Suomen Rehtorit ry julkaisi eilen kyselyn, jonka mukaan yli 80 prosenttia rehtoreista on sitä mieltä, että etäopetusta tulee jatkaa lukuvuoden loppuun asti.

Kyselyn mukaan 98 prosenttia kyselyyn vastanneista peruskoulun rehtoreista ja 89 prosenttia lukion rehtoreista uskoo, että vaikka lähiopetukseen siirryttäisiin, osa oppilaista jäisi kotiin.

Suomen Rehtorien puheenjohtaja Antti Ikonen arvioi, että lukuvuoden loppua kohden voi syntyä monimutkainen tilanne, jossa ohjeistus on se, että kouluun tulisi palata, mutta useat luokka-asteet jäisivät etäopetukseen.

”Uskon, että tilanne on sellainen, että osa oppilaista ei kuitenkaan palaisi. Se jakso lähiopetuksessa olisi niin lyhyt ja tilanteeseen liittyy paljon huolta paluun turvallisuudesta.”

Peruskoulut ja lukiot päättyvät tänä vuonna kaikki samaan aikaan lauantaina 30.5.2020.

Kouluihin palattaisiin mahdollisesti toukokuun puolivälissä. Etäopetuksessa on toistaiseksi voimassa olevan päätöksen mukaan määrä olla 13. toukokuuta asti.

”Seuraamme myös tilannetta muissa Euroopan maissa ja kouluissa, missä monin paikoin kouluvuoden pituus on pidempi ja koulu jatkuu kesä- tai heinäkuulle, eli siinä mielessä Suomen tilanne on erilainen. Suomi on varhaisimpia kevätlukukauden lopettajia”, Ikonen sanoo.

Ikonen korostaa, että muutama viikko lähiopetuksessa on lyhyt aika.

”Perheet ja koulujen henkilökunta ovat muutenkin olleet tänä keväänä kovalla koetuksella. Se, että toukokuun loppuun tulisi vielä tällainen uusi härdelli, jossa siirrytään pariksi viikoksi lähiopetukseen, ei olisi hyvä juttu.”

Hallitus neuvottelee tänään lähiopetukseen paluusta. Yksi vaihtoehto on, että kouluihin palaavat luokkien 1–3 oppilaat.

Lue lisää: Menevätkö lapset kouluun vielä tänä keväänä? Hallitus neuvottelee tänään lähiopetukseen paluusta

Ikonen arvioi, että jos päätös on sellainen, että koulut avataan, niin rehtorit toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti.

”Olemme rehtoreiden kesken hyvin kriittisiä lähiopetukseen palaamisen suhteen tässä tämän kevään tilanteessa. Mutta siinä tilanteessa jos tällaiset ohjeet tulevat, niin toimimme tietenkin annettujen pelisääntöjen mukaan.”

Ikonen muistelee etäopetuksen alkuhetkiä, jossa Ikosen mukaan monia opettajia kuormitti se, että ohjeet eivät olleet yhtenäiset sen suhteen, millaisissa erityistapauksissa lapsi saa jäädä lähiopetukseen.

”Ennen kaikkea toivomme, että ohjeet ovat selkeät ja yhtenäiset. Emme toivo sen tyyppistä sekoilua lukuvuoden loppuun, kuten etäopetukseen siirtymisen alkuvaiheessa, missä veivattiin edes takaisin sitä, että saavatko ne lapset jäädä kouluun, joiden vanhemmat työskentelevät kriittisillä aloilla.”

Ikosen mukaan koulujen perimmäinen tarkoitus on tilanteessa jäänyt keskusteluissa taka-alalle: hän toivoo, että nyt muistettaisiin se, että koulujen ensisijainen tarkoitus on järjestää oppilaille ja opiskelijoille opetus ja kasvatus.

”Me koulutoimijat toivomme, että tässä tilanteessa koulu määritellään sen perustehtävän kautta, joka on opetus ja kasvatus. Nyt koulua on ryhdytty määrittelemään liiaksi hyvinvointi- ja sosiaalipalveluiden viitekehyksestä. Ymmärrän, miksi tätä keskustelua käydään, mutta ensisijaisesti koulu on koulu.”

Ikosella on etäopetusta takana monta viikkoa ja ja hän vaikuttaa tyytyväiseltä etäopetuksen kulkuun.

”Olen edelleen hämmästynyt siitä, että etäopetus lähti niinkin lyhyellä varoitusajalla käyntiin niinkin hyvin. Etäopetuksen laatu on ollut yleisesti hyvä: tietyt kriittiset pisteet on tunnistettu eli se, että joidenkin oppilaiden motivaatio ei tahdo kantaa. Pitkällä aikavälillä etäopetus olisi raskasta eli hienoa, että jossain vaiheessa pääsemme takaisin normaaliin.”