Vapun juhlinta on ollut yön aikana rauhallista ympäri Suomen, kerrotaan poliisin tilannekeskuksista STT:lle. Helsingin poliisi kiitti jo myöhään illalla ihmisiä Twitterissä ja toivoi, että”"virtuaalivappu” jatkuisi myös vappupäivänä.

Lounais-Suomessa on ollut hiljaisempaa kuin tavallisena perjantaiyötä, kertoo rikoskomisario Pertti Läksy.

Poliisin raporteissa mainitaan lähinnä muutamia yksittäisiä nuorten kokoontumisia.

Sisä-Suomesta komisario Tero Halmela kertoo yksittäisestä tapauksesta, jossa useita nuoria oli kokoontunut uimarannalle Tampereella Pirkanmaalla. Juhlijat poistuivat rannalta oma-aloitteisesti poliisin tullessa paikalle.

Halmelan mukaan ihmiset ovat kiitettävästi noudattaneet suosituksia juhlia erossa toisistaan. Hän arvioi, että kylmä ilma on myös tehnyt osansa.

Lounais-Suomen poliisi kertoi Twitterissä ennen puolta yötä, että nuoria oli kerääntynyt runsaasti Porin Tikkulan ABC:n parkkipaikalle. Nuorten joukossa oli humaltuneita alaikäisiä.

”Myöhään aattoiltaan saakka vappu on sujunut hyvin ja ennakoitua rauhallisemmin. On ilo huomata, miten fiksusti vappuaattoa on juhlittu”, komisario Jan Sormunen Oulun poliisista sanoi puolilta öin lähetetyssä tiedotteessa.

Sisä-Suomen poliisi sai jonkin verran hälytyksiä häiritsevästä metelistä yksityisasunnoissa. Poliisista ei voitu vielä aamuyöllä verrata niiden määriä aikaisempiin vappuihin.

Ilta-Sanomat kertoo Kokkolassa sattuneesta ammuskelusta yksityisasunnon pihalla. Tapahtumia tutkitaan rikosnimikkeillä tapon yritys, laiton uhkaus ja ampuma-aserikos, lehti kertoo. Kukaan ei loukkaantunut, ja kolme miestä on otettu kiinni.

Oulun poliisilaitos kertoi tiedotteessaan, että kotihälytyksiä oli odotettua vähemmän. Poliisi puuttui Oulussa muutamiin pieniin järjestyshäiriöihin, kuten kehotettiin sammuttamaan nuotio.

Ahvenanmaalla sammutettiin useampiakin nuotioita ja tulia, joita oli sytytetty metsäpalovaroituksesta huolimatta. Maarianhaminassa poliisit kävivät tiedotteen mukaan myös tarkistamassa asunnon, josta kuului kovaa huutoa. Kyse oli tietokonepelien pelaamisesta.