Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamossa tapahtui 29. huhtikuuta kello 9.47 jotain ainutlaatuista. Lähellä Venäjän rajaa sijainnut riistakamera ikuisti karhujen suurperheen liikkeet tavalla, joka on poikkeuksellinen jopa kokeneen karhututkijan mielestä.

Poikkeuksellista ei niinkään ole se, että karhuja liikkuu Kuusamossa vaan kuvan laatu.

”Olen tehnyt 13 vuotta riistakameroiden kanssa töitä, enkä ole nähnyt koskaan näin hyvänlaatuista kuvaa”, sanoo riistakameroita maahantuovan Riistakamerat.comin myyntijohtaja Juha Lyytikäinen.

Kuvan on tallentanut Lyytikäisen edustaman yrityksen yhteistyökumppanilleen toimittama kamera. Lyytikäinen välitti kuvan HS:n käyttöön, sillä hän haluaa, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan siitä.

Samalla hänellä on asiassa kaupallinen intressi, sillä hänen yrityksensä on vahvasti mukana riistakamerabisneksessä. On siis syytä kysyä, mitä kuvasta ajattelee kokenut karhututkija.

”Se mitä olen näitä tallenteita nähnyt, niin tässä laatu on parasta, mitä minä olen nähnyt”, sanoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta.

Kojolan mukaan kuvassa näkyy karhuemo ja hänen neljä pentuaan. Pennut eivät ole enää ihan pieniä, sillä ne ovat todennäköisesti syntyneet tammi–helmikuussa 2019.

”Silloin ne ovat nähneet päivänvalon. Tai ei voi sanoa, että näkivät päivänvalon, koska karhut syntyvät pesään ja ovat vieläpä syntyessään sokeita”, Kojola täsmentää.

Kuvan karhuperhe on karhuperheeksi harvinaisen suuri. Karhupesueen keskikoko on emo ja 2,6 pentua. Voi siis puhua kuvan kohdalla eräänlaisesta karhujen ”suurperheestä”.

”Kyllä näin voi sanoa. Tuo neljä on lähestulkoon pentumäärän maksimi. Meillä on tiedossa yksi viiden pennun pentue”, Kojola sanoo.

Kyseinen pentue on viettänyt yhdessä nyt kaksi talvea. Kojola arvioi, että pennut erkanevat emostaan todennäköisesti tulevan kesän aikana. Kesä onkin karhunpentujen kannalta jännittävää aikaa.

Syynä on uroskarhu ja kiima. Kiima kestää karhuilla tyypillisimmillään toukokuun lopusta juhannukseen asti.

”Silloin pikkupennut ovat vaarassa. Jos naaraalla on syntynyt pennut kuluneen talven aikana, vieras uros saa sen kyseisen naaraan ainoastaan tappamalla ne pennut. Tämä ilmiö tunnetaan myös leijonilla, ihan samaa meininkiä”, Kojola kertoo.

Uroskarhut kuulostavat varsin yrmeiltä otuksilta, liikkuvatko ne ainoastaan yksin?

”Kiima-aikaan urokset liikkuvat naaraan kanssa. Siis ne liikkuvat, jotka onnistuvat naaraan saamaan. Nuoruusvaiheessa uroskarhutkin saattavat kaveerata keskenään, mutta eivät yleensä enää aikuistuttuaan”, Kojola sanoo.

Suomen karhukanta on juuri nyt poikkeuksellisen suuri. HS uutisoi aiheesta tiistaina.

Karhuja on paljon etenkin Suomen itärajan tuntumassa.

”Kuusamon itäosa on vahvan karhukannan aluetta”, Kojola sanoo.

Mutta jo riittää jaarittelu. Tässä kuva, josta koko jutussa on kyse. Hieno, eikö totta?