Yksikään lapsi ei ole tarvinnut vakavien koronavirusoireiden takia sairaalahoitoa Suomessa, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myös tartuntojen määrässä lapset edustavat melko pientä ryhmää.

Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 4 906 varmistettua koronavirustartuntaa, joista hieman yli 200 alle 16-vuotiailla. Lasten koronavirustartunnoista 75 prosenttia on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Lasten tartunnat voivat olla usein täysin oireettomia, THL kertoo.

”Vaikka koronavirustartunnan voi saada myös oireettomalta viruksen kantajalta, oireiset ovat selvästi tartuttavampia kuin oireettomat tai lieväoireiset henkilöt. Sen vuoksi virus ei kierrä yhtä aktiivisesti lasten keskuudessa”, sanoo THL:n lasten infektiolääkäri Otto Helve tiedotteessa.

Alle 16-vuotiailla todetut tartunnat jakautuvat ikäryhmittäin seuraavasti: 0–3-vuotiailla 25 prosenttia tartunnoista, 4–7-vuotiailla 17 prosenttia tartunnoista, 8–11-vuotiailla 26 prosenttia tartunnoista ja 12–15-vuotiailla 32 prosenttia tartunnoista.

Maailmalla ainakin Britannia ja Italia ovat kertoneet sairaaloiden hoitaneen yksittäisiä nuoria potilaita harvinaisen tulehduksellisen oireyhtymän vuoksi. Tulehdustaudin ja koronaviruksen välillä on epäilty olevan yhteys, jota lääkärit tutkivat.

Aiemmin Pohjois-Italiassa lääkärit ovat kertoneet hoitaneensa alle 9-vuotiaita lapsia, joilla vaikuttaisi olevan Kawasakin tauti. Taudin oireisiin kuuluu muun muassa korkea kuume ja verisuonien seinämien tulehdus, joka voi aiheuttaa valtimonpullistuman.

Britannian terveysministeri Matt Hancock kertoi tiistaina, että joitakin perusterveitä lapsia on kuollut maassa tulehdustautiin. Ministeri ei kertonut, kuinka monesta lapsesta on kyse mutta painotti, että kyse on varsin harvinaisesta oireyhtymästä.

Myös Yhdysvalloissa on uutistoimisto Reutersin mukaan hoidettu ainakin kolmea samankaltaisia oireita saanutta lasta sairaalassa New Yorkissa. Nuorin hoidettavista on kuusi kuukautta vanha ja vanhin 8-vuotias.

”Tällä hetkellä yritämme ymmärtää, mistä tässä on kyse”, sanoi lääkäri Mark Gorelik Reutersille.

Gorelikin mukaan on mahdollista, että joillakin lapsilla koronavirus laukaisee sekundaarisen immuunivasteen, joka reagoi koronavirukseen liian voimakkaasti.

Yleisesti ottaen koronavirustartunnat ovat kuitenkin lapsilla lieväoireisia.

THL:n mukaan esimerkiksi Kiinassa todetuista tartunnoista noin prosentti on alle 20-vuotiailla ja Yhdysvalloissa 1,7 prosenttia alle 18-vuotiailla. Osastohoitoon ovat joutuneet yleisimmin alle vuoden ikäiset lapset.