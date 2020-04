Liikkuminen on vähentynyt koronaviruksen vuoksi. Kuva Lahden Aleksanterinkadulta 27. huhtikuuta. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Applen karttasovelluksessa tehtyjen automatkojen reittihakujen määrä on noussut Suomessa jo lähes alkuvuoden tasolle. Asia selviää teknologiayhtiö Applen tilastoista.

Apple Maps on Google Mapsin kaltainen karttasovellus, jossa voi etsiä osoitteita ja reittejä. Reitin voi valita sen mukaan, onko liikkeellä autolla, joukkoliikennevälineillä tai kävellen.

Applen tilastoista näkee, että kaikkien reittihakujen määrä on pudonnut maaliskuun puolivälin tienoilla sekä Suomessa että Ruotsissa.

Joukkoliikennettä koskevien reittihakujen määrä on pudonnut selvästi eniten. Suomessa Apple-käyttäjien joukkoliikenteen reittihakuja on tehty viime viikot yli 50 prosenttia vähemmän kuin alkuvuodesta. Ruotsissa pudotusta on noin 40 prosenttia.

Autolla tehtävien matkojen haut putosivat vähiten. Määrä on noussut Ruotsissa jo hieman yli alkuvuoden tason, ja Suomessakin ollaan lähellä.

Applen reittihaun käyttäjien voidaan tilastojen perusteella tulkita vähentäneen joukkoliikenteen käyttöä ja jalan liikkumista, mutta autoilu on pitänyt pintansa.

Applen tilastot ovat joukkoliikenteen osalta varsin samansuuntaisia Googlen tietojen kanssa. Googlen keräämien paikkatietojen perusteella joukkoliikenneasemilla on 17. huhtikuuta Suomessa 59 prosenttia vähemmän verrattuna viiden viikon ajalta tammi–helmikuussa muodostettuun vertailuarvoon.

Apple Mapsissa myös jalankulkijoiden reittihaut vähenivät, mutta ulkoilu on Googlen mukaan muuten lisääntynyt. Puistoissa oli 17. huhtikuuta 32 prosenttia enemmän ihmisiä kuin vertailuajankohtana.