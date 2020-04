Koronavirusepidemia on merkinnyt laajaa puuttumista kansalaisten perusoikeuksiin. Liikkumisvapautta on rajoitettu, kaikenlaiset kokoontumiset on kielletty ja muiden muassa ravintoloitsijoilta on estetty elinkeinon harjoittaminen. Liikkumisrajoitukset ovat vaikuttaneet myös kansalaisten yksityiselämän suojaan.