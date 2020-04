Uudenmaan väestöstä vain aniharva on todistetusti immuuni koronaviruksen aiheuttamalle covid-19-sairaudelle, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta. THL tutki, kuinka suurella osuudella väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen aiemmasta kohtaamisesta.

Koronavirus on jyllännyt Suomessa voimakkaimmin Uudellamaalla ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Silti vain hyvin harvalle on todistetusti muodostunut vasta-aineita virusta vastaan. Koronavirustartunnan seurauksena vasta-aineita muodostuu muutaman viikon viiveellä tartunnasta.

Vasta-ainetutkimuksen aineistoa ryhdyttiin keräämään Husin alueella 9. huhtikuuta. Sen jälkeen satunnaisotoksia on ryhdytty keräämään kaikkien yliopistosairaaloiden alueelta.

Satunnaisotanta on THL:n mukaan luotettavin tapa selvittää vasta-aineiden esiintymistä väestössä. Otannassa on ollut mukana 18–69-vuotiaita naisia ja miehiä. Tähän mennessä THL:lle on saapunut yli 1 000 näytettä. Niistä on ehditty tutkia 516. Seulontatestillä positiivisiksi todettuja näytteitä on 11, joista 9 on tutkittu neutralisaatiotestillä tähän mennessä. Näistä vain yksi näyte on ollut positiivinen.

”Neutralisaatiotesti mittaa luotettavasti toiminnallisten vasta-aineiden esiintymistä. Nämä vasta-aineet myös todennäköisimmin kertovat ainakin lyhytaikaisen suojaavan immuniteetin muodostumisesta. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan tutkimustietoa siitä, minkälainen immuunivaste tuottaa suojaa”, sanoo THL:n erikoistutkija Merit Melin THL:n tiedotteessa.

”Ensimmäinen väestöpohjainen tuloksemme vasta-ainetasoista sopii epidemiatilanteeseemme, vaikka vasta-ainepositiivisia on hyvin vähän”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane THL:n tiedotteessa.

THL:n testien mukaan satunnaisotantaan osallistuneista suomalaisista vain 0,2 prosentilla on todistettu immuniteetti virusta vastaan. Koko Uudenmaan väestön tasolla tämä tarkoittaisi sitä, että immuniteetti olisi nyt noin 3 400 uusmaalaisella.

Toistaitseksi immuniteetin tasosta on kuitenkin liian varhaista tehdä johtopäätöksiä, sillä testejä on tehty vasta hieman yli 500.

THL:n tutkimuksen päätarkoituksena on antaa ajantasainen kuva siitä, kuinka suurella osuudella eri ikäryhmien ja alueiden väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita. Vasta-aineiden esiintyminen on merkki koronavirusinfektion sairastamisesta oireisena tai oireettomana.

Tieto on tärkeä, sillä sen perusteella voidaan päätellä epidemian voimakkuus, mihin suuntaan se on menossa ja missä vaiheessa epidemiaa olemme. Väestön immuniteettia koskevat tiedot tarjoavat perustellun pohjan päätöksille esimerkiksi siitä, mitä toimenpiteitä epidemian hallitsemiseen kulloisessakin vaiheessa tarvitaan.

THL:n tutkimushankkeessa selvitetään myös sitä, kuinka pitkään vasta-aineet säilyvät, ja miten niiden kehittyminen liittyy infektion vakavuuteen.

Suomessa on keskiviikkoon mennessä todettu yli 4 900 koronavirustartuntaa. Virus on aiheuttanut Suomessa lähes 200 kuolemaa.

Suomessa koronavirusepidemia alkoi myöhemmin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Suomi otti myös varhain rajoitustoimenpiteet käyttöön ja julisti maahan poikkeustilan.

Suomen toimet ovat hidastaneet epidemian etenemistä. Taudin eteneminen on hidastunut jopa siinä määrin, että terveysasiantuntijat ovat pohtineet sitä, pitäisikö taudin antaa kulkea tehokkaammin etenkin terveen väestön läpi.

”Pulma on se, että jos jatketaan näin, epidemia ei käytännössä etene. Kun sitten jossain vaiheessa rajoituksista on pakko luopua, edessä on jyrkkä tartuntahuippu. Jos esimerkiksi kesän pidämme kiinni kaikista rajoituksista, syksyllä tulee ennusteiden mukaan vaikea paikka”, sanoi esimerkiksi THL:n terveysturvallisuuden johtajalta Mika Salminen HS:n haastattelussa tiistaina.

THL:n tutkimus jatkuu viikoittaisena otoksena kaikkien yliopistosairaaloiden alueella. Tartuntojen kokonaismäärää ja epidemian etenemistä arvioidaan tarkemmin, kun tutkimusaineistoa kertyy. Tutkimuksen ajantasaisia tuloksia julkaistaan vastedes THL:n verkkosivulla säännöllisesti.

”Olisi nyt ensisijaisen tärkeää, että kutsun saaneet osallistuisivat kattavasti tutkimukseen, jotta saisimme parhaan mahdollisen arvion koronavirusepidemian leviämisestä asiantuntijoidemme ja päättäjiemme käytettäväksi", sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Arto Palmu tiedotteessa.

Satunnaisotostutkimuksessa vasta-aineiden esiintymistä on tutkittu kahdella eri testillä. Molemmat on kehitetty THL:ssä.

Koronaviruksia on useita eri tyyppejä. Jotkut viruksista aiheuttavat vuosittain esimerkiksi hengitystietulehduksia. Nykyinen maailmaa ravistellut koronavirus kantaa nimeä Sars-CoV-2. Se on levinnyt talvesta asti maailmalla nopeasti, sillä väestöllä ei ole sitä vastaan osittaistakaan vastustuskykyä.

THL:n nykyisessä vasta-ainetestissä pyritään tunnistamaan juuri uudenlaisen Sars-CoV-2-viruksen vasta-aineita. Testissä löytyneet positiiviset tulokset varmennetaan toisella testillä, joka mittaa vasta-aineiden kykyä neutraloida virusta. Toinen testi kertoo THL:n mukaan hyvin luotettavasti siitä, että näytteessä on juuri uudelle koronavirukselle muodostuneita vasta-aineita.

Uusi koronaviruksen muoto aiheuttaa pahimmillaan vaarallisen hengitystietulehdusen, jota nimitetään Covid-19-taudiksi. Tautiin ei ole toistaiseksi ehkäisevää rokotetta eikä tehokkaaksi osoitettua lääkettä.

THL:n mukaan on mahdollista, että osalla Covid-19-tartunnan saaneista muodostuu viruksen tunnistavia vasta-aineita. Kyseiset vasta-aineet eivät kuitenkaan pysty neutralisoimaan virusta. Myös väärien positiivisten seulontatestin tulosten mahdollisuus on merkittävä, kun vasta-aineiden esiintyvyys väestössä on vielä hyvin pieni. Vasta-aineiden muodostumista erilaisen taudinkuvan sairastaneilla selvitetään THL:n muissa tutkimuksissa.