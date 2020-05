Saimaannorppia voi taas seurata kotisohvalta käsin. Luonnonsuojelujärjestö WWF on avannut jälleen suositun norppaliven, suoran nettilähetyksen Saimaalta, jossa pääsee kurkistamaan saimaannorppien keväiseen elämään. Tai ainakin ainakin harmaalle kivelle, jossa joskus voi bongata myös itse saimaannorpan.

Toukokuussa saimaannorpat nousevat rantakiville vaihtamaan karvansa. Nettikamera lähettää livekuvaa rantakiveltä, johon saimaannorppien tiedetään nousevan köllöttelemään.

WWF lähettää norppaliveä jo viidettä kevättä, ja se on saavuttanut suuren suosion. Neljänä edellisenä keväänä sitä on katsottu yli seitsemän miljoonaa kertaa. Sitä on katsottu sekä Suomessa että ulkomailla.

Saimaannorpat ovat paikkauskollisia eli ne pysyttelevät samoissa tutuissa maisemissa. Siksi nettikameran eteen saattaa ilmestyä vanhoja tuttuja: kivellä saattaa käväistä myös suomalaisten suosikkinorpaksi noussut Pullervo. Pullervoksi nimetty urosnorppa on katsojien iloksi viihtynyt rantakivellä kameran edessä useana keväänä.

Saimaannorpan bongaus livelähetyksestä voi tarjota monille hupia koronaviruksen varjostamaan kevääseen.

”Kivellä köllöttävien saimaannorppien ihasteleminen on erinomainen tapa saada ajatukset pois huolestuttavista uutisista”, sanoo WWF:n viestinnän asiantuntija Joonas Fritze.

”Norppalive tulee tarjoamaan tänäkin vuonna huippuviihdettä, jossa ei tapahdu juuri mitään. Välillä kivellä on norppa, välillä ei. Välillä norppa rapsuttaa itseään, välillä ei.”

Norppalive on yksi osa WWF:n livekameraseurantaa Luontoliveä. Norppaliven suuren suosion innoittamana WWF aloitti kaksi vuotta sitten muitakin suoria nettilähetyksiä luonnosta.

Tällä hetkellä Luontolivessä voi seurata saimaannorppien lisäksi sääksiä. Sääksen pesään asetetusta kamerasta näkee, kuinka sääksi tällä hetkellä hautoo pesässään munia.

Aiemmissa suorissa lähetyksissä on seurattu esimerkiksi liito-oravia, metsäpeuroja, ahmoja ja järvilohia. Huhtikuussa nettilähetyksissä pääsi katselemaan kyykäärmeiden paistattelua kevätauringossa. Lähetystä katsottiin lähes 700 000 kertaa.

Tänä vuonna WWF aikoo avata ainakin yhden ennennäkemättömän livelähetyksen.

Kaikki livelähetykset ovat katsottavissa osoitteessa luontolive.wwf.fi.