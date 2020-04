Espoossa Nihtisillan vastaanottokeskus on asetettu karanteeniin koronavirustartuntojen takia, kertoo Maahanmuuttovirasto (Migri).

Luona Oy:n ylläpitämässä Nihtisillan vastaanottokeskuksessa on tällä viikolla tehty koronatestauksia useiden koronatartuntojen takia. Suurin osa henkilökunnasta ja noin 200 keskuksessa asuvista turvapaikanhakijoista on tähän mennessä testattu. Ensimmäiset testitulokset ovat valmistuneet, ja tähän mennessä tutkituista 90 näytteestä noin 35 on ollut positiivisia. Loput testituloksista valmistuvat ensi viikolla. Vastaanottokeskuksessa asuu noin 410 turvapaikanhakijaa.

Migri kertoi tiistaina, että Suomen vastaanottokeskuksissa on todettu yhteensä 30 tartuntaa.

Varmistettuja tartuntoja on siis vastaanottokeskuksissa yhteensä arviolta 60–70, kertoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen STT:lle. Tartuntojen kokonaismäärä tarkentuu Nuutisen mukaan vasta ensi tiistaina.

”Nihtisilta on ainoa iso rypäs. Muualla on enemmän yksittäisiä (tartuntoja)”, Nuutinen kertoo.

Kukaan vastaanottokeskuksen asiakkaista ei ole Nuutisen tietojen mukaan kuollut tai joutunut sairaalaan. Valtaosa turvapaikanhakijoista on nuoria, mikä vähentää riskiryhmään kuuluvia.

Nihtisillan vastaanottokeskuksen karanteeni on tartuntatautilain mukainen karanteeni.

”Tartunnan kantajat eristetään vastaanottokeskuksessa ja muille tulee karanteeni. Silloin se tarkoittaa, että pitää pysyä vastaanottokeskuksen alueella ja kontakti minimoidaan ihmisten välillä.”

Päätöksen karanteenista teki vappuaattona Espoon kaupungin tartuntatautiyksikkö.

Koronavirus on altis leviämään vastaanottokeskuksissa.

”Olosuhteet ovat haasteelliset. Laitosmainen majoitus vastaanottokeskuksissa on usein aika kollektiivista, saattaa olla yhteiset saniteetti- ja keittiötilat”, Nuutinen kertoo.