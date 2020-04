Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kuvattiin ja haastateltiin Ritarihuoneen puistikossa. Valtioneuvoston linna on rauhoitettu tapaamisilta. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei kätkeydy paperipinojen taakse, vaan esiintyy julkisuudessa sangen usein. Eroa edeltäjiin on sikälikin, että Pöysti korostaa toimivansa kansalaisten edusmiehenä julkiseen valtaan ja viranomaisiin päin.

Hän ei koe olevansa hallituksen asianajaja tai kruununjuristi alamaisiin päin.

”Tavallisen ihmisen näkökulma on oikeusvaltioon ja hyvään hallintoon kuuluva periaate”, oikeuskansleri toteaa.

”Ulostuloillani vain vastaan kysyntään, kun on syntynyt tarvetta saada yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa julki. Kertaakaan en muuten ole itse tehnyt aloitetta median suuntaan, että laatikaapa nyt juttu”, hän selittää avointa linjaansa.

Kommentoitavaa on kieltämättä piisannut, paitsi tämän hetken valmiuslain soveltamisista, myös useista aiemmista laillisuuden rajanvedoista.

Pöysti on ennättänyt moneksi suhteellisen varhain. Hän väitteli oikeustieteestä alle kolmekymppisenä, aloitti ison viraston pääjohtajana 37-vuotiaana ja nousi valtakunnan ylimmäksi laillisuuden vartijaksi 47-vuotiaana.

Mainetta on karttunut tehokkaana ja tasapuolisena virkamiehenä.

Rovaniemellä kasvanut Pöysti urheili nuorena, ja pärjäsi koulussa mainiosti – parhaiten matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Vaan miksi polku veikin juridiikkaan?

”Jokin sisäinen palo siihen syttyi, ja ala tuntui oikealta. Opiskelu avasi näkemään erilaisia yhteiskunnan ja ihmisten käyttäytymismalleja, ja tutkimustyö kouli systemaattiseen ajatteluun ja antoi oivaltamisen hetkiä.”

Hallinto-oikeus johdatti hallintojuristiksi. Virkapaikoillaan Pöysti on koettanut edistää järkevää sääntelyä, vetää rajoja julkisten instituutioiden vallalle ja parantaa tietosuojaa.

Merkillisin työjakso oli syksystä 2015 syksyyn 2017, jolloin Pöysti toimi hallituksen sote-asioiden alivaltiosihteerinä. Juha Sipilän ja Alexander Stubbin maakunta- ja valinnanvapaus­diili oli voimakkaasti urauttanut pohjatyötä – ja sitoi virkamiesten kädet.

”Jälkikäteen katsottuna liian monta asiaa yritettiin liian pian – ja liian niukalla enemmistöllä. Julkinen palvelupohja oli keskeistä mutta valmistelultaan vielä puolitiessään, kun jo äkkiä rynnättiin myös yksityisen puolen osuuteen.”

Alivaltiosihteerin luottamus sote-paketin läpimenoon alkoi hiipua loppuvuodesta 2017 lähtien. ”Ratkaisevin oli se perustuslakivaliokunnan lausunto, että valinnanvapauden aspektit on kirjoitettava uusiksi. Selvisi, että niin massiivista lakipakettia olisi hyvin vaikea saada läpi, jollei uusi yritys onnistu kerralla.”

Jonkinlaisen maakuntamallin Pöysti uskoo yhä toteutuvan – jopa nykyisellä hallituskaudella.

Tämä kevät on ollut raskas. Näinä päivinä hahmottunee tie keveämpien koronarajoitusten aikaan. Sanna Marinin hallitus saa tänään asiasta Martti Hetemäen työryhmän muistion, jonka esitysten laillisuuden tarkistus teettää Pöystillä töitä. Vappuviikonlopusta tulee kiireinen.

Poikkeusrajoituksia jatkettaneen ainakin 13. toukokuuta asti, ja eräiltä osin kuun loppuun.

Ensisijaista on kaiken aikaa punnita toimenpiteiden voimakkuuden astetta, Pöysti painottaa – ja varjella perus- ja ihmis­oikeuksia mahdollisimman tarkasti. ”Valmiuslaki on harvinaisen krouvi työkalu, joten lisääntyvästi on mentävä eteenpäin normaalilakien turvin.”

Oikeusvaltion tiukkana kannattajana Pöysti murehtii kielteistä kehitystä monissa Euroopan maissa.

”Olen seurannut tapahtumia hyvin huolestuneena. Kyse on parhaasta eurooppalaisesta perinnöstä, jota nyt vakavasti uhataan ja murennetaan Unkarissa, Puolassa, Romaniassa…”

Oikeuskanslerin mukaan EU:n täytyy reagoida lujasti oikeusvaltion periaatteiden rikkomuksiin – ei vain sanallisesti paheksuen, vaan niin ikään ehdollistamalla unionin budjettitukea.

”Mutta samalla on pysyttävä dialogissa paitsi hallitusten, myös näiden maiden vapaiden kansalaisjärjestöjen kanssa.”