyt kun kouluja ollaan avaamassa ja epidemia on yhä olemassa, se realisoi sen, että tässä me nyt olemme, ja tilanne ei tule normalisoitumaan ennen kuin meille tulee todella hyviä keinoja kuten rokote tai tehokas viruslääkitys”, Tapiainen sanoo.

”Nyt meidän pitää yhteiskuntana vain pyrkiä jatkamaan elämää eteenpäin, minimoida riskit ja suojella haavoittuvimpia.”

Lasten infektiolääkäreiden mukaan koulujen avaamisen vaikutusta epidemiaan pitää seurata tarkasti. Heidän mukaansa seuraavia ohjeita noudattamalla viruksen leviämistä voidaan ehkäistä kouluissa ja suojata erityisesti henkilökuntaa.

Käsihygienia ja käsidesi

Hyvän käsihygienian on todettu vähentävän hengitystieinfektioiden leviämistä kouluissa ja päiväkodeissa. Oppilaiden ja henkilökunnan tulee pestä kädet aina kouluun tullessa ja sieltä lähtiessä. Kädet tulee pestä myös ennen ja jälkeen ruokailun sekä aina wc-käyntien jälkeen.

Kädet voidaan pestä huolellisesti vedellä ja saippualla tai valvotusti käsidesillä. Terhi Tapiaisen mukaan käsidesin käyttö saattaa olla kouluissa vierasta, mutta se voitaisiin ottaa koulumaailmassakin käyttöön kuten monissa päiväkodeissa on jo tehty.

Isojen kokoontumisten välttäminen

Kouluissa tulee välttää isojen ihmismäärien kokoontumista sisätiloissa. Ruokasaleihin ei kokoonnuta syömään. Ruokailut kannattaa järjestää esimerkiksi koululuokissa lounaspakettien avulla. Koko koulun yhteisiä tilaisuuksia kuten kevätjuhlia ei pidä nyt järjestää.

Opettajien tulee välttää opettajien yhteisiä kokoontumisia esimerkiksi opettajainhuoneissa. Henkilökunnan kannattaa olla toisiinsa yhteyksissä etäyhteyksien avulla.

Vaikka koulupäivä jo itsessään on massatapahtuma, Tapiaisen mukaan oleellisinta on kiinnittää huomiota aikuisten keskinäisiin kontakteihin.

”Aikuisten väliset kontaktit tulisi pitää niin vähissä kuin mahdollista.”

Ohjeissa ei puhuta ryhmäkoosta eikä turvaväleistä. Tapiaisen mukaan tutkimuksista ei löydy perusteita sille, että kouluissa pitäisi määrätä turvavälejä tai pienentää ryhmiä. Niitä on myös hankala toteuttaa koulujen tiloissa.

”Tutkimukset, jotka ovat osoittaneet, että lapset eivät tehokkaasti tartuta toisiaan eivätkä opettajia, ovat tavallisista kouluista, tavallisista luokista ja tavanomaisilla etäisyyksillä. Niissä ei ole tehty mitään erityisjärjestelyitä”, hän sanoo.

”Juju ei ole koululaisten väliset etäisyydet, vaan aikuisten väliset etäisyydet. Aikuisten väliset etäisyydet kannattaa maksimoida ja kontaktit minimoida. ”

Oireilevat kotiin

Jos lapsella tai aikuisella on oireita, hänen pitää jäädä kotiin ja hakeutua koronavirustestiin. Tartunnan saaneiden täytyy olla riittävän kauan pois koulusta. Tartunnalle altistuneet jäljitetään ja laitetaan karanteeniin.

Lasten infektiolääkärit eivät määrittele tarkkaa aikaa poissaolon pituudesta. He toteavat, että tartunnan saaneet voivat erittää virusta melko pitkään. Arviot vaihtelevat keskimäärin viikosta 12–20 vuorokauteen.

Siitä, kuinka pitkään lapset erittävät virusta, ei ole paljon julkaistua tietoa. Kymmenen lapsen tutkimusaineistossa lapset erittivät virusta keskimäärin 12 vuorokautta. Todennäköisesti oireilevat lapset tartuttavat virusta enemmän kuin oireettomat, mutta eroista ei ole vertailua.

Terhi Tapiainen uskoo, että koulujen avautuessa karanteeniajoista tulee tarkempia ohjeita. Hän huomauttaa, että koulujen avautuminen luo uudenlaisen tilanteen, joten karanteeniajoissa on hyvä olla hyvin varovainen. Hänen mukaansa oireellisia tulee myös testata aktiivisesti.

”Sen täytyy olla meidän yhteinen pyrkimys, että testaus tulee jatkumaan olennaisena osana epidemian hillitsemistä. Siinä voi olla paikkakuntakohtaisia eroja, mutta tilanne paranee koko ajan.”

Kangasmaskilla vai ilman?

Kangasmaskien käytöstä infektiolääkärit eivät anna selviä ohjeita. Heidän mukaansa niiden käyttöä puoltavat tiedot siitä, että virus erittyy oireettomanakin. Käyttöä puoltaa myös se, että influenssapandemian aikaan nuorilla aikuisilla maskin käyttö vähensi tartuntoja.

Korkealuokkaisten suojainten saatavuus on kuitenkin rajoitettua, joten niitä ei voida suositella koko väestölle. Kangasmaskeja on paremmin saatavilla, mutta niiden teho on infektiolääkäreiden mukaan vähäinen.

Lasten infektiolääkärit toteavat, että ”tutkimustulosten perusteella kangasmaskien käyttöä kouluissa ei voi vahvasti suositella”. He eivät kuitenkaan kiellä maskien käyttöä.

”Emme sano, ettei siinä ole mitään järkeä. Se jää harmaalle alueelle, jossa voi käyttää omaa harkintaa. Erityisesti aikuisten välillä voisi olla tiettyjä ajatuksia, jotka myös puoltavat maskien käyttöä”, Terhi Tapiainen sanoo.