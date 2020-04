Poliisi epäilee 15-vuotiaan teinin työntäneen 10-vuotiaan lapsen 14 metriä korkealta kalliolta alas maanantaina illalla.

15-vuotias kertoi tapauksesta perheelleen, ja uhri löydettiin tapahtumapaikalta. Hän selvisi lievin vammoin.

”Hän on päässyt jo hoidosta kotiin. Niin paljon kuin tässä asiassa on huonoa ja vakavaa, on mukana myös äärettömän hyvää tuuria. Lähtökohtaisesti jos joku tiputetaan noin korkealta, minä olettaisin seurausten olevan todennäköisesti traagiset”, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Rutanen Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Tapaus sattui Jyväskylän Tikkakosken vanhan kivääritehtaan alueella. Rutanen kertoo, että jyrkänteellä oli varoitussiimoja kertomassa pudotuksesta, mutta jyrkännettä ei oltu esimerkiksi aidattu. Jyrkänne ei ole luonnon muovaama, vaan se on louhittu.

Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Keskisuomalainen.

Rutanen kertoo, että lapset tunsivat toisensa jo etuudestaan ja ilmeisesti heidän välillään on ollut riitaa. Lapset olivat molemmat vapaaehtoisesti tapahtumapaikalla.

Poliisi ei kerro lasten sukupuolia.

Poliisi on kuulustellut molemmat lapset, ja poliisilla on selvä kuva tapahtumakulusta.

”Kuulusteluiden sisältöjä en lähde avaamaan asianomistajien nuoren iän takia. Nyt puhutaan kuitenkin niin poikkeuksellisesta tapauksesta”, Rutanen sanoo.